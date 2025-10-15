敘利亞總統訪莫斯科 傳將請求俄羅斯移交阿塞德

（法新社莫斯科15日電） 俄羅斯總統蒲亭今天於克里姆林宮迎接來訪的敘利亞總統夏拉，並盛讚兩國數十年來的「特別」關係。有官員指稱，夏拉將請求俄國交出正在莫斯科接受庇護的前敘國總統阿塞德。

蒲亭（Vladimir Putin）向夏拉（Ahmed al-Sharaa）表示：「數十年來，我們兩國之間建立了特別的關係。」

首次訪問莫斯科的夏拉則告訴蒲亭：「我們尊重所有過往的協議以及這段偉大歷史，我們正試圖以一種新方式恢復和重新定義這些關係的本質。」

敘利亞政府一位不具名官員告訴法新社，夏拉將於訪問莫斯科期間，請求俄羅斯交出前敘國總統阿塞德（Bashar al-Assad）。 他說道：「夏拉將請求俄羅斯總統交出犯下戰爭罪且目前在俄國的所有個人，其中最重要的是阿塞德。」

曾擔任敘利亞總統長達20多年的阿塞德於去年12月被推翻下台，目前在莫斯科接受庇護。

這名官員提到，夏拉和蒲亭還會商討「投資相關的經濟議題、俄羅斯駐敘利亞基地的地位以及重新武裝敘國新軍隊的議題」。