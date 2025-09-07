熱氣球節・一文整合｜主辦方創辦人疑涉美斯風波
教育局月中點人頭 朱國強指部分學校面臨殺校危機
【Now新聞台】最新一份小學概覽顯示，本學年有53間小學合共縮減55班，較上學年略為下降。教育界立法會議員朱國強接受本台訪問時形容，相關情況只是假象，教育局月中到學校「點人頭」後，有機會再調整開班數目，部分學校面臨「殺校」危機。
隨著適齡學童人口下跌，新學年全港官津小學小一縮班達55班，較去年的68班有所改善。不過教育界立法會議員朱國強在本台節目《大鳴大放》稱，這個只是預測數字，教育局月中到學校點算學生人數後，情況可能更嚴峻。
立法會議員(教育界)朱國強：「縮班情況有改善是假象，因為去年比起前年縮了很多班，今年再縮其實一直越來越差。今年有40多間學校只開一班小一，其實都是有危機，因為當中若『點人頭』後，少於16人(開班線)有機會需要面對『殺校』。這情況即使度過，對於學校來年的招生也是挑戰，因為家長見到只有一班，也會擔心可能未來會殺校，就未必選擇。」
他又認為即使人才計劃受養人來港入學，也主要是紓緩中學收生，小學受惠有限，建議局方設立「陪讀簽證」，和放寬非本地生自費入讀公營學校，同時鼓勵收生多的學校自願縮班。
另外學生自殺事件備受關注，去年全年有28宗，而今年上半年有17宗。朱國強指學生輕生原因複雜，單靠駐校社工不足以疏導學生情緒，認為學校應增聘輔導員。
朱國強：「若老師層面有懂得轉化情緒的技巧，或專業的輔導員在學校於學生發生小問題時就介入、轉化其情緒，其實出現自殺問題的機會就會大大減少。現時學校沒有一個規定一定要有專業輔導人員在學校，我覺得這是一個漏洞。」
他又認為小一零測考和減少課程內容等，都有助紓緩學生壓力。
#要聞
