教育局為確保安全 取消下月師生團赴日交流

44 歲男教師余肇熙嚴重心臟衰竭 急需換心
歷史博物館遇竊 上衣及帽子展品被盜
尖沙咀歷史博物館發生懷疑盜竊案，職員報案指，發現一件上衣及一頂帽子的展品不見了，警方正調查事件。 康文署回覆傳媒查詢時表示，職員昨日下午發現「香港多面體」展覽系列 ：「萍寄金山—香港與加州華僑生活」展覽內，有一件上衣和一頂帽子的場景道具不見了。職員隨即翻查閉路電視片段，並報警求助。 展廳內沒有文物am730 ・ 18 小時前
天氣報告｜大致天晴及乾燥 日間最高氣溫約24度
【Now新聞台】本港今日(11月22日)天氣預測，大致天晴及乾燥，日間最高氣溫約24度，吹和緩東北風。 展望未來數日持續天晴乾燥，日夜溫差頗大，明日及星期一日間溫暖，下周中期早晚清涼。#要聞now.com 新聞 ・ 22 小時前
啟德冧棚架兩死改列誤殺案 警昨拘兩人包括男管工 今早提堂｜Yahoo
警方今日（21 日）表示，牛頭角一個地盤在去年 2 月發生一宗兩人死亡的工業意外，警方昨日（20 日）已將案件改列為誤殺案，並在同日拘捕 2 名男子，案件今日上午於於觀塘裁判法院提堂。Yahoo新聞 ・ 1 天前
天氣報告｜大致多雲非常乾燥 最高氣溫約22度
【Now新聞台】本港今日(11月21日)天氣預測，大致多雲，早上清涼，日間部分時間有陽光及非常乾燥，最高氣溫約22度，吹和緩北至東北風，初時風勢間中清勁。 展望未來數天天晴乾燥，日間溫暖，日夜溫差頗大。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
尋人｜秀茂坪77歲老翁羅海星失蹤最後定位飛鵝山 搜索1日終尋回（更新）
警方今日（21日）呼籲市民提供一名在秀茂坪失蹤男子的消息。 77歲男子羅海星昨日（20日）上午在秀明道一個商場最後露面後便告失蹤，其家人同日向警方報案，表示其患有認知障礙症的七旬丈夫上午時外出後失去蹤影，其間老翁曾致電向她求助，但因未能清楚說出身處位置，情況令人擔心。老翁身上攜有「智蹤計劃」定位器，其家人遂向警方am730 ・ 1 天前
狄高達芬寧與妹妹艾莉內衣睇騷「被捕」？
【on.cc東網專訊】美國人氣天后Sabrina Carpenter最近忙於舉行世界巡迴演唱會，而演唱會其中一個環節就是挑選一名女星觀眾被她當場拘捕。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
醫委會就終止雙非嬰腦癱案研訊 展開覆核聆訊
【Now新聞台】醫委會研訊小組就終止雙非嬰腦癱事件聆訊的決定，展開覆核聆訊。 涉事醫生薛守智的代表律師指，案件已延誤15年，而非一兩年，亦是首次有個案有這麼嚴重的延誤，秘書處雖然工作量大，但有公眾責任，沒有藉口稱相關個案不是醫委會造成延誤；醫委會亦從來無合理解釋，加上延誤不是由薛守智造成，如果繼續聆訊，會影響公正性及司法公義，認為應該維持終止研訊決定。#要聞now.com 新聞 ・ 13 小時前
香港攝影記者協會辦 35 周年回顧展 浸大場地需緊急維修 展出僅 4 日被迫取消︱Yahoo
香港攝影記者協會周五（21 日）宣布，原定在浸會大學視覺藝術大樓顧明均展覽廳舉行的《在場——香港攝影記者協會 35 周年回顧展》取消。協會表示，周五傍晚接獲校方通知，指展覽廳需要緊急維修，場地無法繼續借出，並宣布是次展覽取消。Yahoo新聞 ・ 1 天前
星光背後 ｜李成昌入行46年演盡忠奸善惡 三次被人挖過檔 最終選擇留下
現年68歲，3年前因65歲之齡對外宣布退休的綠葉王李成昌(昌哥)，近日於《金式森林》再演奸舅父獲網民大讚並封為教科級演技Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
中日關係｜內地逾54萬張飛日機票被取消 香港多家航空公司推靈活安排 國泰：彈性處理及提供協助
中日關係持續緊張，中國外交部及香港特區政府保安局日前分別發出赴日旅遊提示，令日本旅遊市場及相關航空業大受影響。...BossMind ・ 1 天前
叱咤頒獎禮 2025｜「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手及組合」最後五強出爐
《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於2026年1月1日晚上7時假亞洲國際博覽館ARENA盛大舉行。「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手及組合」第二階段投票已於11月17日中午12時正式展開，投票截至11月21日中午12時，第二階段投票正式完結，最後五強如下：Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
