教宗彌撒提到香港等地風災 稱會為災民禱告

【Now新聞台】教宗良十四世表示，會為近期遭到颱風吹襲的亞洲多地災民祈禱。

良十四世當地周日在聖伯多祿廣場主持彌撒，期間他提到近期有異常強勁的颱風吹襲香港、台灣、菲律賓等地釀成災害。良十四世表示，他與受災的民眾，特別是最貧困的一群同在，會為罹難者、流離失所的家庭以及救援工作人員等祈禱。

近一個星期，樺加沙和博羅依先後吹襲亞洲地區，在多地都釀成死傷。

#要聞