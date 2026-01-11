敘利亞庫德族同意撤離阿勒坡 衝突後達成停火協議

（法新社阿勒坡11日電） 敘利亞庫德族戰士今天表示，經數日與政府軍交火後，已在停火協議下同意撤出阿勒坡（Aleppo）。

數小時前，敘利亞軍方表示已完成對庫德族控制的謝赫馬克蘇德區（Sheikh Maksoud）的行動，國營電視台報導稱投降的庫德戰士正被送上巴士前往北部。軍方早先已宣稱收復阿勒坡另一個庫德控制區阿什拉菲耶（Ashrafiyeh）。

庫德族部隊曾控制敘利亞第2大城市阿勒坡的部分區域，並在北部及東北部大片地區運作事實上的自治管理，多數地區是在長達14年的內戰中取得。

敘利亞民主力量（SDF）在聲明中表示：「我們達成了共識，促成停火，並確保阿什拉菲耶與謝赫馬克蘇德區的烈士、傷者、受困平民及戰士安全撤離至敘利亞北部與東部。」

法新社記者昨天看到至少5輛巴士將男子從謝赫馬克蘇德區帶走，但無法獨立確認他們的身分。