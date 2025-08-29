教大迎新營前年爆性侵 校方審批遊戲避身體接觸 麻鷹捉雞仔分公雞、母雞組｜Yahoo

教大去年成立審批小組查核各迎新營遊戲內容，要求避免不必要身體接觸，亦建議有身體接觸之遊戲分男子組、女子組進行。圖為今年教大其中一個迎新營遊戲環節。 (教大學生組織社交平台截圖)

【Yahoo新聞報道】 教大前年有迎新營爆性侵事件 ，有參與今年迎新營的學生代表指，教大自去年起成立審批小組，審核學生組織遞交的迎新營建議書，建議減少有身體接觸的遊戲，並分開男子組與女子組進行活動，例如傳統遊戲「麻鷹捉雞仔」亦要分「公雞」組、「母雞」組。有學生代表向《Yahoo新聞》稱，大部分組織者質疑審查標準矯枉過正。

教大 2023 年有迎新營被爆性侵事件，一名 28 歲男子被控在迎新營期間犯下三項非禮罪、一項窺淫罪以及一項強姦罪。有參與今年迎新營的學生代表向《Yahoo新聞》指，教大自去年起針對迎新營訂立不同規定，包括成立由學校教職員、學生代表成立的審批小組，審查各學會組織遞交的迎新營建議書，決定是否通過或修改遊戲內容。有指審批小組要求迎新營遊戲盡量避免不必要身體接觸，以及在帶有身體接觸的遊戲內盡量分為男子組、女子組進行。

學生代表：男女新生欠交流 遊戲更悶

學生代表透露，一些傳統的迎新營遊戲被審批小組要求改為按性別分組進行遊戲，例如在「麻鷹捉雞仔」中，為避免異性在遊戲攻守過程中會觸碰對方，要改為分「公雞組」、「母雞組」進行遊戲。「撕名牌」、「矇眼搭肩前行」等遊戲皆分開男子組女子組，亦有組織在遞交建議書前已自行在內列明，會以性別分組進行遊戲。

該學生代表續指，觀察到現時迎新營內男女新生沒有太多交流，質疑上述小組為大學生設定的界線「矯枉過正」，亦有其他負責組織迎新營的學生認為遊戲活動比以往更沉悶。

《Yahoo新聞》已向教大查詢，正等待回覆。