散水餅2026│特色散水餅推介20間！獨立包裝低至$9起/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價

散水餅2026特色推介20間！散水餅到底買甚麼好？不用再煩惱了！這次Yahoo Food為大家精選20間好味又有心思的散水餅組合，由甜美的曲奇、拿破崙、瑪德蓮、蝴蝶酥至鹹香爆谷都有，當中更有獨立包裝版本，也有優惠折扣價格跟免運費，讓大家完美在公司散水後，在同事中留下美好印象，充滿面子地離開公司！

散水餅2026推介1.柑子：手工餅食配自家設計特色主題散水包

散水餅要送得夠特別，令同事們留下深刻印象，不妨送上由柑子自家設計的特色主題散水包，以可愛貓咪加上說了再見就會再見，還可以自選配上多款不同的手工餅食或糖果，心意十足。餅食及糖果均以中式作主，如養生南棗合桃糕、果糖果仁牛奶糖、香辣芝士蝦米酥及一口家鄉合桃酥等，口味豐富，價錢低至$10起。

柑子推出多款手工餅食及糖果，做散水餅一流。

散水餅2026推介2.G Morning Coffee：客製化散水茶及咖啡

離別在即，相信千言萬語都比不上心思十足的小禮物，讓同事記得。G Morning Coffee提供多達5款茶包（糯米普洱、桂花烏龍、玫瑰烏龍、蜜桃烏龍、鳳梨烏龍）及2款咖啡（拼配焦糖咖啡及堅果咖啡），可自由配搭喜歡的包裝設計及散水感言，甚有心思，單價只需$14/個。如想在包裝上加上名字或修改散水感言(不改圖)，必須購滿10個掛耳或以上（同款圖案及口味）。

多款客製化包裝及茶包可選擇。

散水餅2026推介3.香港茶鄉：本地搞鬼Gag爆散水包茶包/蝴蝶酥/曲奇

想令同事們一次過有雙重驚喜，香港茶鄉就可以一包搞掂有齊散水茶及散水餅，每款可以配搭一份搞笑封面禮袋，字句也相當搞笑，如「我真係好鍾意返工」、「我的離開也是愛」、「要不是你一直照顧我早就完蛋了」等，標榜獨立包裝且接受急單。茶飲有養生花茶、水果茶及即沖冰糖黑糖，茶點則有太妃糖、雪花酥及蝴蝶酥等，只需$15起。

香港茶鄉一包有齊散水餅及散水茶。

散水餅2026推介4.醬心：散水小罐！麻辣腰果/海苔腰果/咖喱腰果

平時坐在Office最緊要有零食！散水餅送零食都是不錯的選擇，醬心推出三款散水小罐，可以自定文字、顏色及款式，零食口味則有麻辣腰果、海苔腰果及咖喱腰果。花生腰果均經高溫炸香，香脆可口。自定文字則可印上「多謝關照」、「後會有期」等，非常適合，價錢只需$40。

醬心推出三款零食，備有麻辣腰果、海苔腰果、咖喱腰果。

散水餅2026推介5.Twinkle Baker Décor﹔辭職大晒散水禮盒套餐

Twinkle Baker Décor製作的辭職大晒散水禮盒套餐( 原價$228 ，優惠價$187)，內有鬆脆菠蘿皮口感再配上熱辣辣麻糬拉絲，充滿港式風味！禮盒上還印有「冇左我呢個同事，真可憐」字句，盡顯離職人士搞笑又不失禮貌嘅離職宣言，為職場人帶來歡樂心情。

辭職大晒散水禮盒套餐 (6盒裝)。

散水餅2026推介6.Napoh：散裝拿破崙、法式焦糖醬燉蛋、迷你巴斯克蛋糕低至$27起

拿破崙的酥脆程度，如果放在餅盒內實在很難做散水餅。但Napoh就推出相當方便的散裝拿破崙 (12厘米x6厘米) ，每件獨立包裝，還可以自選伯爵茶、抺茶、桂花等口味，另外亦有日式圓形破崙可以選擇。如果都是覺得拿破崙吃起來都是麻煩，品牌還有散水法式焦糖醬燉蛋、迷你巴斯克蛋糕跟杯裝Tiramisu等選擇，價錢低至$27起。

