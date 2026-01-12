跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
教大開辦「職業治療學碩士」課程 2026年招生 應對本港老齡化與特教需求
香港 - Media OutReach Newswire - 2026年1月12日 - 香港教育大學（教大）宣布將於2026/27學年起，開辦全新的「職業治療學碩士」(Master of Occupational Therapy，簡稱MOT) 課程，首屆預計招收50名學生，現已正式開始接受報名。歡迎心理學、護理學、教育學或相關健康學科的應屆畢業生，以及有意轉型投身醫療行業的在職人士報讀。
面對全球醫療模式轉變，教大透過結合人工智能（AI）、數據科學及跨專業協作訓練，裝備學生成為能於本地及國際執業的職業治療師，回應社會對高品質職業治療服務的迫切需求。畢業生完成課程後，將具備資格向香港職業治療師管理委員會申請註冊（需經專業認證），正式投身醫療專業行列。
結合教育與醫療優勢 致力培育專業人才
教大「職業治療學碩士」課程設計緊貼行業發展，全方位提升學生的專業競爭力。
實習機會豐富，逾1,000小時臨床實戰： 課程包含超過1,000小時的臨床實習，安排學生前往醫院管理局轄下醫院、非政府機構（NGO）及社區復康中心等真實醫療場景實習。
專科跨界協作： 善用教大在教育領域的獨特優勢，打破單一學科界限，特別安排職業治療學生與言語治療（Speech Therapy）及遊戲治療（Play Therapy）學生進行跨學科共修。課程特別設有針對兒科及特殊教育需要（SEN）的實習環節，讓學生掌握如何在學校及教育機構中提供專業職業治療支援，在受訓階段掌握跨部門溝通技巧，培養默契，為日後在醫療體系中實踐高效的團隊協作奠定基礎。
跨領域與行業導向： 課程內容涵蓋生物醫學、心理學及社會科學，並結合樂齡科技與創新復康技術，培養具備前瞻性思維的「醫療+科技」跨領域專才。
國際交流與視野： 教大提供豐富的境外學習資源。學生將獲安排前往內地考察及實習，深入了解國家醫療體制的運作；與新加坡、加拿大及澳洲等地的頂尖機構建立策略夥伴關係，讓學生透過實地交流建立國際人脈，為學生提供海外交流及觀摩機會，擴闊其國際醫療視野。
課程基本資料概覽
項目
資料
課程名稱
職業治療學碩士
修讀模式
兩年全日制
授課語言
英語
開課日期
2026年9月
招生名額
50個
學費
詳情請瀏覽課程網頁
匯聚跨學科專才 應對老齡化與特殊教育需求
教大副校長（研究與發展）兼課程主任陳智軒教授表示：「面對人口老化及特殊教育需求上升，社會對職業治療師的需求日益增長。」參考海外先進國家的數據，病人平均住院時間已縮短至約3日，而香港目前仍維持在1至2星期。隨著醫療系統優化，香港的治療重心勢必跟隨全球步伐，將由「醫院」轉向「社區及家居」。
陳教授強調：「教大開辦此課程，正是希望能結合我們在教育與心理學的傳統優勢，培育出具備精湛醫療技術的新一代治療師，填補醫院以外、社區及家居復康服務的龐大缺口。」因此，課程特別適合心理學、護理學、教育學或相關健康學科的應屆學士畢業生報讀；同時亦歡迎有意轉型投身醫療行業的有工作經驗人士申請。
入學申請要求
申請人一般須持有認可大學之學士學位；如主修教育、輔導、心理學、護理學、幼兒教育、社會工作或其他健康相關學科者，將獲優先考慮。
符合英語能力要求（如 IELTS 6.0 / TOEFL 80 或同等成績；持有英語授課學位者可獲豁免）
入圍申請人需參加面試
課程官方網站及申請連結： https://aapsef.eduhk.hk/zht/study/prospective-students/academic-programmes/master-of-occupational-therapy
課程查詢電郵： mot@eduhk.hk
入學查詢電話： (852) 2948 6886
香港教育大學
香港教育大學職業治療學碩士課程致力培育具專業素養、創新精神及關懷社會的治療師。課程由具豐富臨床、教學及科研經驗的教學團隊主導，結合理論、臨床實踐與科研應用 ，為學生提供全面發展平台，裝備他們回應社會對康復及社區健康服務日益增長的需求，推動本地及區域，以人及實證為本的職業治療專業發展。
