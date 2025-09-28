救災突被通知水要來了！嘻小瓜曝光現場影片

▲嘻小瓜今（28）日親自到花蓮救災，沒想到救災到一半，突被通知「水要來了」，大家趕緊奔跑逃往2樓，驚險的逃難影片全曝光。（圖／嘻小瓜 - 謝紹宸 kuakua FB）

[NOWnews今日新聞] 強颱樺加沙造成花蓮地區災情嚴重，藝人們紛紛捐款、捐物資來幫助賑災，藝人嘻小瓜還直接到現場幫助災民。今（28）日，嘻小瓜於Threads曝光現場影片，竟在救災到一半，突然被通知「水要來了」，只能趕緊奔跑逃難，驚險場面讓他忍不住直呼「現在還是處在危險狀態」。

嘻小瓜在今日前往花蓮地區，親自幫助災民救災，他拍下現場都是泥地的影片，所有人身上也都因為救災滿是污泥。不過救災到一半，突然有人通知「水要來了」，還有人緊急大喊：「有2樓的上2樓」，許多人急忙奔跑避難，嘻小瓜在文中表示：「救災到一半，通知水要來了。大家注意安全，現在還是處在危險狀態」，場面十分驚險。

▲嘻小瓜到花蓮救災，拍下現場逃難的驚險畫面。（圖／嘻小瓜Threads@kuakua_0629）

嘻小瓜災區現場影片引熱議 花蓮縣政府親自出面回應

影片曝光後，也引發高度討論。花蓮縣政府也在稍早對此做出回應，「光復目前謠傳潰堤引發市區恐慌，大量志工避難，經濟部水利署第九河川分署於花蓮縣政府前進指揮所進行說明，工程單位嘗試在河道引流到其他的地方，但水流改變太大，目前研判不會造成危險，請勿恐慌」，解釋是因為引流，才會造成水流改變。

而嘻小瓜也因此被批評是在誤傳不實訊息，他出面解釋：「我們在現場就是聽到要撤離跟避難，我們沒有電視可以看或者一直使用手機，可以即時知道任何詳細資訊。我們不是要散布謠言，我們只是分享當下看到了」，並呼籲更多人前來幫忙。

▲花蓮縣政府發文解釋目前狀況。（圖／花蓮縣政府FB）

嘻小瓜難過無法提早到達災區：對不起今天幫不了忙

據悉，嘻小瓜原本預計是要在花蓮幫忙賑災2天，所以凌晨就開始準備，但計畫趕不上變化，「朋友早上7:30陸續載了大家，9點正式出發，開了5小時的車，下午2:02分抵達花蓮（因為中間經歷，封路只能走山路/開錯路/上廁所，所以時間長了一點）」。接著他們在2點多穿好裝備到花蓮火車站才發現，只剩下4點最後一班火車到光復，車站阿姨建議他們不要去，因為去了馬上就要回來，所以只好改隔天早上火車，嘻小瓜也難過道歉：「對不起今天幫不了忙」。

資料來源：嘻小瓜Threads、花蓮縣政府FB

