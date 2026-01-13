散水餅推介｜30間平靚正散水餅合集 最平$9.5起/布丁燒/爆谷/茶包/拿破崙/麻薯

焦點

想找平靚正又不失禮的散水餅？推薦布丁燒、麻糬曲奇和牛角包窩夫等特色選擇，還能客製搞笑字句，獨立包裝設計，夠得體同時亦十分方便！想在離職時送份心意，為他日「江湖」再見鋪路？今次Yahoo著數精選30間高質店舖，從精緻甜點到純素飲品都有，保證睇得又食得！即睇內文了解更多！

01：Crazypie｜觀塘人氣手工撻網店

人氣IG網店Crazypie紮根觀塘多年，主打各種口味的手工撻，有12款口味選擇，款式定期轉換，每款$35。常駐款式如阿華田吉士麻糬撻、伯爵茶麻糬撻等都十分受歡迎。另外店主每個月亦會更換不同特別款式，如Lotus 焦糖芝士餅撻、薰衣草蜂蜜杏仁蛋糕撻、白桃乳酪紅茶凍撻、檸檬蘋果芝士撻等，可以為同事選擇適合的口味！散件12件或以下購買任何2件撻減$6，優惠只適用於現金支付，建議提早最少2星期下單。

Crazypie 觀塘人氣手工撻網店
Crazypie 觀塘人氣手工撻網店
Crazypie 觀塘人氣手工撻網店
Crazypie 觀塘人氣手工撻網店

Crazypie
地址：觀塘開源道60號駱駝漆大廈3座8樓U室
WhatsApp：6601 1523
訂購方法：WhatsApp或官網訂購

02：日光工作室Solight Studio｜瑪德蓮貝殼蛋糕

日光工作室近月在新蒲崗經營新店「日日」，定位咖啡店和小餐館，仍有售自家烘焙食品，唯網店客製訂單則減量。目前有瑪德蓮貝殼蛋糕可預訂，最低訂購數量為16件，每款口味8件，平均每件$15。好消息是「日日」每日均有少量現貨供應，如只需購買少量，可於店內直接選購。

日光工作室 瑪德蓮貝殼蛋糕
日光工作室 瑪德蓮貝殼蛋糕
日光工作室 檸檬小蛋糕
日光工作室 檸檬小蛋糕

日光工作室
地址：大角咀必發道99號偉益工業大廈10樓A

日日
地址：新蒲崗仁愛街34號地下
WhatsApp：69903399
訂購方法：網站訂購

03：Little Surprise｜全人手製作法式甜品

Little Surprise以全人手製作法式甜品，共有8款慕絲蛋糕，包括綠茶、柚子芝士、咖啡味等；8款手工撻，包括蛋白檸檬、朱古力、綠茶味等；11款卷蛋，包括焙茶、黑糖珍珠、柚子、朱古等可供選擇，每款都十分足料。另有朱古力布朗尼、芝士蛋糕、黑糖桂花蛋糕等甜品可以預訂，總有一款啱同事們口味！

Little Surprise 慕絲蛋糕及手工撻
Little Surprise 慕絲蛋糕及手工撻
Little Surprise 卷蛋
Little Surprise 卷蛋

Little Surprise 地址：荃灣德士古道大廈B座5樓07室F房
WhatsApp / Signal：55310947
訂購方法：WhatsApp或Signal訂購

04：呦呦鹿鳴布丁燒｜日式地道布丁燒

於葵涌廣場起家的呦呦鹿鳴布丁燒，獨沽一味專注製作日式地道布丁燒，目前已有至少8款口味，從基本的原味雲哩拿布丁燒、小山園青嵐抹茶布丁燒、3.7北海道牛乳布丁燒，到創新的椰青味椰爺布丁燒都應有盡有。布丁燒均獨立包裝，每個$38，特設散水餅系列，滿30件九龍、葵青荃及沙田免運費，滿40件全港送貨，更可選擇布丁燒表面的印章款式，向同事送上最後心意。

