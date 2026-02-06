教育局擬引入教師執業證書 蔡若蓮：於證書三年期內轉校或解僱均不受影響

【Now新聞台】教育局計劃修例，引入教師執業證書，要求申請前必須已獲學校聘請，證書有效期最多為三年。有立法會議員關注教師若轉校或被解僱，證書會否失效。

立法會議員(選舉委員會)林振昇：「有些老師他可能離開了學校兩至三年，之後又回去教書，或者有些情況可能是殺校，他被解僱。他如果被解僱，執業證書是否也無效呢？」

教育局局長蔡若蓮：「如果他只不過是在轉校中間，不是一家駁一家，中間可能有數月無法接駁，但是執業證書仍在三年的有效期內，這個執業證書的有效性不會受到影響。適應期我們也會在當法例通過之後正式實施的那一年，會研究有一個過渡期安排。」

