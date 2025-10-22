救助兒童會「環球童助計劃」深耕社區需求 持續改變兒童未來

旅遊KOL梁芷珮、非洲王子Kunbi出走世界．走入童心

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年10月22日 - 香港人熱愛旅行，而近年越來越多人追求深度體驗，走進當地社區感受文化脈搏。旅行讓我們深入體驗各地文化，與當地人建立真誠連結。同樣地，幫助各地兒童改善生活也是一場跨越國界的連結—救助兒童會的團隊深入世界不同地區，剖析影響兒童成長的社會問題，制定長遠解決方案，藉「環球童助計劃」與孩子們建立更深厚、更有意義的連結。





育有三位子女兼旅遊節目主持梁芷珮（Christy），因一趟與子女同行的旅程，親眼見證孩子在困境下仍保持真切笑容，對孩子的教育與成長有了更深的信念；而來自尼日利亞、居港十多年，現活躍於香港社交平台的「非洲王子」（Kunbi），則用自身成長經分享愛與社區連結的重要性，並呼籲更多人關注各地孩子的困境。



童真笑容成為Christy非洲之旅意外收獲



「原本只是想一家人去肯亞看動物大遷徙，卻意外走進另一個世界。」Christy回憶起四年前的非洲之行依然觸動。她和家人踏上大草原除了看野生動物，還遇上當地生活的原住民和少數族裔社群。「那些村落可能只有十至二十人，房屋是用牛糞和泥建的。當時只見婦女和小朋友，因為男人全都外出做勞力工作。」小朋友的笑容至今仍深深印在Christy腦海，「他們儘管生活條件艱苦，但很容易滿足，踢著紙足球便已覺得很開心。」



貧窮是各地兒童常面對的困難，例如在贊比亞，許多女孩因家境貧困而被迫早婚，目前當地有1,200萬名未成年女孩結婚，超過一半女孩在19歲之前已經當媽媽。童婚和早孕使她們失去了童年和未來的選擇權。身為媽媽，Christy的遊歷亦令她有所共鳴。「這些情況令我非常感觸。我們在非洲村落看到年幼的女孩，因為不能外出工作，就已經要肩負起家庭責任，靠穿珠、賣手鏈幫補家計，某程度上她們失去了童年，也失去了看看世界、擴闊眼光的機會。」



談到甚麼能幫孩子掌握改變未來的力量，她毫不猶疑地說：「教育和知識。如果小朋友只懂得牧牛和照顧其他小孩，他們的生活永遠無法改變。教育可以讓他們學會耕種、養殖等謀生技能，甚至成為導遊，改善整個村落的未來。」教育是改變兒童未來的契機，救助兒童會在贊比亞工作逾40年，積極打擊童婚，幫助女童重返校園，又致力提高識字率，單在2024年已惠及當地近10萬*名兒童。



非洲王子Kunbi分享童年記憶 惦記困境中的兒童



「我最難忘的童年回憶，是在尼日利亞的社區生活。」談到童年回憶，居港十多年的非洲王子Kunbi總帶著微笑，道出在熱鬧溫馨的社區氛圍中長大的點滴。「那時候我們住在差不多有十五個鄰居的大家庭式社區，每晚大家一起煮飯、吃飯，小朋友就在旁邊玩耍。」來港多年，Kunbi的生活方式融合了尼日利亞和香港的文化，朋友笑言他「不是一個真非洲人」。作為一個創作者，他經常拍影片介紹尼日利亞的音樂、食物、語言，充當兩種文化之間的橋樑。談到港非兩地的兒童，很多人會注意到他們生活和文化的差異，但Kunbi看到的是相似之處，他相信：「小朋友的童年最重要的是『愛』。」



Kunbi認為自己在關愛中成長是幸運的一群，但他也見過尼日利亞的另一面：「有些小朋友沒有父母，住在街上，更無法上學，靠向人要錢維生。」他與女友Zoe回到尼日利亞探親時，曾到訪一個水上貧民窟，憶述區內的生活條件極差：「那裏沒有電、沒有正式的廁所。」Kunbi慨嘆：「很多小朋友甚至不知道區外的環境有多不同。」



在非洲的另一端，埃塞俄比亞的兒童也面臨旱災與衝突雙重危機，超過439萬人流離失所，426萬名小學生失學，兒童營養不良問題嚴重。救助兒童會透過提供高熱量花生醬治療營養不良幼兒，並支援家庭掌握如何種植快速成熟作物及養蜂，幫助社區建立經濟韌性。同時，為兒童提供書本、校服及學校膳食，協助他們重返校園。在2024年，救助兒童會已幫助當地近18萬*名兒童。



幫助孩子走過艱難，不僅是提供資源，更是傳遞「你並不孤單」的信念。 臨別時，Kunbi給所有面臨挑戰的孩子送上一句話：「不要放棄。」他解釋，有時或會覺得生活不公平，「但只要保持開心，努力成為一個好人，相信自己值得被愛，也可以擁有快樂。」



以愛拉近世界「環球童助計劃」守護兒童未來



旅程或許會結束，但人與人的連結可以透過持續的支持延續。香港救助兒童會的「環球童助計劃」致力改善中國內地、埃塞俄比亞、尼泊爾、越南和贊比亞等國家兒童的生活，深入了解當地兒童的特殊需要—包括留守兒童、少數族裔教育、營養不良、童婚等，提供生存、貧窮、災難應變和保護等方面的長遠支援。於2024年，香港救助兒童會已幫助超過280萬*名兒童，為他們及其社區帶來可持續的改變。



一趟旅程改變了Christy和她當時6歲的女兒。女兒回港後更懂得珍惜，不再抱怨上學，因為她體會到有些孩子無法讀書。Christy相信，讓孩子了解世界另一面，有助培養尊重與同理心，並激發他們內心的關愛與付出。Christy讚揚這個計劃非常有意義：「它針對性地幫助到真正有需要的小朋友，而且範圍廣泛，不局限於某一地區。捐款者可以清楚知道自己的捐助去了哪裏，這讓人很有信心。」她相信，透過定期收到的個案故事與報告，捐助者能真切見證自己如何改變一個孩子、一個家庭甚至一個社區，而這份感動正是最長久的支持力量。



飢餓、失學、流離失所等，各地兒童正面對著複雜挑戰，需要長期且專注的支持，才能實現積極而持久的改變。Kunbi坦言：「捐助是最簡單且有效的方法。這能幫助渴望上學卻無法入學，甚至無家可歸的孩子，獲得食物、住所和教育的機會。」「環球童助計劃」能夠深入了解當地情況並制定長遠的支援計劃。



一起攜手加入「環球童助計劃」，成為改變的一份子，為全球兒童點亮希望，帶來愛與未來。



















香港救助兒童會

救助兒童會(Save the Children)相信每位兒童都應該擁有未來。在香港及世界各地，救助兒童會竭盡所能，在平日及危難時刻，讓兒童健康成長，並獲享學習機會和受到保護。憑藉100多年的經驗與專業，救助兒童會是世界上首間的獨立兒童機構—致力改變生命和未來。



救助兒童會在約100個國家開展工作。成立於 2009 年的香港救助兒童會是全球運動的一分子，與兒童、家庭、學校、社區和支持者合作，為香港和世界各地的兒童帶來持久的改變。

網站

，或追蹤香港救助兒童會的

Facebook

、

Instagram

、

LinkedIn

及

YouTube

。



