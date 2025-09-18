敘利亞盼年底前與以色列達成安全協議

（法新社大馬士革18日電） 一名官員今天表示，敘利亞預期今年將與以色列敲定安全及軍事協議，在前總統阿塞德（Bashar al-Assad）下台不到一年之際，此舉將成為一大突破。

這位外交部官員指出，美國正積極推動以敘兩國達成和解，敘利亞外長席巴尼（Asaad al-Shaibani）已抵達華府，將討論與以色列的談判及解除對敘利亞其他制裁的可能性。

敘利亞與以色列名義上仍處於戰爭狀態，但自去年12月阿塞德政權遭伊斯蘭主義團體推翻以來，雙方展開直接對話。

廣告 廣告

這名因未被授權對媒體發言而要求匿名的官員說，「與以色列的談判取得進展」。他還說，預期「年底前」將簽署數項協議。

他告訴法新社，「主要將會是安全和軍事協議」，並指出協議重點之一為「終止（以色列）在敘利亞境內的軍事行動」。