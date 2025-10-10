教宗嚴斥「標題黨」是「有辱人格」 勉勵記者「永遠不要出賣自己的公信力」︱Yahoo

教宗良十四世接見「Minds International」成員，並與這個由全球主要通訊社組成的聯盟合照。(Photo by Francesco Sforza - Vatican Media via Vatican Pool/Getty Images ).

【Yahoo新聞報道】教宗良十四世昨日（9 日）在梵蒂岡接見全球通訊社代表時，嚴厲批評「標題黨」（clickbait）是新聞業中「有辱人格」的做法，認為媒體為追求點擊率而犧牲真實與誠信，會損害新聞的公共價值，並勉勵記者「永遠不要出賣自己的公信力」。

綜合外媒報道，教宗上任僅半年，已多次表達對新聞自由的重視，昨日約 150 名來自「Minds International」通訊社聯盟代表獲教宗接見。

教宗在意大利語講辭中指出，「通訊必須擺脫腐化它的錯誤思維、不公平競爭，以及所謂『標題黨』等有辱人格的做法」。他又特別讚揚在加沙及烏克蘭前線採訪的記者，強調「資訊自由是支撐社會結構的重要支柱，因此我們有責任去捍衛和保障它」。

教宗表示，面對當前的國際局勢，媒體應具備判斷力與責任感，因為「媒體在塑造良知及培養批判思考方面扮演關鍵角色」。

籲確保科技不取代人類

教宗同時談及人工智能對新聞業的挑戰，提醒「人工智能正在改變我們接收資訊與溝通的方式，但問題是由誰主導、目的為何？我們必須保持警覺，確保科技不會取代人類，並避免資訊及演算法被少數人掌控」。他並指出，傳媒應維持「來源與持有權透明、問責、品質及客觀性」。

他勉勵記者「永遠不要出賣自己的公信力」，又讚揚新聞通訊社在新聞生態中的重要角色，形容它們的工作是「一種積極的公民行為」，有助社會形成「良性循環」。他指出，通訊社記者往往是最先抵達現場報道突發新聞的人，這在資訊即時傳播的時代尤其重要。

教宗最後表示，通訊社提供的服務需要專業、勇氣與道德感，「這是無價的，應成為抵抗『垃圾資訊』蔓延的解藥」。