呦呦鹿鳴布丁燒 地址：

1.葵涌廣場3樓3069號T5-6（總店）
2.旺角T.O.P.商場MTR樓層K1-2（分店）

WhatsApp：91767426
訂購方法：WhatsApp訂購

05：Beans｜散水餅聯乘本地插畫家ANGRYANGRY

人氣文青Café Beans聯乘本地插畫家ANGRYANGRY推出創意滿分的散水餅，有「終極暗黑版散水餅」和黑色幽默的「元祖暗黑版」，「終極暗黑版散水餅」餅盒更可以玩康樂棋，兩個版本各有12件甜品，有多個款式如芒果啫喱抹茶慕絲撻、紫薯海鹽芝士忌廉撻、蘋果雲尼拿吉士撻、72%朱古力榛子忌廉撻等，於分店自取每盒散水餅只需$333起，如訂購兩盒或以上，第二盒起額外9折，最少3個工作天前訂購。

Beans 聯乘本地插畫家ANGRYANGRY
Beans 聯乘本地插畫家ANGRYANGRY
Beans「元祖暗黑版」散水餅
Beans「元祖暗黑版」散水餅

Beans

門市及自取地址：

  1. 九龍灣偉業街33號德福廣場1期P39A號舖

  2. 沙田鄉事會路138號新城市中央廣場5樓503號舖

  3. 青衣青敬路33號青衣城2期2樓222號舖

  4. 大埔安邦路9號大埔超級城D區地下670A-671A號舖

  5. 屯門屯順街1號屯門市廣場一期UG層UG42號舖

  6. 馬鞍山新港城中心四期2樓2226-2227號舖

  7. 將軍澳賢街9號PopCorn商場1樓F95號舖

  8. 將軍澳重華路8號東港城1樓105號舖

  9. 葵芳興芳路223號新都會廣場1樓135號舖

  10. 朗豪坊 4樓7號舖

電話：5223 0146
訂購方法：網站訂購

06：蛋撻王｜性價比高散水撻

想送傳統蛋撻又要有創意！蛋撻王推出散水撻，每盒$188，可在店中售賣的9款撻中任揀12件，包括Q嘜酥皮蛋撻王、Q嘜牛油皮蛋撻王、雞批、椰撻、港式酥皮葡撻、日本月島半熟芝士撻、榴槤酥皮蛋撻及美人牛乳撻。最有心思在於包裝，有專屬的散水餅盒及手挽紙袋。餅盒打開可變身成小舞台，傳統大紅花牌寫住「好聚好散」、「門面功夫，散個靚水」，又幾搞笑！

蛋撻王 性價比高散水撻
蛋撻王 性價比高散水撻

蛋撻王
地址：分店地址
訂購方法：instagram或Facebook inbox訂購及查詢

07：香港茶鄉｜創意港式潮語設計散水花茶/蝴蝶酥/曲奇

香港茶鄉提供獨立包裝散水餅組合，養生花果茶可搭配多款口味小食，包括蝴蝶酥、曲奇、鳥結糖、花生酥等，客戶可以自由選擇混合散水餅款式下單，散水禮物價錢由$9.5起一件。包裝亦別具創意，多款港式潮語和港產電影對白融入散水包裝，例如「我真係好鍾意返工！」、「得罪方仗仲想走？無咁易」、「走先啦係咁先啦」等字句，每一款都別具本土特色與創意元素。

香港茶鄉tea.village
香港茶鄉tea.village
香港茶鄉tea.village
香港茶鄉tea.village
香港茶鄉tea.village
香港茶鄉tea.village

WhatsApp：52483589
訂購方法：網站訂購

08：SAGE TEA｜香港製造客製化茶味爆谷/曲奇/茶包

本地品牌Sage以台灣高山茶園的優質茶葉製作茶味爆谷，近期推出限定茶味爆谷，包括有紅烏龍、桂花烏龍、四季春、靜崗焙茶口味，每包售$15，並附有感謝卡；亦有100包及200包裝，買100包以上可自訂貼紙或感謝卡，多買有折扣優惠！

