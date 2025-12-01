救恩書院有學生宏福苑火災中罹難 校方：提供一切可行協助

【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級火導致過百傷亡。大埔救恩書院今日(12月1日)表示，該校有學生不幸離世，書院辦學團體、法團校董會及全校師⽣深感痛心及惋惜。已發出通告並聯絡離世學生的家長，致以最深切的慰問，承諾會盡全⼒為家屬提供⼀切可行的協助，陪伴他們渡過難關。學校已即時啟動危機處理機制，校長、副校長、輔導主任、學校社工及教育⼼理學家

已組成專業支援團隊，並已召開全體教職員會議及特別早會，向師生交代事件

校方表示，已安排教育心理學家及學校社工已即時為離世學⽣的同班同學及好友提供輔導，同時亦發出家長信及電話聯繫家長，呼籲在未來數天密切留意子女的情緒表現，並提供尋求協助的途徑。

學校亦會按照教育局建議及校本需要，對學⽣進行輔導及安排生命教育課，協助學生以正面的態度面對不幸和處理情緒。校方續指，由於事件已交由警方調查，亦涉及個⼈私隱及尊重家屬感受，不便透露更多詳情，並期望給予離世學⽣家屬及該校師生空間，讓他們能在寧靜的環境下處理哀傷情緒及梳理心情。

另外，校方亦向家長發通告，指原定今明兩日(12月1日及2日)的各級考試將會取消，改為特別上課日，全校各班將安排班主任課，全體學生均需出席，而有關取消考試科目所佔分數，將平均分布於本學年餘下考試。

通告中亦指，家長如留意到子女的表現及情緒需要支援，可陪同學生回校，又懇請家長多關顧子女的行為表現及耐心聆聽他們的傾訴，讓子女說出感受，並給予適切安慰及勸勉，如家長察覺子女有情緒困擾，亦可向班主任及學校社工求助。

