敘利亞為組新國會進行投票

（法新社大馬士革5日電） 敘利亞各地方委員會今天為產生過渡國會的成員而舉行投票，標誌從前總統巴夏爾．阿塞德時代翻開新頁。不過因為1/3議員由過渡領導人夏拉直接任命而挨批不民主。

預料新國會的成立將鞏固夏拉（Ahmed al-Sharaa）的權力。經過長達13年內戰，他領導的伊斯蘭主義武裝為首的聯盟去年12月推翻長期統治的巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）。

地方委員會成員在首都大馬士革的敘利亞國家圖書館（National Library）投票。選舉委員會今晚表示，「投票已經結束，目前正在計票」。

大馬士革選舉委員會的一名成員告訴法新社，部分初步結果預計今晚出爐，但最終當選名單明天才會公布。

根據選舉委員會指出，逾1500名候選人角逐任期30個月的席次，其中僅14%為女性。夏拉將直接任命210席中的70席，其餘2/3才由選舉委員會指派成立的各地方委員會選出。不過，選舉委員會本身也是由夏拉任命。

新的大馬士革當局掌權後解散過去的橡皮圖章國會。根據3月頒布的臨時憲法，新國會將行使立法職權，直到正式憲法通過並舉行全國大選。

由於數以百萬計敘利亞人因戰亂流亡海外或在國內流離失所而沒有文件，夏拉表示，現階段舉辦直接選舉不切實際。

人權團體批評這次遴選程序，認為權力過度集中於夏拉，而且未能代表敘利亞的少數族裔和宗教少數社群。

數十個團體上個月在聯合聲明中指出，此一遴選程序意味夏拉「得以有效地形成國會多數，因為其成員要不由他自己挑選，要不由保證對他效忠的人組成」。