另外，可選擇茶味曲奇作散水餅，有MOMO & Friends系列包裝，可選擇「加油頂住」、「有緣再見」、「走先啦係咁先」、「要不是你一直照顧我早就完蛋了」等字句印在包裝上。

Sage Tea 散水茶
Sage Tea 散水茶
Sage Tea 散水茶
Sage Tea 散水茶
Sage 精選限定茶味爆谷
Sage 精選限定茶味爆谷
Sage X MOMO&amp;FRIENDS 散水/告別禮物
Sage X MOMO&FRIENDS 散水/告別禮物

SAGE TEA
WhatsApp：91668854
訂購方法：網站預訂，需最少1日前預訂

09：Grandma’s Scone｜藍帶甜品師傅主理甜點店

Grandma's Scone由藍帶甜品師傅主理，鬆餅選用高級材料法國牛油、法國麵粉和日本牛奶，不加雞蛋，牛油香味突出，外脆內軟，相信出品有保證！鬆餅有多款創意口味選擇，如原味楓糖、玄米茶紅豆麻糬鬆餅、海鹽焦糖朱古力、抹茶黑糖麻糬、蜜糖菠蘿黑椒味等，Scone Party Set 30件起，$1,000/set，而且有獨立包裝，做散水餅十分不錯。

Grandma’s Scone 藍帶甜品師傅主理
Grandma’s Scone 藍帶甜品師傅主理
抹茶黑糖麻糬鬆餅
抹茶黑糖麻糬鬆餅
玄米茶紅豆麻糬鬆餅
玄米茶紅豆麻糬鬆餅

Grandma’s Scone

門市自取：

  1. 九龍灣工場：九龍灣臨興街21號美羅中心2期20樓2028室

  2. 尖沙咀河內路 18 號 K11 Artmall 地下 26 號鋪

  3. Kaffeine Café：香港上環蘇杭街 108 號地下

  4. 銅鑼灣崇光百貨 Freshmart B2/F

Whatsapp：93124114
訂購方法：網站訂購

10：Miss Pisces 雙魚小姐｜清新低糖甜品

雙魚小姐屬經營多年的網店，主打低糖甜品及手工飲品，有不同類別的產品可作散水餅，例如鬆餅曲奇、小蛋糕、輕奶油罐子蛋糕、巴斯克蛋糕、瑪德蓮等。量少的話可直接預訂1盒12件的雜錦感謝禮盒，其中雜錦鬆餅曲奇感謝禮盒$360起，一盒有4種口味，獨立包裝及有「Thank You」貼紙，包裝精美夠大方得體。需最少3日前預訂，而產品可於尖沙咀或銅鑼灣門市自取，或安排運送，需按地區收費。

Miss Pisces 雙魚小姐鬆餅曲奇
Miss Pisces 雙魚小姐鬆餅曲奇
Miss Pisces 雙魚小姐雜錦焦糖奶油夾心曲奇禮盒
Miss Pisces 雙魚小姐雜錦焦糖奶油夾心曲奇禮盒
Miss Pisces 雙魚小姐雜錦焦糖奶油夾心曲奇禮盒
Miss Pisces 雙魚小姐雜錦焦糖奶油夾心曲奇禮盒

Miss Pisces 雙魚小姐

門市：

  1. 尖沙咀漢口道店營業中(半島酒店斜後方)

  2. 銅鑼灣時代廣場店營業中（B2層)

WhatsApp：9860 6923
訂購方法：網站預訂，需最少3日前預訂

11：Fifty Cake｜經典法式瑪德蓮

Fifty Cake的經典小蛋糕瑪德蓮有8款口味，如原味法式香草、川寧伯爵茶檸檬糖霜 、小山園抹茶硬殼配麻糬等，價錢由$20至$34，每款口味最少購買2件，每張訂單最少購買4件，所有瑪德蓮均為獨立包裝，6件或以上會有紙盒包裝，可加購Thank you貼紙，派散水餅時最適合不過。

