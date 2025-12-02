宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
教宗結束黎巴嫩3天行程 返國前籲停止「攻擊與敵對」
（法新社貝魯特2日電） 羅馬天主教教宗良十四世今天結束為期3天的黎巴嫩訪問行程，教宗啟程返國前呼籲停止「攻擊與敵對行動」，並強調中東亟需以新的方式追求和平。
教宗良十四世（Pope Leo XIV）進行就任以來首次國際牧靈訪問，11月30日從土耳其抵達黎巴嫩，進行為期3天訪問。
教宗今天於黎巴嫩行程的最後一天，在貝魯特濱海區主持戶外彌撒，吸引了大約15萬人參加。
返國前，教宗在貝魯特機場發表談話指出，雖未能遍訪黎國所有地區，但「我在此表達對和平的期盼，也衷心呼籲：願所有攻擊與敵對行為停止」。
教宗說：「我們必須承認武裝戰鬥不會帶來好處，武器雖然能奪命，但協商、調停與對話才有建設性。讓我們所有人選擇和平，不只是當成目標，更要視為行動的道路。」
教宗在主持戶外彌撒前，先行前往2020年8月4日貝魯特港爆炸事故地靜默祈禱。那場災難奪走超過220條人命，造成逾6500人受傷，市區大範圍區域遭到重創。
教宗今天稍早還探訪了修女經營的精神醫院，院長馬赫洛夫（Marie Makhlouf）激動地感謝教宗是「被遺忘者和弱勢者的父親」。教宗說：「我們不能忘記最脆弱的族群。」
黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）今天在送別教宗的儀式上表示，教宗的來訪提醒世人「全球沒有忘記黎巴嫩，仍有人為此地祈禱並努力促成和平」。
其他人也在看
Angelababy素顏接兒子放學！穿百元外套融入家長群 母子牽手回家畫面超溫馨
近期，上海許多網友都分享在校門口目擊Angelababy素顏接8歲兒子小海綿放學，身穿灰色平價外套配上休閒褲，加上彎腰聽孩子說話的互動，畫面親切又接地氣，瞬間登上熱搜。姊妹淘 ・ 8 小時前
劉松仁激罕分享錯綜複雜家庭背景 坦承曾冷待媽媽長達30年感愧疚
劉松仁為70年代TVB一線小生，曾出演《無業樓民》、《大時代》《名媛望族》及《華麗轉身》等劇集，不過自2015年拍畢TVB劇集《華麗轉身》就減少幕前工作。由於劉松仁近年並冇出席公開活動，亦冇參與劇集演出，曾傳出中風之傳聞；不過，劉松仁曾於去年作出回應，暗指相關報導失實，又分別現身深圳影迷聚會、與米雪、胡楓等藝人朋友聚會，打破傳聞。日前，劉松仁接受聖瑪加利大堂訪問，激罕分享與媽媽嘅母子感情，表示自己曾對媽媽不孝長達三十年。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
廣福邨廣禮樓有男子從高處墮下 當場身亡 位處宏福苑對面︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔廣禮樓昨日（1 日）晚上有人從高處墮下死亡。據了解，晚上 10 時半一名男子從高處飛墮地面，倒臥宏福苑與廣福邨之間的地面，救護人員到場後證實男子當場身亡。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
日網瘋傳拋售7兆日元中國債報復傳言 專家斥自尋死路
日本網路上瘋傳一則傳言指日本打算在 11 月拋售 7 兆日元的中國國債來打擊中國經濟，該話題迅速衝上雅虎熱搜，日本網友一片叫好，但專家指出，只要稍加分析，便能發現其中漏洞百出。 從數據來看，日本財務省 2025 年 6 月時公佈的數據顯示，日本持有的中國國債約 110 億美元，鉅亨網 ・ 1 天前
