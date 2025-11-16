教宗呼籲世界領袖傾聽窮人心聲 促請信徒關懷邊緣族群
（法新社梵蒂岡16日電） 羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天主持彌撒時，呼籲世界各國領袖「傾聽窮人的呼聲」，並促請信徒關懷邊緣族群。
法新社及梵蒂岡新聞網（Vatican News）報導，今天是第9屆「世界窮人日」（World Day of the Poor），這是前教宗方濟各（Pope Francis）在2017年訂立的年度活動。
良十四世今天在梵蒂岡聖伯多祿大殿（St. Peter's Basilica）主持紀念「窮人禧年」（Jubilee of the Poor）的彌撒，並在彌撒結束後與遊民、難民及身心障礙者共進午餐。
他在致詞時表示：「我呼籲各國元首及領導人傾聽最貧窮者的呼聲。沒有正義就沒有和平，窮人們以各種方式提醒我們這一點…。」
此外，良十四世還提及，除了物質貧困外，還有許多道德與心靈層面的貧困，造成孤獨感。他促請信徒「關心他人...關懷邊緣族群，成為上帝溫柔的見證者」。
良十四世是首位來自美國的教宗，自今年5月接替方濟各成為全球天主教徒領袖以來，一直將社會正義視為其任內核心議題，目前任期已滿6個月。
