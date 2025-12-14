宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
敘利亞部隊槍手擊斃3位美國人 當局稱有極端思想
（法新社大馬士革14日電） 敘利亞內政部今天表示，昨天在中部城鎮巴邁拉（Palmyra）擊斃3名美國人的槍手是敘國安全部隊成員，他原本要被革職，原因是有極端思想。
昨天的襲擊造成2名美國軍人和1位平民口譯喪命，美軍中央司令部（US Central Command）指出，犯案者是1名疑似「伊斯蘭國」（Islamic State）的激進分子，他隨後遭到擊斃。
敘利亞內政部發言人告訴國營電視台，襲擊事件發生前，敘國當局就已經決定革除他的安全部隊職務，因其有「極端伊斯蘭思想」，且原本預計今天汰除。
敘利亞安全當局一位官員今天告訴法新社，襲擊事件發生之後，有11名安全部隊成員被逮捕並接受訊問。
這位不具名官員還說，該槍手在安全部隊服役超過10個月，調往敘利亞中部城鎮巴邁拉之前曾派駐到多個城市。
美國總統川普（Donald Trump）昨天聲稱，這起事件是激進組織「伊斯蘭國」針對美敘兩國的攻擊，而在襲擊中受傷的另外3位美國軍人狀況良好。
