效能太差！Switch 2版《艾爾登法環》宣布延期到2026年才發售

FromSoftware 原定在 2025 年於 Nintendo Switch 2 推出的《艾爾登法環 褪色者版》（ELDEN RING Tarnished Edition）宣布延期至 2026 年才登場，原因出在之前就引發關注的「遊戲效能問題」。

Switch 2 版本《艾爾登法環》目前看來還無法順利遊玩（圖源：FromSoftware）

根據官方公告表示，團隊在評估後，仍需要更多時間進行遊戲效能調整，為了能以更完善的狀態呈現給大家，因此發售日期將延期至 2026 年。

廣告 廣告

在之前的德國 gamescom 遊戲展中，萬代有提供《艾爾登法環 褪色者版》的試玩，不過在不少人測試過後評價都不太好，在許多開放區域中連 20 幀都不到，以這樣一款需要即時反應的魂系遊戲來說，應該不少人都會玩不下去。

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk