散水餅推薦｜網民Threads求最Cheap散水餅推薦

散水餅推薦｜網民求最Cheap散水餅推介 西餅/嘉頓雜餅都上榜 留言：「希望你唔好送」

有網民在Threads上求最Cheap散水餅？有名網民在Threads上出Post發問「徵求最cheap嘅散水餅」，又指因為同事不好，所以不想送散水餅，但由於自己是去該公司實習，實習成續會由同事決定，所以被逼都要派發散水餅。帖文一出即引起熱烈討論，有不少網民都提出意見，包括西餅、嘉頓雜餅、山楂餅（一塊）等。

網民提議充滿創意

有網民在Threads上求救，徵求最cheap散水餅推介，結果引起不少網友留言。有網民就提議可以送西餅，結果有不少人表示喜歡西餅、更指西餅好味。亦有不少充滿創意的提議，例如是嘉頓雜餅、山楂餅（一人一塊）、威化餅、金幣朱古力等⋯更有網民指可以在淘寶購買平價食品派給全公司。

網民心中8大最差散水餅

早前亦有網民以「見過最肉酸嘅散水餅係咩」為題在網上討論區發帖，Yahoo Food曾為大家總結過網民心目中8大最差的散水「餅」：

1. 童年回憶零食（旺旺仙貝、雪餅、甘大支、肚臍餅等）

2. 連鎖西餅店西餅

3. 獨立包裝餅乾，如Oreo

4. 拜年必備嘉頓雜餅、丹麥藍罐曲奇

5. 月餅

6. 山楂餅

7. 愉快動物餅

8. 熊仔餅

圖片來源：Threads@50shitofme 、聖安娜餅屋網頁

