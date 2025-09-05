【Now新聞台】教育局正式取消崇正中學註冊。

教育局發言人指，崇正中學管理情況極不理想，該校於24/25學年已無實際運作，決定根據《教育條例》取消學校註冊。

局方指，一直就管理問題與學校管理層溝通，認為校董會未能妥善履行管治學校之責，校董之間存在嚴重分歧，加上多宗有關學校辦學團體香港崇正總會與學校管理權的司法訴訟，以及校董之間的糾紛，都已嚴重影響日常管理和運作，情況不理想。

校董向局方提交的申述，並無切實處理學校停辦及管理等根本問題，局方考慮到學校的實際情況等，決定取消註冊。

