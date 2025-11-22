教育局：香港代表團退出「21世紀東亞青少年大交流計劃」 中學生原定下月到日本交流

cats_133_0_0_0.jpg

日本首相高市早苗涉台言論引發中日關係緊張。本港教育局表示香港代表團將退出今年的「21世紀東亞青少年大交流計劃」，即取消下月派中學生到日本交流。

經教育局甄選的師生代表團，原定下月7日至13日赴日參加「21世紀東亞青少年大交流計劃」。教育局表示鑑於中國公民在日本遇襲的事件漸增，為確保師生的安全，經審慎考慮後，決定退出今年的交流計劃。



教育局今年9月向全港中學校長發通告，稱日本政府邀請香港今年繼續參加計劃，香港代表團將包括16名學生及2名教師，每間中學可提名1名學生及1名教師參加，局方會安排合適師生面試。

日本政府負責費用

上述交流計劃由日本政府於2007年推出，邀請鄰近國家或地區的青少年訪日，行程包括在當地家庭住宿、參與學校課堂、實地考察設施等。教育局會派員跟團，計劃所需費用由日本政府負責。



