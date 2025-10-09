敏感肌女孩別怕化妝！學會「日常穩膚」→「舒緩打底」→「溫和卸妝」3步驟，妝感服貼不反紅！

（圖／品牌提供、吳雅鈴攝）

許多敏感肌女孩對化妝總是又愛又怕，擔心一上妝就脫皮、卡粉，甚至泛紅刺痛。但事實上，只要從基礎保養穩定膚況、挑選成分溫和的底妝與彩妝品，敏感肌不僅能安心上妝，還能打造自然服貼的好氣色。以下就帶你從「妝前保養→底妝打底→彩妝點綴→卸妝清潔」循序漸進，找回穩定透亮的膚況！

YSL「極效活萃水感穩膚乳」：打造貼妝穩膚底，肌膚不再鬧脾氣

敏感肌上妝前，膚況穩定就是一切！YSL的《極效活萃水感穩膚乳》又被暱稱為#調皮乳的原因，就是因為它裏頭蘊含有高達96%天然植萃成分的「穩膚金三角」：夜光仙人掌金萃油喚醒代謝、α-葡聚醣+維他命B5複合物舒緩泛紅、依克多因形成水膜防護，從內而外穩定膚況。質地輕盈如絲綢，一抹即融入肌底，能讓肌膚瞬間水潤平滑，妝前使用就像替臉鋪上一層柔焦濾鏡，膚色均勻剔透、觸感平滑細緻。

YSL極效活萃水感穩膚乳75ml／3,950元（圖／品牌提供）

蘭蔻「唯我水感潤色妝前乳」：敏感肌校色不乾卡，底妝服貼一整天

底妝前的打底，選得好能少踩雷！蘭蔻全新#發亮水光瓶-《唯我水感潤色妝前乳》，以93%三重水感精華結合紫、綠、粉三色校色科技，除了針對亞洲膚色的常見困擾設計：紫色提亮暗沉蠟黃、綠色舒緩泛紅敏感、粉色掃除倦容；還添加辛醯水楊酸、維他命E、玻尿酸，上妝同時調理膚況，讓肌膚在偽素顏狀態下也能透出自然好氣色。

蘭蔻唯我水感潤色妝前乳／1,850元（圖／吳雅鈴攝）

更厲害的是它們的「融膚持妝網」科技，能在肌膚表面形成薄透膜層，柔焦毛孔又不致黏厚，妝容服貼持久不卡粉。對敏感肌來說，這款妝前乳不僅能舒緩不穩定的膚況，更能讓底妝全天發光不暗沉，避免厚重底妝帶來的悶感與刺激，實現「妝養合一」的理想狀態。

質地非常水潤不卡粉，不用擔心脫妝困擾，可以24H鎖色不暗沉。（圖／吳雅鈴攝、品牌提供）

蘭蔻「唯我奶霜腮紅露」：保養級腮紅，溫和打造自然紅暈感

很多敏感肌對腮紅避之唯恐不及，其實關鍵是”質地”與”配方”！蘭蔻《唯我奶霜腮紅露》主打「三重維他命精華×油包水科技」，能在上妝的同時提供長效保濕與舒緩修護；富含維他命E、B3、B5的配方不僅減少乾澀不適，更能幫助維持肌膚屏障，奶霜質地則像第二層肌膚般融化於臉頰，絲滑好推、毫不刺激，是敏感肌也能放心使用的保養級彩妝。

蘭蔻唯我奶霜腮紅露／1,400元（圖／吳雅鈴攝、品牌提供）

專為亞洲膚色打造的5大色選，從戀愛粉、烤蘋果奶霜到紅絲絨色，無論想營造自然氣色還是增添立體輪廓，都能輕鬆駕馭！上臉後紅潤透亮不厚重，持色長達12小時不暗沉不脫妝，即使是膚況敏感的日子，也能放心點綴雙頰，展現健康好氣色。

主打色首推#30的輕亮感暖橘調和#40的低飽和粉棕色，誰擦誰都美~。（圖／吳雅鈴攝、品牌提供）

LUSH「朝九晚五卸妝潔面乳」：溫和卸妝不拉扯，收尾也能好好養膚

對敏感肌來說，卸妝是關鍵的最後一步！LUSH《朝九晚五卸妝潔面乳》以新鮮玫瑰花瓣與有機荷荷巴油為核心，能深入毛孔溶解彩妝與髒污，同時溫和不刺激，讓肌膚洗後依然柔嫩不緊繃。質地綿滑好推，適合指腹按摩或搭配化妝棉卸妝，即使換季膚況不穩也能安心使用，是敏感肌不踩雷的溫和清潔選擇。

LUSH朝九晚五卸妝潔面乳55g／375元、100g／530元、250g／1,000元（圖／品牌提供）





