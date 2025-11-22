教育局為確保安全 取消下月師生團赴日交流

【Now新聞台】全運會閉幕，香港一共取得19面獎牌。文化體育及旅遊局局長羅淑佩讚揚本港運動員優秀，政府會繼續從硬件及軟件上支持運動員發展。 羅淑佩：「只要我們運動員能夠充分放開來打，發揮他們應有的水平或更多些，我對他們取得獎牌很有信心，原因是因為我們運動員很優秀及努力，大家都看到政府對體育的投入，特別是今屆，在財政沒有這麼寬鬆情況下，對於體育的資助是大及投入是大。」#要聞

now.com 新聞 ・ 20 小時前