消委會｜9款米製麵食檢出砒霜！米線肥過白飯？呢款即食河粉不含脂肪
米線、米粉、河粉等米製麵食是香港人常見的主食之一，有些人更認為這些米製麵食比白飯更易減肥跟健康，消委會這次就測試了市面上30款米製麵食樣本，結果顯示逾8成半樣本（26款）檢出金屬污染物鎘、鉻或無機砷（砒霜）！當中更有產品的鈉檢出量比標示值高逾41倍！Yahoo Food ・ 1 天前
前港男梁裕恆曾任消防員 Threads出PO「每次出車都好興奮」被網民炮轟不恰當
大埔宏福苑於11月26日發生大火造成嚴重傷亡，無數市民失去居所，引起全球關注。全港市民都非常感謝消防員英勇無畏，奮不顧身地滅火及救人，而2016落選港男梁裕恆亦曾做過消防員，近日喺社交網站出PO分享自己曾參與2016年牛頭角迷你倉大火嘅救援行動，其言論被網民炮轟。佢喺事隔一日後發文道歉，不過之後又del走道歉PO。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
宏福苑大火後 買樓信仰遇上重大考驗
宏福苑大火震撼全球，火災背後一連串物業管理、維修問題，成為連日來的港人關注點，更令多年來支撐港樓的「買樓信仰」遇上重大考驗，甚至有機會「質變」為「租樓信仰」。Yahoo 地產 ・ 7 小時前
李美慧罕晒坐飛機頭等艙照片惹粉絲驚嘆 與富豪老公相差25年曾不被睇好
有「御用宮女」之稱嘅李美慧於2018年嫁畀大25歲嘅百億富商曾文豪，婚後先後誕下一女一子，選擇淡出鎂光燈，專注家庭生活。身為百億豪門媳婦嘅李美慧從不張揚，絲毫不炫富，更不時帶孩子去茶餐廳用餐。然而，李美慧喺日前於社交平台罕晒搭乘飛機頭等艙嘅照片；照片中，李美慧身處飛機頭等艙，悠閒地看著電影，面前擺滿精緻果盤和魚子醬，寫道：「Hi Dubai。」引來粉絲驚嘆。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
大埔宏福苑五級火｜父母痛失養老屋入住酒店 包食宿送問候禮包 女兒感恩：佢地好似重樂觀過我
大埔宏福苑五級大火後，許多受影響居民仍在適應突如其來的轉變。近日，有網民於 Threads 分享父母獲安排入住信和集團提供的酒店暫住的經過，字裡行間滿是心驚後的感恩。帖文一出，不少網民亦留言送上安慰與鼓勵，不少人亦大讚伸出援手的信和集團。Yahoo Food ・ 15 小時前
宏福苑五級火｜菲傭奮力護嬰護老 三人同獲救 菲當局：真正現代英雄｜Yahoo
大埔宏福苑五級大火，菲傭 Rhodora Alcaraz 在火災中以奮力保護僱主 3 個月大的嬰兒及年邁母親，最終三人成功獲救。菲律賓當局讚揚 Alcaraz 是真正的現代英雄，展現了海外菲律賓人的關懷與勇氣。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
網傳住戶燒成灰燼照片 議員：要尊重死者 當局應嚴肅調查
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級火災，造成嚴重的傷亡，死亡人數不斷上升。議員江玉歡指有市民報稱討論區內有流傳住戶被燒成灰燼的照片，灰燼上擺上死亡的標示。on.cc 東網 ・ 11 小時前
晚吹－怨女俱樂部 ｜ 袁嘉敏親上節目澄清多年誤解 剖白私生活坦言未試過「正式」拍拖
今晚播出的節目邀請到香港女藝人袁嘉敏擔任嘉賓，親自拆解多年來困擾她的各種傳聞與誤解。節目一開始，余迪偉便笑言要「查證真偽」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
黃潔琪去閨蜜婚禮保守變低胸 澎湃去飲上下Chok
