教宗首度專訪：同婚、女執事教義不變

（法新社利馬18日電） 美國出生的教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天在他的首次專訪中表示，不會改變教會關於同志婚姻及女性執事的核心教義。

4個月前當選的良十四世，論調與直言不諱、試圖推動教會現代化而令保守派震怒的前教宗方濟各（Pope Francis）不同。

良十四世為新書「良十四世：全球公民，21世紀的傳教士」（Pope Leo XIV: Global Citizen, Missionary of the 21st Century, 暫譯）接受美國記者艾倫（Elise Ann Allen）訪問時坦言：「人們希望教會教義改變，希望態度改變。」

但他表示：「考慮改變教會對任何議題的立場之前，我們應該先改變我們的態度。」

良十四世表示，他與方濟各一樣，希望教會歡迎所有人，「但我不會因為某個人是否擁有某一特殊身分，而邀請或不邀請他們進入教會」。

今年4月以88歲高齡辭世的方濟各任內多次表示，歡迎過去被視為「罪人」的族群進入教會。

但良十四世表示，教會對於性與婚姻的教義「在可預見的未來極不可能」改變。

他在今天於秘魯出版的這本西班牙語新書中表示：「我認為教會的教導會持續維持現狀。」良十四世曾在祕魯擔任傳教士近20年。

方濟各批准同性伴侶在特定條件下可獲教會祝福，引發保守派、尤其是非洲與美國教會的強烈反彈。

良十四世認為，「涉及LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）議題的問題都極具分裂性」，「我試著不再讓教會繼續撕裂」。

70歲的良十四世也潑了外界對女性執事議題的冷水，這是方濟各鼓勵天主教專家探討的潛在歷史性改革。

良十四世說，「我目前無意改變教會在這個議題上的教導」，但他「當然願意繼續傾聽各界意見」。