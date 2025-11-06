教宗接見巴勒斯坦主席阿巴斯 討論加薩人道援助

【彭博】-- 歐盟私下告誡稱，其短期內幾乎無力促使中國放鬆對關鍵稀土的出口管制；中國的管制措施已對歐洲汽車和國防等產業造成重大衝擊。據知情人士透露，歐盟高級別官員已向成員國表示，在中國之外實現供應多元化的努力困難重重，歐盟的經濟安全計畫迄今未能奏效。北京方面持續限制應用於電動汽車電池、國防製造等各個領域的稀土磁鐵的出口，要求企業獲取許可。知情人士稱，儘管歐盟將受益於美國總統唐納德·川普與中國國家主席習近平達成的暫停執行中國10月宣布的嚴格出口管制新規的協議，但4月實施的前期限制措施仍將維持。這些要求匿名的知情人士稱，近日中歐官員的磋商未能改變局面。歐盟委員會發言人Olof Gill表示，為簡化程序並為歐洲產業提供更多確定性，歐盟正加緊與中國就稀土出口問題進行磋商。他表示，相關接觸將會繼續。負責處理歐盟貿易事務的歐盟委員會周三向27國大使通報了最新進展。原文標題EU Warns It Lacks Near-Term Power to Sway China on Rare Earths\--聯合報導 Jing Li.More stories like this are available

