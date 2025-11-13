教小學生「聖誕老人不存在」老師遭議會調查

▲蘇格蘭一名老師在課堂上跟小學生說「聖誕老人不存在」，引起家長不滿，遭市議會約談。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 蘇格蘭一名教師在課堂上告訴小學生「聖誕老人不是真的」，讓9、10歲學生對聖誕節的幻想破滅，引發家長群體不滿，連當地市議會都介入調查。但也有網友直言，老師也不能撒謊。

據英國《每日郵報》報導，這起事件發生在蘇格蘭阿伯丁（Aberdeen）的格林布雷小學（Greenbrae Primary School），當時這名教師正在教「諸聖節」（All Saints' Day）的內容，學生們提問許多關於聖人的內容，其中也包括聖尼古拉（St Nicholas），也就是聖誕老人的原型。

但當時這名老師直接跟小學生們說，「聖誕老人並不存在」，讓這些只有9歲、10歲，還相信聖誕節會有聖誕老人送禮物的小朋友們，幻想直接破滅。

不少家長對於老師的做法都相當不滿，直呼「毀了聖誕節的魔力」、「老師該被好好訓話」，一名五年級學生的母親也說「這很不好，孩子聽到之後很難受」，家長們要求當地市議會介入。

阿伯丁市議會一名發言人回應，已經了解這起聖誕節夢想破滅的事件，「家長們可以放心，我們已將調查結果分享給相關人員，以便他們更好地引導孩子進行此類敏感話題的討論」，市議會非常重視聖誕佳節的樂趣與魔法，也謝謝提出擔憂的家長。

但即使市議會出手，還是有家長不滿，直呼「這根本不應該成為學校裡討論的話題」、「孩子們的童年時光很短暫，聖誕節對他們來說意義非凡」。

但也有家長坦言，要向孩子隱瞞聖誕老人存在或不存在的殘酷現實，已經變得越來越困難。另一位七年級學生的家長也說，「我已經和我的孩子討論過這個問題了。我認為這應該由家長決定，但我認為這個年齡的孩子應該已經知道了。」

去年也有一名家長在網路論壇Mumsnet爆料，牧師在宗教教育課上跟7歲孩子說聖誕老人不存在，質疑跟小孩子說出真相是否合理，當時也引發許多網友的熱議。

但有網友留言支持老師，「估計有好幾個孩子問過這個問題，老師也不可能撒謊，聖誕老人並不存在」、「可以給孩子們講聖尼古拉和其他起源故事，扮家家酒很有趣，但總有停止的時候」、「我7歲的時候就不信聖誕老人了，感覺父母比孩子更在意」、「我覺得7歲已經要知道聖誕老人不是真的了」。

還有網友提到，在這串討論中也有很多人到年紀比較大時才知道真相，並且因為被騙這麼多年受到精神創傷，如果是在課堂上跟朋友們一起知道真相，至少不會因為相信聖誕老人而被同儕嘲笑。

