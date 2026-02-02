教堂壁畫天使修復後「撞樣」梅洛尼 意大利當局及教區調查 工匠：只是還原 25 年前設計︱Yahoo

天使外貌被指與意大利總理梅洛尼外貌相似。(Photo by Riccardo De Luca/Anadolu via Getty Images )

【Yahoo新聞報道】意大利羅馬一座教堂內修復後的壁畫，當中的天使外貌被指與意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）外貌相似。意大利文化部及羅馬教區已分別展開調查，釐清修復過程及是否涉及不當行為。

綜合外媒報道，爭議源於羅馬「盧奇納羅倫佐聖殿」（Basilica of St Lawrence in Lucina）內，在意大利末代國王雕像兩側，其中一名天使被指面貌酷似梅洛尼，引起廣泛討論。

相關相片在社交平台流傳後，文化部表示已派出技術人員到場檢查，並會按結果決定後續行動。梅洛尼則在社交平台回應事件，在 Instagram 上載相關照片，並以玩笑語氣表示「我肯定不像天使」，配上笑臉表情符號。

廣告 廣告

意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni） REUTERS/Vincenzo Livieri

神父：負責修復的工匠技術精湛

教堂神父 Daniele Micheletti 表示，天使確實與梅洛尼「有一定相似之處」，但修復方式需向負責修復的人查詢，又稱當初只要求將小聖堂修復至原本狀態，並不清楚為何最終呈現此面貌。

Micheletti 解釋，該小聖堂早前因滲水受損而需要修復，相關壁畫原於 2000 年完成，並不受文物保護法例規管。他同時為負責修復的工匠辯護，指對方並非「普通油漆工」，形容對方技術精湛。

羅馬教區表示，教區代牧 Baldassare Reina 對事件感到「失望」，並會即時展開必要調查，又強調聖像藝術旨在支持禮儀生活及信眾祈禱，不應被誤用或利用。

小聖堂早前因滲水受損而需要修復，相關壁畫原於 2000 年完成。. (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP via Getty Images)

涉事工匠：只是按要求修復畫作

負責修復工程的退休工匠 Bruno Valentinetti 亦回應指控，表示自己只是按要求修復畫作，並已花約 2 年時間完成工程，於約 1 年前結束。他稱修復過程只是刮掉舊塗層並重新上色，否認刻意塑造任何政治人物形象。

他又表示，修復工作獲堂區神父同意，並否認與右翼政治有任何關聯，強調天使面貌並非梅洛尼，而是還原約 25 年前的設計。他指出，爭議帶來意外效果，近年教堂從未出現如此多訪客。