Fifty Cake 經典法式瑪德蓮
Fifty Cake 經典法式瑪德蓮
6件或以上會有紙盒包裝
6件或以上會有紙盒包裝

Fifty Cake
地址：觀塘開源道60號駱駝漆大廈3座7樓E
WhatsApp：6013 6359
訂購方法：網站訂購，需最少4日前預訂

12：Happy Roller｜濃茶爆餡忌廉卷蛋

Happy Roller是旺角老餅店「開心餅店」的副線，近年在觀塘開了分店，只售原條卷蛋，註明是作散水餅用的話會提供代切，每條卷蛋可切4至5件，每條售價約$148至$228，另有See you或Thank you旗仔裝飾，滿$1,000免費贈送。茶控必點丸久小山園抹茶卷蛋、鐵觀音生乳卷蛋，亦有開心果x原味生乳卷蛋、竹炭海鹽Oreo麻糬生乳卷蛋、黑芝麻花生麻糬生乳卷蛋、三重朱古力生乳卷蛋等口味，任君選擇。

Happy Roller
Happy Roller
Happy Roller 濃茶爆餡忌廉卷蛋
Happy Roller 濃茶爆餡忌廉卷蛋
See you或Thank you旗仔裝飾
See you或Thank you旗仔裝飾

Happy Roller

地址：

1.旺角廣東道1000號地下(開心餅店)

2.觀塘成業街11-13號華成工商中心4樓10室

WhatsApp：98417417 訂購方法：WhatsApp訂購

13：Cookie Vission｜爆漿美式曲奇

Cookie Vission主打特色美式曲奇，大約有10款口味選擇，味道夠吸引，有花生醬果醬、S'MORE、抹茶白朱古力等口味，最大賣點就是曲奇內餡一掰開就流心爆漿，驚喜滿分！每件曲奇定價由$30至$50，滿$800免運費，$800以下運費$50起。注意曲奇需經官網訂購，不能夠在Instagram預訂。

Cookie Vission 榛果朱古力醬曲奇
Cookie Vission 榛果朱古力醬曲奇
Cookie Vission 焙茶曲奇
Cookie Vission 焙茶曲奇
Cookie Vission 爆漿美式曲奇
Cookie Vission 爆漿美式曲奇

Cookie Vission

地址：大坑浣紗街6號全興樓地舖
電話：5545 5655
訂購方法：網站訂購

14：THE MOCHIFFON CAKE｜首創麻糬戚風蛋糕

人氣蛋糕網店The Mochiffon Cake，將麻糬與戚風蛋糕合而為一，其中抹茶紅豆最具人氣，選用日本宇治抹茶粉、日本紅豆蓉。每件均以低糖低油的戚風蛋糕及煙靭麻糬相配搭，軟綿綿之餘又有煙靭口感。若選購散水餅，可考慮6件裝價錢由$220至$300不等，平均每件$36.7起，有約20款口味選擇。

THE MOCHIFFON CAKE 首創麻糬戚風蛋糕
THE MOCHIFFON CAKE 首創麻糬戚風蛋糕
THE MOCHIFFON CAKE 伯爵可可
THE MOCHIFFON CAKE 伯爵可可
THE MOCHIFFON CAKE 抹茶黃豆麻糬戚風蛋糕
THE MOCHIFFON CAKE 抹茶黃豆麻糬戚風蛋糕

THE MOCHIFFON CAKE

工作室地址：荔枝角青山道489-491號香港工業中心B座8樓10室（只供領取蛋糕）

店舖地址：

  1. 中環街市1樓118號舖

  2. 旺角T.O.P MTR樓Kiosk K07-K10

  3. 銅鑼灣希慎廣場B1樓B116B

WhatsApp：5441 0282
訂購方法：網站下單

15：Relive Patisserie｜簡約文青人氣蛋糕

Relive Patisserie的蛋糕和甜點走簡約精緻風，用來作散水餅於last day跟同事們打卡非常吸睛！散水餅小蛋糕會不定期換款式，今期是經典法式小蛋糕——費南雪，有藍莓椰子、士多啤梨羅勒、青檸莫希托、朱古力香蕉、乳酪茉莉花茶、檸檬接骨木花六款口味，屬市場上少見，價錢$270/6件，平均$45件，最少6件。每件費南雪均配有獨立膠叉及包裝盒，亦可加購「THANK YOU」貼紙，平均每個$1，十分貼心。