迷你巴斯克蛋糕 $35 價錢合理，簡約的包裝已經十分精美。

散水餅2026推介7.上水爆谷：散水爆谷滿$300免運費 超特別粟米肉粒味

如果想特別一點，不如送份可以隨時隨地品嚐的散水禮物吧！上水爆谷的散水爆谷可客製化貼紙及口味，分別有朱古力味、花椒海鹽味、奶醬多味跟粟米肉粒味（$44起/桶）！訂購24桶或以上，更可免費客製印上姓名，將心意延長！

散水爆谷 $44起/桶 每款口味至少訂購12桶，滿$300免運費。

散水餅2026推介8.不想打工：養生迷你黑糖磚散水小禮盒

覺得曲奇蛋糕都太不健康？品牌不想打工就推出散水養生迷你黑糖磚散水小禮盒（$20/盒），禮盒可自己2粒或3粒黑糖磚，印上多款可愛散水語錄，包括「走先喇係咁先喇」、「我的離開也是愛」、「All The Best」、「江湖見」等等，再配上趣緻漫畫，讓同事暖心又暖胃。

黑糖磚 散水小禮盒 $20 每盒可附2或3粒黑糖磚（預設為隨機2-5款口味，視乎存貨） 同時會附送卡仔1張。

散水餅2026推介9.荳子BEANS：終極暗黑版散水撻/泡芙

荳子BEANS與本地插畫家Angryangry 合作，以「破地獄」為設計概念，將職場見盡的「牛鬼蛇神」以漫畫描繪職場的「牛鬼蛇神」，禮盒可自選散水撻或散水泡芙，共12杯精緻甜品(4款，每款3杯)，前者為芒果啫喱抹茶慕絲撻、紫薯海鹽芝士忌廉撻、蘋果雲尼拿吉士撻、72%朱古力榛子忌廉撻，後者則有覆盆子吉士泡芙 、豆腐吉士泡芙、班蘭吉士泡芙及特濃朱古力吉士泡芙。每杯甜品均附有「職場地獄同事牌仔」，打卡一流！歎完甜品，不忘拆開散水餅禮盒，將其變成康樂棋盤，與同事來一番破地獄大戰 ！自取價為$333，訂購2盒或以上(第二盒起)額外九折。

散水禮盒 (散水撻禮盒 / 散水泡芙禮盒 ) $333起 除了有搞笑，亦相當美味。

散水餅2026推介10.AW Patisserie：巴黎藍帶廚藝學畢業餅師 推港式糖水手工泡芙

想留下好印象？不妨選擇由巴黎藍帶廚藝學畢業餅師主理的AW Patisserie，所設計精品泡芙跟手工撻，口味包括特濃意大利開心果麻糬泡芙，Crème brûlée 法式焦糖燉蛋、三重開心果芝士撻等。品牌亦設有一盒6件的泡芙禮盒裝，派發散水餅時就更加方便。泡芙以外，還有綜合瑪德蓮禮盒 (一盒六款口味)跟蛋糕樽可作散水餅。客人可以自選尖沙咀K11 artmall或荃灣工作室自取。

泡芙禮盒裝 $348/6件 雖然作為散水餅價錢偏貴，但手工跟用料實在，值得送給在日常工作中幫助自己的同事們。

散水餅2026推介11.啖啖燕窩：高級散水雪燕自選口味$38起

如何在散水餅中表現霸氣？不妨一人一樽雪燕吧！別以為送上雪燕價錢一定離地，當散水蛋糕分分鐘都要四、五十元件時，啖啖燕窩的自選口味桃膠只是$38，雪燕則$48起，口味包括椰汁、3.6牛乳、荔枝蜜、紅豆抹茶等等，更有多款散水貼紙供選擇，想再高級一點？還可以加碼變燕窩！九龍區滿$480即可免運！