【on.cc東網專訊】馬來西亞女神黃潔琪（Miko）樣子甜美，加上擁有一副驕人身材，又毫不吝嗇不時於社交網派福利，故深受粉絲愛戴。近日Miko出席相識了10多年的好閨蜜婚禮，並在社交平台晒出兩人拍攝的轉場影片，寫道：「從校服到婚紗，我世界上最最最最最要好的閨蜜結東方日報 OrientalDaily ・ 11 小時前
徐子淇「千億新抱」43歲生日！四孩靚媽的貴婦級保養心得，在名貴護膚品背後是你我都做得到的營養飲食
徐子淇在11月29日迎來43歲生日，當然你可以說，只要你是徐子淇，誰會保養得不好？但作為四孩之母，在名貴護膚品背後，無論運動或是飲食都非常節制和有規律。就算不是豪門，也可以做得到。Yahoo Style HK ・ 1 天前
指最擔心宏福苑住屋安置 災民：跨區上班上學租樓太貴
大埔宏福苑五級火令無數居民流離失所、財物盡失，社會各界熱心提供各種幫助。除應急補助金和生活津貼，政府昨起向死難者家屬發放20萬元慰問金及5萬元殮葬金，首批涉18宗個案。另外，已安置1,827人，惟有災民表示，住屋仍是最大擔憂，部分人指獲跨區安置對通勤不便，亦有人決定與家人先到深圳暫住。 政府就向每戶受影響居民提供am730 ・ 18 小時前
【大生生活超市】12月精選優惠 多款精美食玩 $20-25（即日起至15/12）
大生生活超市進行雙11勁賞買優惠，今期精選聖誕食品、美酒，多款精美食玩低至 $20-25/件！買意大利Tartufi Jimmy黑松露橄欖油250ml 送意大利Molisana粗管意粉500g、大生海味陳皮買一送一、買格蘭利威蘇格蘭威士忌送可口可樂/玉泉梳打水迷李罐裝6罐、西班牙0%酒精果味香檳750ml買一送一！YAHOO著數 ・ 1 天前
國安處拘張錦雄獲准保釋候查 消息指另一女子亦被捕 為大埔物資站義工︱Yahoo
消息指，前區議員張錦雄周日（30 日）晚上被捕，被警方國安處人員從粉嶺住所帶走。另外消息又指，一名女子在周日亦告拘捕。據了解被捕女子人稱「阿澄」，在宏福苑五級火後持續於社區會堂外的物資站義務處理物資分發。張錦雄和被捕女子，被指涉嫌藉火災意圖煽動憎恨政府等。Yahoo新聞 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜機警消防員憑災民家中一張紙條大叫狗名 成功救出倖存貴婦狗：生命得來不易，繼續相愛相惜｜Yahoo
日前大埔宏福苑一隻貴婦狗在火場中奇蹟獲救，原來背後有一個消防員的機警小故事。《Yahoo新聞》聯絡到狗主，她讚揚該名消防先生不但以命救狗，更在五級大火中保持極高觀察力，憑災民單位牆上的一張 memo 紙條，估計戶主的愛寵叫 Jason，在單位內大叫狗名，終成功救出 Jason 回到主人懷抱。該名消防員更鐵漢柔情地向狗主發訊息表示「生命得來不易，希望大家可以繼續相愛相惜。」Yahoo新聞 ・ 13 小時前
短髮病大爆發！宋慧喬、孫藝真、金高銀短髮美到犯規，青龍獎4位女神範本
宋慧喬宋慧喬選擇的是線條乾淨、長度落在下巴附近的短髮，沒有刻意堆疊層次，也不追求蓬鬆空氣感，重點就是俐落，默默放大五官優點。孫藝真孫藝真的短髮保留自然弧度與層次感，線條並不生硬，而是帶著柔軟空隙，讓整體看起來輕巧卻不單薄。最加分的是她的瀏海設定，不是整片...styletc ・ 6 小時前
不只靠醫美！49歲林心如出席許瑋甯婚禮美貌引發熱議，超自律保養清單曝光：一週5次運動、眼睛以下全防曬避免兩頰顴骨長斑
※飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒林心如5大「逆生長」凍齡心法：防曬是抗老根本，出門必備「防曬口罩」林心如坦言，年輕時代謝好，曬黑了很快就能白回來，但隨著年紀增長，她深刻體會到紫外線是肌膚老化的最大元兇。現在的她，防曬做得滴水不漏，除了戴帽子，還會多戴...styletc ・ 5 小時前