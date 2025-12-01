教宗祈求和平降臨黎巴嫩和周遭地區

（法新社貝魯特1日電） 羅馬天主教教宗良十四世海外首訪第二站黎巴嫩的行程進入第2天，他今天造訪黎國首都貝魯特以北山區一處知名朝聖地，祈求和平降臨黎巴嫩和周遭地區。

良十四世（Pope Leo XIV）搭乘教宗專車，沿著蜿蜒山路前往黎巴嫩以北山區安納亞（Annaya）一座修道院時，數以千計民眾在路旁高聲呼喊並灑米以示慶祝。

教宗在燭光搖曳的石造修道院內表示：「我們為世界祈求和平，特別懇求和平降臨黎巴嫩和整個黎凡特（Levant）地區。」

這座修道院是黎巴嫩聖人聖夏貝爾（Saint Charbel）的長眠之地，他在1977年由教廷正式封聖，在黎巴嫩基督教群體之外也極受尊崇。

經過嚴格安檢的數千民眾聚集修道院外，其中一位民眾達克卡什（Jihane Daccache）告訴法新社，「教宗今天到訪這片長期渴望和平的土地，這具有歷史意義。他為我和所有黎巴嫩人帶來希望與信仰」，儘管前方仍有艱難險阻。

今天一早數千民眾冒雨聚集在貝魯特以北街道旁，熱烈歡迎教宗車隊經過，人潮中有人揮舞黎巴嫩或梵蒂岡國旗。

61歲家庭主婦達拉歐尼（Therese Daraouni）興奮地告訴法新社：「大家都特地去羅馬朝見教宗，這次是他來到我們身邊，這是最偉大的祝福，也是黎巴嫩最大的恩典和希望。希望大家能為了黎巴嫩和國家團結起來。」

期盼一睹教宗風采的當地民眾齊迪亞克（Yasmine Chidiac）表示，「我們竭誠歡迎教宗到訪，他這次行程使我們重新展現笑容。我們始終對和平到來懷抱盼望和信心，也期盼黎巴嫩能持續成為世界燈塔以及人們交流的地方」。

良十四世稍晚將前往貝魯特以北的哈里薩（Harissa）一處朝聖地向主教和神職人員發表演說，當地有一尊巨大的黎巴嫩聖母像（Our Lady of Lebanon）矗立在陡峭山頂上，俯瞰地中海。

教宗還會在貝魯特市中心的烈士廣場（Martyrs' Square），與黎國政府承認的18個宗教派別人士進行跨宗教活動。

貝魯特當局宣布今、明2天為國定假日，並實施道路封閉和全面禁止無人機拍攝，提升教宗到訪期間的維安。