Relive Patisserie 小蛋糕
Relive Patisserie 小蛋糕

Relive Patisserie
地址：上環摩羅上街34-36號地下
WhatsApp：6090 4099
訂購方法：網站訂購

16：Pâtisserie Jane｜精緻手工撻及美式曲奇

人氣甜品店Pâtisserie Jane主打色彩繽紛的精緻手工撻及美式曲奇，適合選購用於散水餅、升職餅等。甜點以上乘食材炮製，賣相精緻。他們的招牌手工撻超過20款口味選擇，包括三重開心果、伯爵蘋果、黑芝麻黑糖麻糬味等，層次豐富且打卡一流。美式曲奇則有流心及軟心款，有Oreo 藍莓、燕麥無花果、榛子朱古力流心、紅絲絨忌廉芝士流心等選擇。各款手工撻及曲奇除了單賣外，亦可禮盒形式訂購，最平約$22/件，性價比高，當做散水餅送禮更為得體。另外單筆消費滿 $1500免運費，直接送到公司就更方便啦！

Pâtisserie Jane 全新秋冬系列手工撻
Pâtisserie Jane 全新秋冬系列手工撻

Pâtisserie Jane
地址：觀塘成業街成業工業大廈607室
WhatsApp：95388021
訂購方法：網站訂購

17：Sugary Art Hong Kong｜自家設計卡通散水餅

Sugary Art 為專門設計不同可愛圖案的餅店，店主於五星酒店餅房出身，其中訂制曲奇以低糖及低溫烘焙製作，可和店主溝通設計想要做的主題！若大家想做簡單圖案，同樣可自訂訊息，適合特別訂制給個別同事！

Sugary Art Hong Kong 自家設計卡通散水餅
Sugary Art Hong Kong 自家設計卡通散水餅
Sugary Art Hong Kong 自家設計卡通散水餅
Sugary Art Hong Kong 自家設計卡通散水餅

Sugary Art Hong Kong
地址：荃灣嘉力工業中心B座6樓21室
WhatsApp：5401 4141
訂購方法：WhatsApp訂購

18：常溫SoWarm｜古法拿破崙

常溫SoWarm的古法拿破崙賣相吸引，與平常需要冷藏的吉士拿破崙不同，古法拿破崙只需放置常溫，更適合當作散水餅。吃起來口感鬆脆，內裡的合桃蛋白餅煙韌有咬口，每層之間的忌廉牛油味亦十分香濃。

常溫SoWarm古法拿破崙散水餅
常溫SoWarm古法拿破崙散水餅
常溫SoWarm古法拿破崙散水餅
常溫SoWarm古法拿破崙散水餅

常溫SoWarm
地址：新蒲崗大有街33號A地下
WhatsApp：93257882
訂購方法：Whatsapp訂購

19：Ohlalagout｜法式閃電泡芙

Ohlalagout由2019年創立法式烘焙甜點網店開始，售賣各款法式烘焙甜點，主打招牌閃電泡芙。其閃電泡芙提供 5 種口味，包括朱古力、草莓大黃、芒果、百香果及 Tiramisu。Last Day拿著賣相精緻的閃電泡芙，打卡一流！

Ohlalagout 閃電泡芙
Ohlalagout 閃電泡芙
Ohlalagout 閃電泡芙
Ohlalagout 閃電泡芙

Ohlalagout
地址：上環皇后大道中251號太興中心2座,地下 B&C舖
訂購方法：網站訂購

20：Twinkle Baker Décor｜具地道風味與創意散水餅

Twinkle Baker Décor 的散水餅選擇既精緻又別具心思，不僅美味可口，更充滿個性。「辭職大晒」散水禮盒套餐（6盒裝）專為離職送禮設計，包括有「冇咗我呢個同事真可憐」、「留低？不了～」、「明天開始自然醒」等，十分有創意！禮盒內含多款精選點心，無論贈予同事或好友都充滿儀式感，定能留下深刻印象！若想挑選一款兼具地道風味與創意的散水餅，Twinkle Baker Décor 絕對是理想之選。

