衞生署盼重啟討論器官捐贈「預設默許」
教師非禮脫罪返校任教 師生不恰當接觸可釘牌 議員：聘任需校董會同意 ︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】台山商會中學一教師早年涉非禮罪，惟法官裁定女學生自願被摸大腿，教師罪名不成立，事隔8年後返校任教，惟被指在海外交流團期間涉再帶學生外出飲酒。若果教師曾涉非禮等刑事罪行，但最終罪名不成立，會否影響教師資格？根據教育局資料，局方一般會待案件審結後審閱資料，即使最終未定罪，如證實教師失德，也會嚴肅處理。去年有71名教師涉違操守而遭「釘牌」。
《Yahoo新聞》曾向教育局查詢，有否接獲有關台山商會中學英國交流團的投訴、助理校長與學生之間的舉止行為是否已違反指引，局方沒有正面回覆，只稱十分重視教師的專業操守，一直透過嚴謹而有效的教師註冊制度，確保所有獲准在學校任教的教師均為適合及適當人選，並防止不適當的人士成為教師。若教師被證實違反專業操守或違法，教育局會按事件的性質及嚴重程度，向有關教師發出譴責信、警告信或勸喻信；對於嚴重的個案，教育局會考慮根據《教育條例》取消其教師註冊資格。
至於涉事教師曾被控非禮女學生，但沒有被定罪。校方如何審視是否適合聘請？教育局表示，一直與學校保持緊密聯繫，並已提醒學校須按照相關法例及規定妥善處理與人事聘任相關事宜，以確保教育質素及保障學生福祉。教育局一直按既定程序嚴正處理有關教師的專業操守事宜。但由於個案涉及私隱，教育局不作評論。
議員：若教師未被定罪 需視乎教育局有否處分
立法會議員（教育界）朱國強接受《Yahoo新聞》訪問時表示，按照教育局通告，學校聘任教師時須了解其個人背景，並作審慎考慮，相關資料包括教師有否曾被取消註冊、曾被調查專業失德等。如發現應徵者有專業失德或違法行為，無論學校聘用與否，相關結果須經法團校董會討論並記錄在案。以今次個案而言，涉事教師未被定罪，仍要視乎教育局有否作出相應處分，包括譴責、警告或發勸喻信；校方即使知情，亦須得到法團校董會討論及同意，才可決定聘任。他續說，若「法庭判決與教育局跟進，均證明涉事教師清白，學校聘任在程序上沒有問題。」如有持份者對教師聘任提出異議，校方應公平審視，耐心解釋，釋除他們疑慮。
至於上述教師帶交流團期間涉學生飲酒等行為是否違反《教師專業操守指引》，朱國強稱《指引》訂明，教師應尊重師生角色與身份，避免親密接觸，保持適當的身體距離，並列明教師不應與個別學生私人約會。若懷疑教師涉嫌違反專業操守或失德，應向校方及教育局投訴，進行公平公正調查，以個案情節輕重，作相應處分。
去年釘牌個案包括師生越界交往、不恰當身體接觸
教育局曾於2023年在回覆立法會議員查詢時提到，如有教師涉犯刑事罪行，局方會在案件審結及上訴程序完成後，就每宗個案詳細審閱所有資料，包括有關教師向法庭提供的資料和法庭的判詞，「從教師專業的角度考慮，採取適當的跟進行動。即使有些個案可能因種種原因最終未有被定罪，但如證實教師有失德或違反專業操守的行為，我們亦會嚴肅處理」。處理方式包括考慮取消教師註冊、發出譴責信等。
根據教育局的資料，去年共有71名教師涉違反專業操守而遭取消教師註冊，涉及盜竊、虐兒及詐騙相關等罪行，以及涉嚴重違反專業操守的個案，主要包括與學生有超越師生關係的交往、與學生有不恰當的身體接觸等。
其他人也在看
