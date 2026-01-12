跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
教宗接見諾貝爾和平獎得主馬查多
（法新社梵蒂岡12日電） 梵蒂岡表示，羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天接見委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）。
教廷今天上午公布一份教宗接見人員名單，包括去年12月獲頒諾貝爾和平獎的馬查多。教廷未透露這次接見的詳情。
梵蒂岡暫未回覆法新社針對這次接見提出的置評請求。
美國近日介入並推翻委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）後，馬查多持續被華府疏遠。
美國總統川普（Donald Trump）8日表示預計本週與馬查多見面，他曾說馬查多在委內瑞拉缺乏足夠的尊重或支持，無法帶領國家，並暗示美國實際上可能長期掌控委內瑞拉。
良十四世9日對駐梵蒂岡外交使節發表談話，呼籲捍衛委內瑞拉主權。
教廷國務院長帕洛林（Pietro Parolin）上週剛與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）通話。美國國務院指出，雙方共商「改善人道狀況的努力，特別是委內瑞拉」。
此外，義大利外交與國際合作部長塔加尼（Antonio Tajani）今天表示，去年11月在委內瑞拉遭拘留的2名義大利公民已獲釋，正在返家途中。
