衞生署盼重啟討論器官捐贈「預設默許」

教宗嚴斥「標題黨」是「有辱人格」 勉勵記者「永遠不要出賣自己的公信力」︱Yahoo

教宗良十四世接見「Minds International」成員，並與這個由全球主要通訊社組成的聯盟合照。(Photo by Francesco Sforza - Vatican Media via Vatican Pool/Getty Images).
【Yahoo新聞報道】教宗良十四世昨日（9 日）在梵蒂岡接見全球通訊社代表時，嚴厲批評「標題黨」（clickbait）是新聞業中「有辱人格」的做法，認為媒體為追求點擊率而犧牲真實與誠信，會損害新聞的公共價值，並勉勵記者「永遠不要出賣自己的公信力」。

綜合外媒報道，教宗上任僅半年，已多次表達對新聞自由的重視，昨日約 150 名來自「Minds International」通訊社聯盟代表獲教宗接見。

教宗在意大利語講辭中指出，「通訊必須擺脫腐化它的錯誤思維、不公平競爭，以及所謂『標題黨』等有辱人格的做法」。他又特別讚揚在加沙及烏克蘭前線採訪的記者，強調「資訊自由是支撐社會結構的重要支柱，因此我們有責任去捍衛和保障它」。

教宗表示，面對當前的國際局勢，媒體應具備判斷力與責任感，因為「媒體在塑造良知及培養批判思考方面扮演關鍵角色」。

VATICAN CITY, VATICAN - OCTOBER 09: (EDITOR NOTE: STRICTLY EDITORIAL USE ONLY - NO MERCHANDISING). Pope Leo XIV meets with members of MINDS International (a global network of leading news agencies) during an audience at the Apostolic Palace on October 09, 2025 in Vatican City, Vatican. Pope Leo on Thursday paid homage to journalists who are working on the front lines of conflict. “If today we know what is happening in Gaza, Ukraine, and every other land bloodied by bombs, we largely owe it to them.” (Photo by Francesco Sforza - Vatican Media via Vatican Pool/Getty Images).
籲確保科技不取代人類

教宗同時談及人工智能對新聞業的挑戰，提醒「人工智能正在改變我們接收資訊與溝通的方式，但問題是由誰主導、目的為何？我們必須保持警覺，確保科技不會取代人類，並避免資訊及演算法被少數人掌控」。他並指出，傳媒應維持「來源與持有權透明、問責、品質及客觀性」。

他勉勵記者「永遠不要出賣自己的公信力」，又讚揚新聞通訊社在新聞生態中的重要角色，形容它們的工作是「一種積極的公民行為」，有助社會形成「良性循環」。他指出，通訊社記者往往是最先抵達現場報道突發新聞的人，這在資訊即時傳播的時代尤其重要。

教宗最後表示，通訊社提供的服務需要專業、勇氣與道德感，「這是無價的，應成為抵抗『垃圾資訊』蔓延的解藥」。

VATICAN CITY, VATICAN - OCTOBER 09: (EDITOR NOTE: STRICTLY EDITORIAL USE ONLY - NO MERCHANDISING). Pope Leo XIV meets with members of MINDS International (a global network of leading news agencies) during an audience at the Apostolic Palace on October 09, 2025 in Vatican City, Vatican. Pope Leo on Thursday paid homage to journalists who are working on the front lines of conflict. “If today we know what is happening in Gaza, Ukraine, and every other land bloodied by bombs, we largely owe it to them.” (Photo by Francesco Sforza - Vatican Media via Vatican Pool/Getty Images).
