救貓人將店貓送還生果檔 引述店主說「神引領他來幫手捉老鼠」

【動物專訊】超強颱風樺加沙襲港期間，大圍生果檔店貓「多多」卻在八號風球下被遺留在街上，幸獲「Rooffie Party」負責人蘇先生救回Partyroom安全度過風災。蘇先生原本希望游說店主讓多多出領養，但店主堅持要回多多，於是蘇先生昨深夜將多多交回生果檔，而店主亦承諾之後颱風會將多多拿回家。他引述店主指因為後巷有很多老鼠，是神引領多多來捉老鼠，又說不會讓義工救走後巷的其他社區貓，否則東西會全被老鼠咬爛。蘇先生指店主只是將多多視為工具貓。

本報昨日報道大圍一個生果檔在日前八號風球時，將多多遺留在只有帆布蓋著的戶外檔中，可憐多多在深夜孤獨地在街上面對橫風橫雨。幸好有好心人找來蘇先生將多多救起，帶到火炭的Partroom內安全度過了這場颱風。蘇先生其後與店主聯絡，店主當時聲稱多多入屋後反應很大，所以無法將他帶回家，但蘇先生指多多來到Partyroom後不但沒有很大反應，反而是眾多貓貓中最自在的一隻，第二日已經平常地飲食和大小便，顯然是一隻可以入屋的貓。

店主原本提出今日才接回多多，但她在昨晚10時許突然聯絡蘇先生，要求他們盡快將貓交到生果檔，蘇先生詢問原因，店主解釋是有個多多Fans的WhatsApp群組，群組中的人們不停催她盡快接回多多。

蘇先生和太太唯有深夜將多多送到生果檔，店主接貓時表示以後打風時會將多多帶回家。蘇先生又表示，店主帶他們到後巷，說那地方以前很多老鼠，更稱多多是「神引領帶他來幫忙捉老鼠」。蘇先生提及捉老鼠有很多其他方法，店主卻說多多本身有捉老鼠的基因，有關說法讓蘇先生夫婦感到震驚。

他又表示，當時看到後巷有3隻較年幼的貓貓，而店主說不會讓義工捕捉他們，否則東西會遭老鼠咬爛。他形容，店主只當多多是工具貓，但他作為暫托人，只能將貓交還，之後要靠街坊留意，在餵多多之餘，亦多關顧後巷那幾隻小貓。

該生果檔只有布和繩包住，無法成為多多安全的藏身之所。

日前八號風球下，生果檔貓貓多多被遺下在街上。

好心人蘇先生當晚救起多多，帶回Partyroom暫住避風。

店主稱聲多多入屋後反應大，但蘇先生說多多在Partyroom反而是最安定的貓貓。

蘇先生夫婦昨深夜將多多交回生果檔。