Twinkle Baker Décor散水禮盒套餐
Twinkle Baker Décor散水禮盒套餐
Twinkle Baker Décor散水禮盒套餐
Twinkle Baker Décor散水禮盒套餐

Twinkle Baker Décor
地址：分店地址
訂購方法：網站訂購

21：Double You Bakery｜散水窩夫

Double You Bakery 主打比利時列日窩夫甜品，最平 $27/件，包括鮮奶麻糬窩夫、打卡蛋糕窩夫、迷你窩夫棒等，提供多款口味如芝士煙肉、朱古力、抹茶、士多啤梨味，特別之餘又好味，是散水餅的絕佳之選！另外，所有產品建議七天前訂購，七天內的急單需請先inbox查詢。

Double You Bakery 迷你窩夫棒
Double You Bakery 迷你窩夫棒
Double You Bakery 鮮奶麻糬窩夫
Double You Bakery 鮮奶麻糬窩夫
Double You Bakery 打卡蛋糕窩夫
Double You Bakery 打卡蛋糕窩夫

Double You Bakery
WhatsApp：60433553
訂購方法：網站訂購

22：彩子｜自家製純素飲品

彩子飲品製造所主打低糖無添加純素飲品，有4個系列：無糖冷泡茶、奶茶、水果茶及豆乳，售價由$25至$45不等，10樽以上即享95折優惠，30樽以上則9折，訂散水茶可提供兩款免費貼紙選擇，亦可討論客製內容，建議一星期前預訂，滿$2,000可免運費。

彩子 自家製純素飲品
彩子 自家製純素飲品
彩子 自家製純素飲品
彩子 自家製純素飲品

彩子飲品製造所
WhatsApp：63603614
長期檔位：K11 Art Mall 2/F
訂購方法：WhatsApp訂購

23：MissMe Bakery｜軟淋淋的美式曲奇

Miss Me Bakery主打美式曲奇，採用低糖配方，口感厚實高質，內藏軟糯麻糬，牛油香濃且鬆脆流心，甜而不膩。售價$20至$34一塊不等，建議3日前預訂（急單可議）。

MissMe Bakery開心果味曲奇，內含軟糯麻糬及自家製開心果流心醬
MissMe Bakery開心果味曲奇，內含軟糯麻糬及自家製開心果流心醬

訂購方法：instagram DM選購

24：悅晨製菓｜主打薄荷朱古力

悅晨製菓由充滿正能量的90後製菓人建立及經營。甜點曲奇均使用純天然食材製作，無添加防腐劑。其中以薄荷朱古力雪球曲奇、薄荷朱古力棉花糖、彩虹蛋白餅等為主打招牌甜品，雖然其他甜品亦十分出色，但薄荷朱古力絕對為這間店舖的重點項目！另外，每份散水餅都有獨立包裝，方便派送給同事。

薄荷朱古力棉花糖
薄荷朱古力棉花糖
新鮮手工法式棉花糖
新鮮手工法式棉花糖
法式燒蛋白檸檬塔
法式燒蛋白檸檬塔

地址：九龍荔枝角青山道489-491號香港工業中心C座10樓4號C室 (只接受提前預約到訪)
訂購方法：網站訂購

25：Chill Time｜可愛造型冬甩

Chill Time主打可愛造型冬甩，而且採用非油炸配方，健康輕盈，建議食用前加熱10-15秒風味更佳。冬甩共有6款口味，包括朱古力三重奏、宇治金時及白朱古力胖友等。提供盒裝及獨立包裝選擇，方便散水派送。冬甩花茶連小匙羹禮盒，可配搭不同口味花茶，亦相當適合做散水禮物。