台山商會中學男教師涉非禮脫罪 官裁女學生自願被摸 改名返校任教 再涉帶學生飲酒︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】台山商會中學一名男教師 13 年前帶學生到餐廳喝酒，並在卡拉OK房摸女學生大腿及掃背，被控非禮。當時裁判官相信被告曾摸事主大腿，但認為事主自願被摸，因此罪名不成立。案發後男教師離職並改名，卻於2020 年重返同校任教，現為助理校長。《Yahoo新聞》接獲消息指，該助理校長上學年帶英國交流團時，被指與另一名男教師偕女學生私下用膳，其間疑飲酒、帶對方購買香水、返港時在航機上安排坐鄰座。據知有家長已去信教育局投訴交流團安排，獲覆稱已向學校了解並跟進。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
歐洲神仙生活正在破產！法國錢坑太大 總理接連請辭、信評狂降拉警報
歐洲代表性的人文主義經濟模式，即透過高額社會支出保障全民健保、平價教育與體面退休的「歐洲生活方式」，其財政成本如今已高得令人難以承受，尤其在法國，過去政策累積的「帳單」正集中到期，導致國家陷入嚴重的政治和財政危機。 法國總理法國總理勒克努 (Sebastien Lecornu)鉅亨網 ・ 16 小時前
大埔泮涌村八旬婦中秋做節加餸 帶同印傭買餸遇上橫禍
【on.cc東網專訊】大埔昨日(6日)中秋節發生恐怖奪命車禍，一輛私家車沿寶鄉里駛入一個迴旋處時，意外撼向路旁停泊的客貨車，並將之推向行人路撞倒3名男女。當中姓葉(88歲)女僱主與37歲印尼女傭雙雙被撞斃。事發時站在車旁的姓廖(63歲)客貨車司機亦被撞倒，他和姓on.cc 東網 ・ 20 小時前
大埔寶鄉里嚴重車禍 貨車私家車相撞釀兩死 37歲女途人被夾燈柱亡 88歲女途人送院不治 60歲私家車司機被捕｜Yahoo
大埔發生一宗奪命車禍，今日（6日）下午 3 時許，一輛客貨車與私家車於寶鄉里對開相撞，導致一死三傷。網上圖片顯示，客貨車剷上行人路，行人路上有人被蓋上白布。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
中大醫學院推課程改革 引入更多人文關懷元素、預留海外交流資源 強調與第三間醫學院及競爭無關︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】中文大學醫學院將於 2026/27 學年起，推出名為「CU Medicine Plus」的新醫學課程模式，在現有六年制課程架構上再作調整。院方指，期望新課程能拓展醫學生的全球視野、亦強調人文關懷，會幫助醫學生學習同理心。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
為老人家扮靚 電影圈、化妝界、攝影界合組團隊 為長者留一張得體「畢業相」｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】「終生美麗」去年底埋班，今年一月第一次在院舍搞活動，至今分別在兩家院舍舉行了五次，替百幾個老人家和殘疾人士扮過靚、影過相。「終生美麗」背後有一個靈魂人物，團隊成員叫他「老竇」，外人叫他「大偉哥」。大偉哥八十年代加入電影業，由場務做起，參與拍攝的電影多達四十齣，「入行時做阿四，掃地、倒垃圾、起釘、油油，咩都係我，慣咗咩都話得得得。」終生美麗這個名字由他所取，「但唔好問我點解，冇得解，咁啱諗到咋。」Yahoo新聞 ・ 18 小時前
通關後逾 20 萬學生赴內地交流 教育局：加強國民身分認同 師生反應正面｜Yahoo
教育局首席助理秘書長葉秀媚表示，自香港與內地恢復全面通關後，已有 20 多萬名學生參與公民與社會發展科（公民科）內地考察及學生內地交流計劃。師生普遍反應正面，認為能擴闊視野及加強國民身分認同。Yahoo新聞 ・ 1 天前
特朗普尋求就醫保問題與民主黨展開談判 以結束政府停擺
