教宗再批川普移民政策 譴責美國對待移民「極度不尊重」

（法新社羅馬18日電） 羅馬天主教教宗良十四世今天再度抨擊美國總統川普（Donald Trump）推行強硬的反移民政策，並表示在美國生活的外國人受到川普政府「極度不尊重」的對待。

美國籍教宗良十四世（Pope Leo XIV）在羅馬郊外的岡多福堡（Castel Gandolfo）寓所告訴記者，美國人民應「尋求以人道方式待人，給予每個人應有的尊嚴」。

儘管他表示「每個國家都有權決定哪些人、如何以及何時入境」，但他有些人「生活過得不錯，其中許多人已待了10、15、20年」，卻受到「極度不尊重」的對待。

這位出生於芝加哥的教宗傾聽「美國所有人聽從」美國天主教神父協會（U.S. Conference of Catholic Bishops）的聲音，該協會上週罕見發表聲明，敦促結束這種「恐懼的氛圍」。