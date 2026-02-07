教師執業證書新制｜ 中學校長會關注行政安排、時數計算等 促盡快諮詢學界｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】教育局擬修改《教育條例》，引入教師執業證書制度，建議教師須每 3 年續牌一次，並符合每3年專業進修150小時等要求。香港中學校長會周四（5 日）去信立法會議員、教育局、行會非官守議員召集人葉劉淑儀等，關注是否不能「持證 上崗」、行政安排及時數計算問題等。校長會亦指，現時未見諮詢學界日程，及「業界」涵蓋對象，促政府盡快公布諮詢日程，聽取和吸納學界意見。

關注是否不能「持證 上崗」

就引入執業證書和定期更新要求，校長會指，認同條例修訂目的及方向，冀達致提升教師專業水平和地位目的。惟申請資格方面，現時文件列明需「已獲學校聘請」，校長會關注，是否代表未獲學校聘請的符合教師資歷人士不能申請教席，參考現時校長資格認證朝「持證上崗」發展，已獲學校聘請並非取得認證先決條件。

行政安排方面，校長會關注，如學校須在「申請程序」擔當重要角色，即日後每學年末須為留任老師續牌，同時為新入職老師註冊及申請牌照，學校及政府相關部門是否有足夠行政能力處理海量申請，讓教師順利在 9 月 1 日前持牌履職。

倡資格認證年期由 3年延至5年

文件提及申請人須符合「3 年周期達 150 小時持續專業發展」要求，校長會建議，證書有效期應訂為 3 年以上，否則申請人僅得少於 36 個月內完成進修指標，或將影響其於證書期滿前辦理續證。

另外，校長會亦建議，參考校長資格認證有效期為 5 年，把與教育有關的資格認證劃一，既可合理解釋原則，也可適當調節 期續證的行政工作量。

促公布諮詢學界日程

校長會亦關注，「3 年周期達 150 小時持續專業發展」由現時的「軟指標」修訂為「硬指標」，教育局須訂明操作系統和原則，清楚說明哪些持續專業發展活動／課程可接納計算時數，並設立系統記錄、計算及核實時數。如相關工作需學校把關，局方宜訂明清晰審核原則、時數計算等要求。

校長會指，現時政府文件只見交立法會討論日程，未見諮詢學界日程，也未見「業界」涵蓋對象，建議特區政府盡快公布諮詢日程，有效聽取和吸納前線校長、教師和持分者的意見，以完善方案。

蔡若蓮：研首年設過渡期

教育局局長蔡若蓮周五（6 日）出席立法會教育事務委員會，她指，預計制度實施首年需處理大量申請，加上學校及教師或需時適應，因此初步考慮，在條例實施首年設過渡期，教師屆時倘仍未符合申領執業證資格，仍可在校執教，而教育局亦會同年起處理申請。