【彭博】— 美國總統特朗普表示，他將與民主黨就醫療補貼進行談判，此舉可能為解決已經進入第二周的政府停擺問題打開大門。Bloomberg ・ 1 天前
涉行李藏190萬元海洛英 馬來西亞旅客被捕
【Now新聞台】一名40歲旅客涉嫌從馬來西亞販運約190萬元的懷疑海洛英到香港，他在機場被捕。檢獲的懷疑海洛英重約3.8公斤，該名旅客周二從馬來西亞檳城抵港，海關人員清關時，在他的寄艙行李內發現該批懷疑海洛英，隨即將他拘捕，他被控販運危險藥物罪，案件周三將於西九龍裁判法院提堂。 #要聞now.com 新聞 ・ 16 小時前
英超 ｜施亞斯不滿坐冷板 為踢世界盃 盛傳一月離曼聯
現年24歲的曼聯前鋒施亞斯，在「新三叉戟」加盟後，上陣機會大減。隨着2026年世界盃臨近，他認為季中轉會離開紅魔，對於重新爭取入選荷蘭國家隊至關重要。Yahoo 體育 ・ 2 小時前
北區醫院發生走犯事件
【Now新聞台】北區醫院發生走犯事件。 逃犯為一名18歲男子，身高約1.75米，瘦身材，蓄短啡髮，較早前涉嫌販運危險藥物被捕。周一下午5時許，他報稱不適，被帶到北區醫院，逃走時上身赤裸，穿黑白色格仔病人褲、黑色運動鞋，手持一件紫色病人上衣。案件交由邊界警區重案組跟進。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
現場直擊｜市民一早到西九文化區「霸位」 擬邊野餐邊追月
【Now新聞台】今晚是中秋追月夜，本台記者梁潔瀅晚上七時許在西九文化區所見，不少市民一早到來「霸位」追月，當中不乏一家大小及帶同應節食品，現場一帶草地幾乎坐滿市民及遊客，而最開心莫過於小朋友，他們帶同燈籠到來耍玩。 有市民表示下午三時許已到來「霸位」，並帶同食物準備一邊野餐一邊追月。現場設有一些供市民「 打卡」的裝置，當中一個約三米高的卡通造型花燈最受歡迎。#要聞now.com 新聞 ・ 13 小時前
宣萱「暫托失敗」領養14歲老狗 狗狗終可在家過中秋
【動物專訊】今日為中秋節，人月兩團圓，宣萱都身體力行支持領養，在阿棍屋領養了一隻已達14歲之齡、被人遺棄的比高犬細佬，好讓狗狗在年老的時候也可重拾有家的幸福，獲主人的愛。其實，宣萱是一個非常愛動物的人，她更曾接受本報訪問時，分享她多次拯救動物的故事。 宣萱日前在社交媒體宣布家中多了一個新成員「宣細佬」，她的家中現有3狗3貓一同生活。她早前出席劇集宣傳時，便對記者透露「暫托失敗」，領養了宣細佬。她於超強颱風「樺加沙」襲港時，主動聯絡阿棍屋將其場地兩隻14歲老狗帶回家暫托，愛動物的她和兩狗建立了感情，打算在颱風後領養兩狗，惟其中一隻狗已經找到領養人，所以她最終領養了餘下的老狗，就是宣細佬。她當時亦提到希望以身作則，影響更多人願意領養狗狗。 宣細佬原名「細佬」，身世十分可憐，他是一隻大型比高犬，卻在年老時慘遭前主人遺棄。阿棍屋負責人Ivy表示，細佬於2024年12月因前主人移民，他被遺棄後來到阿棍屋。Ivy說細佬起初也有不開心，但幸好他非常為食，很快便「悲憤為食量」，心情變回開朗的小狗。她形容細佬是一隻溫馴、喜歡食東西及超懂事的狗狗，「他是一隻從來不與小狗爭執，從來不會亂吠的狗狗。」 這麼老香港動物報 ・ 1 天前
簡約屋剪螺絲風波 房委會委員指即使重新組裝亦能趕及預期前完工(蘇敬華報道)
