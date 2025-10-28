屯門悦品酒店自助餐 加 $1 多一位 人均 $175 起
效能太差！Switch 2版《艾爾登法環》宣布延期到2026年才發售
FromSoftware 原定在 2025 年於 Nintendo Switch 2 推出的《艾爾登法環 褪色者版》（ELDEN RING Tarnished Edition）宣布延期至 2026 年才登場，原因出在之前就引發關注的「遊戲效能問題」。
根據官方公告表示，團隊在評估後，仍需要更多時間進行遊戲效能調整，為了能以更完善的狀態呈現給大家，因此發售日期將延期至 2026 年。
2025年発売予定としておりましたNintendo Switch 2 『ELDEN RING Tarnished Edition』について、ゲームのパフォーマンス調整にさらなる時間が必要であると判断し、発売を2026年に変更させていただきます。本作の発売をお待ちいただいているユーザーの皆さんにご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません… pic.twitter.com/PKEbxt9bxB
— FROMSOFTWARE (@fromsoftware_pr) October 23, 2025
在之前的德國 gamescom 遊戲展中，萬代有提供《艾爾登法環 褪色者版》的試玩，不過在不少人測試過後評價都不太好，在許多開放區域中連 20 幀都不到，以這樣一款需要即時反應的魂系遊戲來說，應該不少人都會玩不下去。
