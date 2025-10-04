救災踩到釘子！禾浩辰不顧傷口繼續鏟土

▲35歲禾浩辰在昨（3）日分享前往花蓮救災的經歷，竟不幸踩到釘子，但他不顧傷口繼續鏟土，還感動喊：「我們是一家人」。（圖／禾浩辰 Bruce FB）

[NOWnews今日新聞] 花蓮光復鄉因颱風襲擊而災情嚴重，不少人都自願到現場幫忙一起救災。而昨（3）日，35歲演員禾浩辰在Facebook發文分享自己到現場救災的經歷，竟自爆鏟土不小心踩到釘子，還好釘子很小，沒有很痛，但還是被醫護人員勸要趕快打破傷風，禾浩辰因為不痛選擇繼續鏟土，結束才去打，他也在最後感謝所有現場人員的幫忙，感動喊：「這一刻我覺得我們都是一家人」。

禾浩辰透露在半夜出發前往花蓮光復鄉，一到達就看見滿空氣的灰，與兩三公尺高的淤泥，他透露由於土是「牛頓流體」，非常頑強，所以第一天結束就累到直接昏睡，大讚「絕對認同來出力的都是『鏟子超人』」，第二天得知一位受災戶需要幫忙，他與同行的人就一起開車去，到達後繼續鏟土，因為土黏性很強，所以他們每一步都很小心，但禾浩辰還是不幸踩到釘子。

廣告 廣告

▲禾浩辰親自到花蓮救災。（圖／禾浩辰 Bruce FB）

禾浩辰救災踩到釘子 挖完土才去打破傷風

不過禾浩辰也樂觀的說：「非常幸運的是非常細小的釘子」，他先到護理站後，詢問可否再挖一兩個小時的土，護理站表示不痛可以，但不要勉強，禾浩辰就穿上襪子繼續挖，結束後才去打破傷風。

最後，禾浩辰也謝謝所有現場的人，「謝謝所有鏟子超人、謝謝所有工作人員、謝謝所有光復鄉的朋友，願意敞開受傷的雙手擁抱我們想出一份力的心，這一刻我覺得我們都是一家人」，還開玩笑表示：「媽媽對不起，我不小心受傷了，但我有看醫生」。

禾浩辰熱心救災引大讚 網友感動：有你們真好

貼文公開後，許多網友都紛紛大讚他的熱心幫忙，「浩辰真的是人帥心暖的偶像藝人！謝謝你的行動力，也希望傷口快快好～給你一個大大的讚！」、「優秀的鏟子超人」、「你們很棒！謝謝你們為災民的付出」、「辛苦了，有你們真好」等。

資料來源：禾浩辰FB

更多 NOWnews 今日新聞 報導

于朦朧遭虐死！楊繡惠曝也被潛規則：被問處女、拒摸屁股戲份被刪

于朦朧死前疑遭潛規則！李芳雯認在中國被要求陪睡：男女都跑不掉

陳偉霆是誰？《許我耀眼》搭趙露思爆紅 還與鄧紫棋情同兄妹