【Now新聞台】涉及剪短螺絲風波的承建商有份建造過渡性房屋，有居民不擔心結構安全，亦有居民有憂慮。有房委會委員指，據他了解，涉事的三個簡約公屋進度比預期快，即使要拆掉重新組裝，仍可趕及於預計日期前完工。 葵涌這個過渡性房屋項目是由俊和建築承建，同樣以組裝合成法建造，2022年12月起入伙，俊和有份聯營三個螺絲被剪短的簡約公屋地盤。申女士：「有少許(擔心)，怎樣擔心，怕好像它們那些那樣，但我不懂這些，只是能住就先住這裡。」余女士：「不會，因為我們這邊矮，只有三層，因為那些太高了，聽他們說建數十層的，那會危險一些。我們只有數層，我們(這幢)怎會倒下，這些這麼矮，即是像玩積木那樣，越高越危險。」事件中，螺絲被剪短的涉及三個簡約公屋地盤共逾11500伙，佔全部簡約公屋近四成，原本預計明年第二至四季陸續落成，建築署未有透露這次調查會否令項目延遲完工。有房委會委員認為要檢視涉事承建商在其過渡性房屋項目有沒有類似事件發生，又指不擔心這次風波會影響短期房屋供應。房委會委員梁文廣：「今次涉及的三個簡約公屋項目，以我了解，它的進度比原本預期快了，就算現在要採取調查過程，找出有沒有地方需要修補，甚至是否要將now.com 新聞 ・ 19 小時前
日本掀起「林峯熱潮」！代言月餅被瘋搶、登日雜封面、舉辦首個個人演唱會
在八、九十年代、也是普遍被認為的黃金時代後，沒有很多位香港藝人能紅到日本，但也許林峯已改寫該狀況。自從電影《九龍城寨之圍城》後，這股「香港明星」的熱潮再度攻日。在一班靚佬當中，林峯成功彈出，不但以個人姿態登上當地雜誌封面，首次舉辦個人演唱會，甚至連其代言的月餅都被粉絲瘋搶，果然是魅力沒法擋。Yahoo Style HK ・ 1 小時前
英超 ｜數據證明身價 拉也加薪不延約 阿仙奴咩玩法？
拉也是英超「平均失球時間」最長的門將，平均每114分鐘才失一球。由於成績亮麗，他獲阿仙奴加薪獎勵，據悉雙方已簽新合約，拉也留隊至2028年，並附有延長選項，但合約特點是「加薪不延約」。Yahoo 體育 ・ 8 小時前
43歲宋慧喬「靚到發光」驚喜客串《許願吧，精靈》！女神3招逆齡保養大法，靚到過分演繹神燈精靈
《許願吧，精靈》現正於 NETFLIX 熱播，由《黑暗榮耀》金牌編劇金銀淑打造的最新力作，除了金宇彬、秀智超高顏值主演外，更找來《黑暗榮耀》女主宋慧喬客串，讓大家十分驚喜！Yahoo Style HK ・ 19 分鐘前
英法美科學家因量子力學領域貢獻獲得諾貝爾物理學獎
三名科學家因為在量子力學領域的貢獻,獲得今年諾貝爾物理學獎。瑞典皇家科學院公布,將2025年諾貝爾物理學獎頒授給英國科學家克拉克、法國科學家德沃雷特,以及美國科學家馬蒂尼,表揚他們發現電路中的宏觀量子力學隧道效應和能量量子化。三人將會平分1100萬瑞典克朗、折合約900萬港元的獎金。 (BC)#諾貝爾物理學獎infocast ・ 13 小時前
碧咸爸爸「最強護花使者」又上線！為小女兒哈七「遮風擋雨」，出席Victoria Beckham時裝大騷
這陣子被洗版的影片離不開時裝周主題片段，Victoria Beckham的大騷也完美落幕，大家在留意VB時裝之外，每次她有大騷都會家庭總動員支持。其中一個必定會看到的畫面，就是「寵女達人」碧咸又會成為「最強護花使者」，護送小女兒「哈七」去看媽媽的大騷。今年活動開始前又下起雨來，作為「最強護花使者」的碧咸爸爸，為女兒撐著雨傘，全程如貼身保鏢一樣保護女兒，這畫面實在太有愛了！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
三簡約公屋螺絲不合規 盧偉國：工人不會「冚唪唥自把自為」 促承建商檢視管理、增上報機制｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】建築署周一（6 日）表示，發現屯門及柴灣三個簡約公屋項目發現撐板螺絲被剪短等問題。工程界立法會議員盧偉國今（7 日）在電台節目表示，三個地盤同樣出現問題，難免令人質疑總承建商管理是否疏忽，促請檢視整體管理機制，不能只追究前線工人。他又指出，須加強向建築署上報機制，防止問題被隱瞞，「越搞越大鑊」。Yahoo新聞 ・ 18 小時前