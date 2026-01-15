「教父」馬龍白蘭度被爆是好友米高積遜兒子的生父

【on.cc東網專訊】美國已故樂壇天王米高積遜（Michael Jackson,MJ）與護士前妻黛比（Debbie Rowe）育有兩名子女王子米高（Prince Michael）與巴莉絲（Paris Jackson），而「三子」Blanket Jackson是透過代母所生。而近日網上就流傳已故美國男星「教父」馬龍白蘭度（Marlon Brando）才是23歲Blanket之父。

MJ與「貓王女兒」麗莎瑪莉（Lisa Marie Presley）於1996年離婚後，他即與黛比結婚生仔，婚姻僅維持3年。而2002年Blanket就透過代母受孕誕生，近日就有指由於當時MJ不能生育，因而要求好友馬龍捐精才成功誕下Blanket。有知情者爆料表示：「佢哋都係大明星，關係亦好close，佢哋之間存有好多互信，所以點解直到依家先爆出。其實佢哋圍內人士全都一直知道。」馬龍是Blanket的父親傳聞曝光後大部分fans都半信半疑。

馬龍白蘭度天性風流，有至少11名子女，他的其中一名兒子Miko曾任MJ的保鏢多年，亦參與過2001年的《You Rock My World》演出，馬龍亦於同一MV飾演黑幫老大。

