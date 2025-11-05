教宗批美在委內瑞拉外海部署軍力 稱無法以暴力取勝

（法新社羅馬4日電） 羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天批評美國在加勒比海海域的軍事部署，稱「我們無法以暴力取勝」。

教宗離開他的岡多福堡（Castel Gandolfo）夏季寓所時回應一名記者的提問，他表示，一個國家有權動用軍隊「捍衛和平」。

現年70歲的教宗在談到有關美國船艦「一次比一次更靠近委內瑞拉海岸」的報導時指出：「然而在這種情況下，情況似乎有些不同。這加劇了緊張局勢。」

他補充表示：「我認為我們無法以暴力取勝。該做的是尋求對話。」

川普近幾週在加勒比海發起重大軍事部署，對涉嫌販毒的船隻進行多次打擊，造成數十人喪生。

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）在美國面臨毒品罪名起訴，他指控川普想在委國強行推動「政權更迭」以奪取委國石油。川普則淡化對委內瑞拉進行軍事干預的可能性。

教宗也被問及美國第三大城芝加哥遭拘留的移民問題。芝加哥一直是川普打擊移民的重點目標。