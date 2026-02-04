《教場》5小時試映 木村拓哉向400觀眾送驚喜

【on.cc東網專訊】日劇天王木村拓哉扮演魔鬼教官的話題劇集《教場》系列首度搬上銀幕，後篇《教場 Requiem》將於本月20日在當地戲院上映。昨日(3日)，他率領扮演學生的多位年青演員包括綱啓永、齊藤京子、金子大地、井桁弘恵、大友花戀等現身東京的戲院，出席馬拉松試映會。

試映會長達5小時，連同上月在串流平台上架的前篇《教場 Reunion》一同播出。木村感恩首輯自6年前疫情期間推出後，一直受到觀眾支持，才能夠以此形式終結。他表示：「感謝大家願意花人生中寶貴的5小時，來欣這套電影。」故他特別提議製作附有片中「退校表格」的爆谷，送給現場觀眾。風度十足的他，為免穿上高踭鞋的女演員上上落落，更親自率領所有男演員走落台，向400名觀眾派發爆谷，果然是貼心男神。

