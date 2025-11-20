教育新聞｜全港性系統評估TSA報告出爐 學生中英數表現保持平穩

教育局今日（11月20日）表示，已收到考評局提交2025年全港性系統評估（TSA）報告。數據顯示，今年參與評估的小三、小六和中三學生，在中、英、數三個主要科目的表現保持平穩，與上次系統評估結果大致相若。

全港性系統評估TSA報告出爐，教育局指學生中英數表現保持平穩。（圖片來源︰shutterstock）

小三達標率回升

去年小三TSA的中英數達標率全線下跌，根據今年公布的數據，小三學生在3科的達標率均高於去年，中文、英文、數學達到基本水平表現的百分比，分別從80.9%升至81.4%、78.7%升至83.2%，以及85.3%微升至85.4%。

自 2015 年起，小六全港性系統評估隔年舉行，今年小六生中文科達標率僅為70.5%，較2023年的71.1%低；英文科達標率為70.2%，較2023年的64.3%高；數學科達標率則為79%，較2023年的78.3%高。

翻查報告，小六學生中文科在填詞成句方面的表現，仍有進步空間。部分學生在日記的格式和選材方面，表現稍遜。說明文方面，學生沒有根據提出的觀點加以闡述，內容稍欠充實。

至於中三學生，在中、英、數三科，分別有78%、68.8%及78.2%達到基本能力水平。

考評局示例，小六生中文科日記 格式有所疏漏。（圖片來源︰ 考評局報告截圖 ）

TSA助學校了解學生中英數強項及弱項

教育局發言人表示，系統評估報告有助學校了解學生在中、英、數方面的強項及需要改善的地方。樂見學校普遍認為系統評估報告能就學生能力表現提供實用的分析資料，並能結合校內相關評估結果，發展更適切的課程計劃及學與教策略，從而進一步提升學生的學習效能。