日外務省公布罪案數據 否認針對華人案件增加
【on.cc東網專訊】中國政府早前指在日本的針對華人犯罪案件有所增加，日本外務省周五（21日）深夜公布當地謀殺案和其他案件數量，否認犯罪案件增加的指控，指說法毫無根據。on.cc 東網 ・ 16 小時前
教育局：香港代表團退出「21世紀東亞青少年大交流計劃」 中學生原定下月到日本交流
日本首相高市早苗涉台言論引發中日關係緊張。本港教育局表示香港代表團將退出今年的「21世紀東亞青少年大交流計劃」，即取消下月派中學生到日本交流。 經教育局甄選的師生代表團，原定下月7日至13日赴日參加「21世紀東亞青少年大交流計劃」。教育局表示鑑於中國公民在日本遇襲的事件漸增，為確保師生的安全，經審慎考慮後，決定退am730 ・ 15 小時前
墨西哥佳麗奪環球小姐冠軍 曾被主辦方罵「蠢」憤而離場 終戴上后冠逆轉人生
2025年環球小姐大賽（Miss Universe 2025）今日(11月21日）在泰國完滿舉行，25歲的墨西哥佳麗法蒂瑪．波許（Fátima Bosch）戴上后冠成為冠軍，能在120名佳麗當中脫穎而出，接受全場掌聲祝賀的背後，充滿許多比電影還要戲劇性的情節，而波許在本月初更遭主辦方當眾辱罵她「蠢」，她在穿著華麗晚禮服，腳踏高跟鞋下憤然離場。當似在出局邊緣之際，就連墨西哥總統亦向她隔空聲援，令這場選美變成一場關於女性尊嚴的戰鬥。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
全運會閉幕｜羅淑佩讚揚本港運動員優秀 政府會繼續支持發展
【Now新聞台】全運會閉幕，香港一共取得19面獎牌。文化體育及旅遊局局長羅淑佩讚揚本港運動員優秀，政府會繼續從硬件及軟件上支持運動員發展。 羅淑佩：「只要我們運動員能夠充分放開來打，發揮他們應有的水平或更多些，我對他們取得獎牌很有信心，原因是因為我們運動員很優秀及努力，大家都看到政府對體育的投入，特別是今屆，在財政沒有這麼寬鬆情況下，對於體育的資助是大及投入是大。」#要聞now.com 新聞 ・ 20 小時前
林作爆反目內情︱裕美借10幾萬助五索創業 冇視對方為金山
藝人裕美男友林作今日（22日）由律師陪同召開記者招待會，就近日有指女友裕美跟好友「五索」（鍾睿心）為錢反目並另起爐灶的傳聞，他坦言事件引起網上不少討論，當中有跟事實不符的地方，覺得身為裕美的另一半要出來澄清一下，他説：「留意到有啲相關人士，喺網上指裕美同五索合作過後依家另起爐灶，又話喺五索身上賺咗好多錢之後自立門戶。其實五索當年原本係我個客，美美係透過我認識五索。」東方日報 OrientalDaily ・ 12 小時前
網上熱話｜薄扶林燒味小店面臨結業 靠港大內地生一招挽救
小店經營艱難，一間位於薄扶林的燒味小店原本已面臨結業，怎料突然獲一名港大內地生在「小紅書」上推薦，生意變得絡繹不絕。 一名港大內地生最近在「小紅書」發文，指發現港大附近「最好吃的燒鵝飯」，還有燒肉、叉燒、白切雞等，雙拼飯只是30元，相當便宜。網民更特意指老闆沒有給錢宣傳，只是自發推薦。am730 ・ 17 小時前
中國建議民眾不要赴日 有東京業者不以為意
（法新社東京22日電） 北京當局建議公民不要赴日旅遊以來，東京部分店家不以為意，不過有旅宿業者已陸續接到取消中國團客的取消通知，並對此感到擔憂。然而，東京的店家大多不為所動。法新社 ・ 12 小時前
霍啟山與《封神》「妲己」混血女星現身霍啟仁婚禮同框 傳秘戀逾一年見家長
香港名門霍英東家族再添喜事，霍震霆的細仔霍啟仁（霍啟人、Jeremy）早前與拍拖5年的泰國女友Namfon結婚，在玉龍雪山舉行婚禮，身為「奶奶」的前港姐朱玲玲與身為「老爺」的前夫霍震霆及家庭成員均有出席，見證一對璧人在雪山下終身承諾。而朱玲玲的二子霍啟山是三兄弟中唯一單身，屬城中頂級「鑽石王老五」。惟網上流傳霍啟山疑與俄蒙混血女星娜然（Narána Erdynéyeva）現身胞弟的婚禮，隨即有指二人已秘戀逾一年，如今在婚禮上「見家長」，未知會否成為下一位霍家結婚成員。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
英偉達狂飆變跳水 「應收帳款」嚇壞市場
人工智慧 (AI) 巨頭英偉達 (NVDA) 週四 (20 日) 上演大逆轉，早盤還氣勢如虹飆逾 5%，午後卻急墜翻黑，跌幅一路擴大至超過 3%，儘管英偉達發布亮眼財報與強勁財測。市場人士指出，執行長黃仁勳雖試圖緩解外界對「AI 泡沫」的疑慮，但看空者仍因應收帳款增加而保持觀望；看多者則認為這與營收激增相符。鉅亨網 ・ 2 天前