啖啖散水雪燕 $48起 覺得雪燕太貴，改用同樣養顏桃膠，都只是$38起。

散水餅2026推介12.蛋撻王：Don’t撈散水撻！任選多款口味蛋撻及玩味蛋撻紙托

蛋撻王推出的「Don’t撈散水撻」可以說是「長青」散水餅選擇，皆因夠地道又夠平，香港地都無乜人唔食蛋撻呱？散水撻用傳統的大戲棚做主題夠晒貼題，可選撻類產品12件，每款都用紙托盛載，配上啜核句子如「好來也好去」、「風水輪流轉」及「山水有相逢」等，加埋散水撻紙袋，玩味十足！

蛋撻王

所有分店有售，蛋撻王機場分店及共食薈慧霖分店除外

Dont's撈散水撻 $178/12件 除了傳統口味蛋撻，亦有鮮奶撻等選擇。

散水餅2026推介13.小確幸：8款口味布丁燒！可自選燙印字句

來自元朗的人氣名物小確幸布丁燒（$40起/杯），賣點是所有布丁均由人手製作，蛋味香濃且口感幼滑，提供多達8款口味如抹茶、朱古力及Tiramisu等，最近更推出法國Sabaton栗子布丁燒，十分吸引！每個布丁本身印有貓頭鷹及小確幸的字樣，但最特別是可自選燙印字句如「感謝過往關照」，最適合用來做散水餅以表謝意！

小確幸

地址：元朗馬田路50號朗景臺2座地下12號舖(地圖按此)

電話：5269 2886

小確幸布丁燒 $40起 可燙字句選擇更有「Keep in Touch 」、「好拍檔再會了」、「無言感激」及「江湖再會」等。

散水餅2026推介14.Waffleman：最平$9起！可愛又可口的窩夫棒／冬甩棒／蝴蝶酥

散水餅如果用上獨立包裝，除了精緻更加是衛生之選，Waffleman就推出貼上「Thank You」貼紙的獨立包裝散水餅系列，最平$9選擇就有蝴蝶酥或小蛋糕，華麗一點就有窩夫棒、冬甩棒，或小樽裝的英國純蜂蜜糖及蜜糖棒。

$9至$35/個不等，滿$450免費順豐送貨。 Waffleman店主Wendy曾於比利時拜師學做列日窩夫，質感紮實、綿密而富韌度，不得不提，其出品窩夫就算隨機款式也有不同口味，不會全部一樣，十分細心。

散水餅2026推介15.SOUPDAY湯譜：暖入心！一人一盅Farewell Soup

散水不一定派餅，也可以派碗湯，或者是黃耳雙菇竹笙桃膠燉湯、黑蒜螺頭燉湯，又或是雪梨海底椰雪耳燉湯，一於臨別也不忘為留下來的人送上一份最後的暖意！SOUPDAY湯譜特別推出的Farewell Soup系列，一人一盅貼心設計，湯蓋上可印上心聲字句，如「江湖再見」、「工作時開心一點不必掛念我」、「一切在心中」，甚至經典的「last day is better with soupday」等字句，真正的暖入心。

散水湯 $39起 買滿$700免運費，有多款湯水供選擇。

SOUPDAY湯譜

地址：中環善慶街5號地舖(地圖按此)

