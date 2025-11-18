四大飲食平台網購優惠碼大放送！
教宗COP30場邊講話 譴責缺乏政治意願因應氣候變遷
（法新社梵蒂岡18日電） 羅馬天主教教宗良十四世在聯合國氣候峰會COP30場邊對宗教領袖發表演說，他呼籲採取「具體行動」因應氣候變遷，並控訴部分領導人缺乏行動意願。
梵蒂岡公布了美國籍教宗良十四世（Pope Leo XIV）的演說內容，他昨天在巴西貝倫（Belem）舉行的聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）場邊向南半球各教會人士發表講話，期間稱亞馬遜地區是「創造的活生生象徵，但迫切需要照顧」。
良十四世指出：「大自然正以洪災、乾旱、暴風雨和嚴酷熱浪發出呼救。」
他補充道：「由於氣候變遷影響，每3人就有1人處於極度脆弱處境。對他們而言，氣候變遷不是遙遠的威脅，而忽視這些人就是否認我們共有的人性。」
教宗還說：「問題在於部分人士缺乏政治意願。」
COP30會議本週進入最後階段，但各國在關鍵議題上仍具分歧，各國政府部長昨天開始陸續抵達貝倫，準備接手談判工作。
良十四世警告：「我們仍有時間將全球升溫幅度控制在攝氏1.5度以下，但機會正在消逝。」他也呼籲採取「具體行動」，並頌揚具里程碑意義的巴黎協定（Paris Agreement）。
教宗談到，巴黎協定是「保護人們與這個星球的最強工具」，同時譴責部分領導人未付出足夠努力，不過他並未點名這些人是誰。
他表示，「真正的領導力意味著提供真的能帶來改變的服務與支持」，並敦促採取更堅定的氣候行動，以建立「更強大也更公平的經濟體系」。
