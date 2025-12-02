教宗結束黎巴嫩3天行程 返國前籲停止「攻擊與敵對」

（法新社貝魯特2日電） 羅馬天主教教宗良十四世今天結束為期3天的黎巴嫩訪問行程，教宗啟程返國前呼籲停止「攻擊與敵對行動」，並強調中東亟需以新的方式追求和平。

教宗良十四世（Pope Leo XIV）進行就任以來首次國際牧靈訪問，11月30日從土耳其抵達黎巴嫩，進行為期3天訪問。

教宗今天於黎巴嫩行程的最後一天，在貝魯特濱海區主持戶外彌撒，吸引了大約15萬人參加。

返國前，教宗在貝魯特機場發表談話指出，雖未能遍訪黎國所有地區，但「我在此表達對和平的期盼，也衷心呼籲：願所有攻擊與敵對行為停止」。

教宗說：「我們必須承認武裝戰鬥不會帶來好處，武器雖然能奪命，但協商、調停與對話才有建設性。讓我們所有人選擇和平，不只是當成目標，更要視為行動的道路。」

教宗在主持戶外彌撒前，先行前往2020年8月4日貝魯特港爆炸事故地靜默祈禱。那場災難奪走超過220條人命，造成逾6500人受傷，市區大範圍區域遭到重創。

教宗今天稍早還探訪了修女經營的精神醫院，院長馬赫洛夫（Marie Makhlouf）激動地感謝教宗是「被遺忘者和弱勢者的父親」。教宗說：「我們不能忘記最脆弱的族群。」

黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）今天在送別教宗的儀式上表示，教宗的來訪提醒世人「全球沒有忘記黎巴嫩，仍有人為此地祈禱並努力促成和平」。