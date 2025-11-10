敘利亞前聖戰士總統夏拉 會見川普談雙邊關係

（法新社華盛頓10日電） 敘利亞總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）今天在白宮與美國總統川普舉行歷史性會談。

夏拉曾是美國懸賞1000萬美元捉拿的聖戰士（jihadist），他領導的武裝反對勢力去年底推翻長期執政的阿塞德（Bashar al-Assad）。如今，夏拉成為1946年敘利亞獨立以來，首名訪問白宮的敘利亞領袖。

夏拉領導的「沙姆解放組織」（HTS）過去曾與蓋達組織有關，但華盛頓7月已將其自恐怖組織名單中移除。

川普一向喜歡面對鏡頭，不過這次會談是閉門進行，媒體並未在場。據稱兩國總統討論敘利亞與美國之間的雙邊關係，還討論一連串共同關心的區域與國際問題。

敘利亞總統府也發布夏拉與川普在白宮橢圓形辦公室「堅毅書桌」（Resolute desk）旁的握手照。

其它照片顯示夏拉與川普面對而坐，一同出席的還包括副總統范斯（JD Vance）、國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）、參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）等多名高級官員。

白宮方面尚未對此作出回應。

川普上週表示，夏拉「做得非常好。敘利亞局勢複雜，而他是個強硬派。」

夏拉掌權後一直致力擺脫暴力歷史，展現溫和形象，以期獲得敘利亞人民與外國勢力認可。

夏拉也一直積極與美國對手進行外交接觸。他10月會見俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin），這是自克里姆林宮重要盟友阿塞德（Bashar al-Assad）下台以來，兩人首次會晤。

美國一直在推動某種協議，期能結束敘利亞與以色列之間長達數十年的敵對狀態。川普整體目標之一就是希望透過更廣泛的中東和平協議，鞏固脆弱的加薩（Gaza）停火。