敘利亞將加入全球反伊斯蘭國聯盟
（法新社華盛頓10日電） 敘利亞總統夏拉今天在白宮與美國總統川普舉行歷史性會談後，美國一名官員表示，敘利亞將加入全球反伊斯蘭國聯盟。
夏拉（Ahmed al-Sharaa）領導的武裝反抗勢力去年推翻長期執政的阿塞德（Bashar al-Assad）政權，他也是自1946年敘利亞獨立以來首位造訪白宮的敘利亞領導人。
不過，這位43歲的敘利亞總統能夠踏入橢圓形辦公室，距離華府正式將他從恐怖分子組織名單中除名僅數日。夏拉所屬的「沙姆解放組織」（Hayat Tahrir al-Sham，HTS）過去曾與蓋達組織（Al-Qaeda）有關聯。
一名美國高階官員說：「這次訪問期間，敘利亞宣布將加入『全球反制伊斯蘭國聯盟」（Global Coalition to Defeat ISIS）』，成為第90個成員，並將與美國合作，消滅伊斯蘭國殘餘勢力，阻止外籍戰士流動。」
這名官員指出，華府也同意與大馬士革恢復外交關係，以加強在反恐、安全與經濟等領域的合作。