Chill Time可愛造型冬甩
Chill Time可愛造型冬甩
冬甩花茶連小匙羹禮盒
冬甩花茶連小匙羹禮盒

訂購方法：instagram DM查詢

26：Endorphins｜法式甜點

Endorphins 為香港超人氣甜品IG店，主打法式甜點，包括招牌可麗露、達克瓦茲和手工貝果。Endorphins的三款抹茶可麗露特別受歡迎，嚴選日本龍膽、若竹和西尾三種頂級抹茶製作而成，茶香濃郁層次豐富。其他口味還包括開心果、靜岡焙茶和斯里蘭卡伯爵茶等，每款都展現出獨特風味。

散水餅選擇豐富，如達克瓦茲$38起、可麗露$37起、瑪德蓮$25起，而且每次快閃市集都迅速售罄，如果想last day留下美好回憶絕對是其中一個選擇！

抹茶可麗露
抹茶可麗露
達克瓦茲
達克瓦茲

地址：荃灣柴灣角街華俊工業中心1704室
WhatsApp：60333682
訂購方法：WhatsApp或網站訂購

27：Fifty Fifty｜招牌牛角包窩夫

Fifty Fifty的招牌牛角包窩夫採用正宗法國麵糰製作，牛油香氣濃郁撲鼻，烘烤時特別蘸上韓國黃糖，創造出令人驚艷的酥脆口感。Fifty Fifty精心研發10多款創意口味，包括柚子蜂蜜牛角包窩夫、蘋果肉桂牛角包窩夫、斑斕咖央牛角包窩夫、奧利奧焦糖脆餅牛角包窩夫等，每款都讓人回味無窮。窩夫外脆內軟，特別適合下午茶時段派散水餅。

禮盒裝牛角包窩夫
禮盒裝牛角包窩夫

WhatsApp：68583098
訂購方法：WhatsApp或網站訂購

28：UCHU BAKERY｜可愛簡約散水餅

UCHU BAKERY以日式可愛簡約美學打造溫暖甜點．招牌達克瓦茲外殼酥脆、內餡綿密，甜度調配得恰到好處，連不愛吃甜食的人都會喜歡。每款甜點都承載著店家對細節的堅持，從精緻包裝到獨特配方，處處都能感受到用心。離職散水日，UCHU的甜點定能完美傳遞心意！

UCHU BAKERY的招牌達克瓦茲
UCHU BAKERY的招牌達克瓦茲

訂購方法：instagram DM選購

29：麻糬鳥｜首創片片麻糬專賣店

「麻糬鳥」寄寓可以自由地飛翔，也希望人們的心靈像麻糬般柔韌自如，十分符合散水的心情！網店大熱的柔軟拉絲鮮奶麻糬全人手製作，麻糬鳥推出散水麻糬禮盒，每盒均包含30件片片麻糬，可以自選一款口味，亦有散水鳥麻糬小禮盒，有18件片片麻糬，最受歡迎的四大口味有抹茶、焙茶、紫薯、黃豆粉，全部均甜度低，可以吃到食材的原味。至於一般販售的麻糬每盒約$50-$60，夾啱日子可於pop up店購買現貨。

散水麻糬禮盒
散水麻糬禮盒
麻糬鳥 鮮奶片片麻糬
麻糬鳥 鮮奶片片麻糬
最受歡迎的四大口味：抹茶、焙茶、紫薯、黃豆粉
最受歡迎的四大口味：抹茶、焙茶、紫薯、黃豆粉

麻糬鳥
訂購方法：instagram dm查詢

30：Napoh｜拿破崙專門店

Napoh 為拿破崙專門店，堅持傳統工法製作，每一層酥皮都香脆可口，奶油餡甜而不膩。特別推薦他們的散水餅方案，20件即享免費送貨服務，每件都採用獨立包裝，既衛生又體面。尺寸設計恰到好處，不會太大造成負擔，酥香口感連平常不吃甜食的同事都會愛上。包裝精美大方，就算同事不在座位，直接放在座位也完全沒問題。

Napoh拿破崙散水餅
Napoh拿破崙散水餅

WhatsApp：67604013
訂購方法：WhatsApp訂購