散水餅2026推介16.Y2 Cakes 怡和園：一人一件拿破崙散水餅

以拿破崙為主打的Y2 Cakes怡和園，其招牌雲尼拿籽吉士忌廉，加上法國牛油酥皮，製作出酥脆可口的招牌拿破崙，在不同節日慶祝甚受歡迎！Y2 Cakes同時也製作小巧的件裝拿破崙，不知不覺成為散水餅的好選擇，每件獨立盒包裝，貼上Thank You貼紙，更貼心地在盒中附上小膠叉，一人一件剛剛好！不過Y2 Cakes 怡和園蛋糕只限荃灣港鐵站交收，如需送貨上門，可代安排電召貨車或步兵送貨。到荃灣工作室取件 -7天前預訂，則享有95折自取優惠。

拿破崙散水餅 $42/件 獨立盒包裝$46/件 拿破崙散水餅共5款味道，包括芒果、士多啤梨、青提子、鮮果，以及栗子，全部即日製作，絕不隔夜預製，保持最佳的酥脆口感。

散水餅2026推介17.Phoenix Sweets：最淒美的告別！全人手調色曲奇

說再見不一定可以再見，想為離別添一份淒美感，可以選Phoenix Sweets的「Thank You Cookie」，手調的淡彩混色糖霜，就如一抹夢幻煙霞，的確夠曬淒美！訂製的曲奇系列，獨立包裝，可按照要求，在曲奇上寫上短語句，除了Thank You ，也可以是GoodBye，但需整張訂單都寫上同樣的語句，如果需要做不同的語句，就要按需要再報價，而每個訂單最少訂購24件，每件曲奇都會獨立用小膠袋包裝。也因為手作製作需時，每日出爐名額有限，建議提前最少1至2星期前訂購！

散水曲奇 $960 / 24件 曲奇有不同的形狀選擇，包括圓形、杯子蛋糕形狀，或者獨角獸形狀等。

散水餅2026推介18.TEADDICT：下次得閒飲茶！港式散水茶

說「再見」然後就是「得閒飲茶」？當大家都懷疑這句究竟有幾成真，不如先飲為敬，派個散水茶好了！TEADDICT推出的港式散水茶，就是以港式早餐茶製作的掛耳茶包，亦即是港式奶茶的茶膽，沖泡後配合淡奶，即可輕鬆簡單地炮製成一杯港式奶茶！獨立包裝，港式精選，一共四款不同散水感言，TEADDICT明言可以接急單，確認訂單後1至2個工作天就可以出貨。

TEADDICT $12／包 獨立包裝的港式散水茶，一共四款不同散水感言，包括「散水有相逢」、「感激我遇見」、「有今生無來生」及「拜拜你條尾」。

散水餅2026推介19.boldlygift：超有創意散水薯片＋散水罐頭

散水餅又被創意港人創出一個新高度！散水餅已經過時了，想同事對你留下深刻印象？不妨購買一包散水薯片！boldlygift創作出一系列超有創意的散水薯片（$28/包），包括「有緣再見」、「準時收工」、「加油呀」等字眼，另外還有散水果仁，背面一樣都有自家設計的「打工仔營養資料」，而且就算同事放假都可以放在枱頭，相當方便。

散水薯片 $28/包 包裝十分繽紛，相當有香港特色。

散水餅2026推介20.糕點時光：社企金齡婦女窩心製造 多款懷舊點心

散水餅都可以做好事！糕點時光是是一間致力保存傳統糕點文化的獲獎社會企業，聘請金齡婦女以新穎手法創造特色糕點，最特別是散水餅的選擇，當中包括叮叮糖、芝麻糖、糯米糍等傳統美食，客人可以客製化貼紙跟圖案等等，大家可以選擇到分店自取或送貨。

北角旗艦店

地址：北角錦屏街26號幸福大樓地下D1舖（地圖按此）

牛耳餅 $20 加上秘製南乳和蒜香鬆脆可口，古早味十足！

常見問題：

問：散水餅有甚麼推介？

答：散水餅可以選擇拿破崙、散水湯水......詳情按此

問：有沒有甚麼特別的散水食品？

答：可以選擇散水燕窩、散水爆谷.....詳情按此

