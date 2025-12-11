救一命變成救八命 義工從漁護署救出狗媽媽 順利誕下七狗B

【動物專訊】香港流浪狗之家創辦人Angela日前如常救了一狗狗生命，沒想到這次帶來驚喜，救一命等如救八命。事緣一隻唐狗女早前誤墮溝渠，獲消防員救起後由漁護署帶走，Angela收到求助後從漁護署救出狗狗，沒想到狗狗原來已經懷孕，近日還順利生下了7隻狗BB。

Angela表示，狗狗當時墮到港島近水塘的溝渠，其後被救起帶到漁護署，「如果我知道而不伸出援手，我過不到自己那關，所以就出去救她。但見到她後，發現她有些不對勁，肚子很大又不願行走，所以辦妥手續後，立即預約了診所檢查照X-ray，怕她跌到有內傷，一照之下發現她肚內在7個bb。」

她為狗媽媽改名為Daisy，提供了一個舒適環境待產，最近順利生下7隻狗BB。她燉了雞汁給狗媽媽，又訂了營養較高的狗糧幫狗媽媽補充體力。

她形容：「我很慶幸救了他們，待狗媽媽餵完奶後，希望有善心人領養這些BB。養狗是一生一世𠄘諾，狗BB時一定好可愛，但他們也會長大和會老，一樣有感情有感受，可能他們的感情來得比人類更真挈。」

至於狗媽媽，Angela表示會待其康復後絕育，「我同情她的無助和遭遇，一定會好好照顧她。」

祝福狗媽媽和7隻狗BB平安健康。

狗狗早前跌落溝渠，獲救起後送到漁護署，再由義工救出。

狗狗送醫檢查後發現懷有身孕。

狗媽媽懷孕有7隻狗B。

狗媽媽日前順利誕下7隻狗BB。

