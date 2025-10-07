教師非禮脫罪返校任教 師生不恰當接觸可釘牌 議員：聘任需校董會同意 ︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】台山商會中學一教師早年涉非禮罪，惟法官裁定女學生自願被摸大腿，教師罪名不成立，事隔8年後返校任教，惟被指在海外交流團期間涉再帶學生外出飲酒。若果教師曾涉非禮等刑事罪行，但最終罪名不成立，會否影響教師資格？根據教育局資料，局方一般會待案件審結後審閱資料，即使最終未定罪，如證實教師失德，也會嚴肅處理。去年有71名教師涉違操守而遭「釘牌」。

《Yahoo新聞》曾向教育局查詢，有否接獲有關台山商會中學英國交流團的投訴、助理校長與學生之間的舉止行為是否已違反指引，局方沒有正面回覆，只稱十分重視教師的專業操守，一直透過嚴謹而有效的教師註冊制度，確保所有獲准在學校任教的教師均為適合及適當人選，並防止不適當的人士成為教師。若教師被證實違反專業操守或違法，教育局會按事件的性質及嚴重程度，向有關教師發出譴責信、警告信或勸喻信；對於嚴重的個案，教育局會考慮根據《教育條例》取消其教師註冊資格。

至於涉事教師曾被控非禮女學生，但沒有被定罪。校方如何審視是否適合聘請？教育局表示，一直與學校保持緊密聯繫，並已提醒學校須按照相關法例及規定妥善處理與人事聘任相關事宜，以確保教育質素及保障學生福祉。教育局一直按既定程序嚴正處理有關教師的專業操守事宜。但由於個案涉及私隱，教育局不作評論。

教育局強調，十分重視教師的專業操守，一直透過嚴謹而有效的教師註冊制度，確保所有教師均為適合及適當人選。（政府新聞處圖片）

議員：若教師未被定罪 需視乎教育局有否處分

立法會議員（教育界）朱國強接受《Yahoo新聞》訪問時表示，按照教育局通告，學校聘任教師時須了解其個人背景，並作審慎考慮，相關資料包括教師有否曾被取消註冊、曾被調查專業失德等。如發現應徵者有專業失德或違法行為，無論學校聘用與否，相關結果須經法團校董會討論並記錄在案。⁠以今次個案而言，涉事教師未被定罪，仍要視乎教育局有否作出相應處分，包括譴責、警告或發勸喻信；校方即使知情，亦須得到法團校董會討論及同意，才可決定聘任。他續說，⁠若「法庭判決與教育局跟進，均證明涉事教師清白，學校聘任在程序上沒有問題。」如有持份者對教師聘任提出異議，校方應公平審視，耐心解釋，釋除他們疑慮。

至於⁠上述教師帶交流團期間涉學生飲酒等行為是否違反《教師專業操守指引》，朱國強稱《指引》訂明，教師應尊重師生角色與身份，避免親密接觸，保持適當的身體距離，並列明教師不應與個別學生私人約會。⁠若懷疑教師涉嫌違反專業操守或失德，應向校方及教育局投訴，進行公平公正調查，以個案情節輕重，作相應處分。

去年釘牌個案包括師生越界交往、不恰當身體接觸

教育局曾於2023年在回覆立法會議員查詢時提到，如有教師涉犯刑事罪行，局方會在案件審結及上訴程序完成後，就每宗個案詳細審閱所有資料，包括有關教師向法庭提供的資料和法庭的判詞，「從教師專業的角度考慮，採取適當的跟進行動。即使有些個案可能因種種原因最終未有被定罪，但如證實教師有失德或違反專業操守的行為，我們亦會嚴肅處理」。處理方式包括考慮取消教師註冊、發出譴責信等。

根據教育局的資料，去年共有71名教師涉違反專業操守而遭取消教師註冊，涉及盜竊、虐兒及詐騙相關等罪行，以及涉嚴重違反專業操守的個案，主要包括與學生有超越師生關係的交往、與學生有不恰當的身體接觸等。