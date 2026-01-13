渣馬正日懶人包｜早餐宜「長短火」忌太飽 即睇首班車時間
散水餅推介｜30間平靚正散水餅合集 最平$9.5起/布丁燒/爆谷/茶包/拿破崙/麻薯
Yahoo著數專員為你整合全港高質散水餅，精緻甜品、純素甜品、飲品都有齊，即睇內文：
想找平靚正又不失禮的散水餅？推薦布丁燒、麻糬曲奇和牛角包窩夫等特色選擇，還能客製搞笑字句，獨立包裝設計，夠得體同時亦十分方便！想在離職時送份心意，為他日「江湖」再見鋪路？今次Yahoo著數精選30間高質店舖，從精緻甜點到純素飲品都有，保證睇得又食得！即睇內文了解更多！
01：Crazypie｜觀塘人氣手工撻網店
人氣IG網店Crazypie紮根觀塘多年，主打各種口味的手工撻，有12款口味選擇，款式定期轉換，每款$35。常駐款式如阿華田吉士麻糬撻、伯爵茶麻糬撻等都十分受歡迎。另外店主每個月亦會更換不同特別款式，如Lotus 焦糖芝士餅撻、薰衣草蜂蜜杏仁蛋糕撻、白桃乳酪紅茶凍撻、檸檬蘋果芝士撻等，可以為同事選擇適合的口味！散件12件或以下購買任何2件撻減$6，優惠只適用於現金支付，建議提早最少2星期下單。
Crazypie
地址：觀塘開源道60號駱駝漆大廈3座8樓U室
WhatsApp：6601 1523
訂購方法：WhatsApp或官網訂購
02：日光工作室Solight Studio｜瑪德蓮貝殼蛋糕
日光工作室近月在新蒲崗經營新店「日日」，定位咖啡店和小餐館，仍有售自家烘焙食品，唯網店客製訂單則減量。目前有瑪德蓮貝殼蛋糕可預訂，最低訂購數量為16件，每款口味8件，平均每件$15。好消息是「日日」每日均有少量現貨供應，如只需購買少量，可於店內直接選購。
日光工作室
地址：大角咀必發道99號偉益工業大廈10樓A
日日
地址：新蒲崗仁愛街34號地下
WhatsApp：69903399
訂購方法：網站訂購
03：Little Surprise｜全人手製作法式甜品
Little Surprise以全人手製作法式甜品，共有8款慕絲蛋糕，包括綠茶、柚子芝士、咖啡味等；8款手工撻，包括蛋白檸檬、朱古力、綠茶味等；11款卷蛋，包括焙茶、黑糖珍珠、柚子、朱古等可供選擇，每款都十分足料。另有朱古力布朗尼、芝士蛋糕、黑糖桂花蛋糕等甜品可以預訂，總有一款啱同事們口味！
Little Surprise 地址：荃灣德士古道大廈B座5樓07室F房
WhatsApp / Signal：55310947
訂購方法：WhatsApp或Signal訂購
04：呦呦鹿鳴布丁燒｜日式地道布丁燒
於葵涌廣場起家的呦呦鹿鳴布丁燒，獨沽一味專注製作日式地道布丁燒，目前已有至少8款口味，從基本的原味雲哩拿布丁燒、小山園青嵐抹茶布丁燒、3.7北海道牛乳布丁燒，到創新的椰青味椰爺布丁燒都應有盡有。布丁燒均獨立包裝，每個$38，特設散水餅系列，滿30件九龍、葵青荃及沙田免運費，滿40件全港送貨，更可選擇布丁燒表面的印章款式，向同事送上最後心意。
呦呦鹿鳴布丁燒 地址：
1.葵涌廣場3樓3069號T5-6（總店）
2.旺角T.O.P.商場MTR樓層K1-2（分店）
WhatsApp：91767426
訂購方法：WhatsApp訂購
05：Beans｜散水餅聯乘本地插畫家ANGRYANGRY
人氣文青Café Beans聯乘本地插畫家ANGRYANGRY推出創意滿分的散水餅，有「終極暗黑版散水餅」和黑色幽默的「元祖暗黑版」，「終極暗黑版散水餅」餅盒更可以玩康樂棋，兩個版本各有12件甜品，有多個款式如芒果啫喱抹茶慕絲撻、紫薯海鹽芝士忌廉撻、蘋果雲尼拿吉士撻、72%朱古力榛子忌廉撻等，於分店自取每盒散水餅只需$333起，如訂購兩盒或以上，第二盒起額外9折，最少3個工作天前訂購。
Beans
門市及自取地址：
九龍灣偉業街33號德福廣場1期P39A號舖
沙田鄉事會路138號新城市中央廣場5樓503號舖
青衣青敬路33號青衣城2期2樓222號舖
大埔安邦路9號大埔超級城D區地下670A-671A號舖
屯門屯順街1號屯門市廣場一期UG層UG42號舖
馬鞍山新港城中心四期2樓2226-2227號舖
將軍澳賢街9號PopCorn商場1樓F95號舖
將軍澳重華路8號東港城1樓105號舖
葵芳興芳路223號新都會廣場1樓135號舖
朗豪坊 4樓7號舖
電話：5223 0146
訂購方法：網站訂購
06：蛋撻王｜性價比高散水撻
想送傳統蛋撻又要有創意！蛋撻王推出散水撻，每盒$188，可在店中售賣的9款撻中任揀12件，包括Q嘜酥皮蛋撻王、Q嘜牛油皮蛋撻王、雞批、椰撻、港式酥皮葡撻、日本月島半熟芝士撻、榴槤酥皮蛋撻及美人牛乳撻。最有心思在於包裝，有專屬的散水餅盒及手挽紙袋。餅盒打開可變身成小舞台，傳統大紅花牌寫住「好聚好散」、「門面功夫，散個靚水」，又幾搞笑！
蛋撻王
地址：分店地址
訂購方法：instagram或Facebook inbox訂購及查詢
07：香港茶鄉｜創意港式潮語設計散水花茶/蝴蝶酥/曲奇
香港茶鄉提供獨立包裝散水餅組合，養生花果茶可搭配多款口味小食，包括蝴蝶酥、曲奇、鳥結糖、花生酥等，客戶可以自由選擇混合散水餅款式下單，散水禮物價錢由$9.5起一件。包裝亦別具創意，多款港式潮語和港產電影對白融入散水包裝，例如「我真係好鍾意返工！」、「得罪方仗仲想走？無咁易」、「走先啦係咁先啦」等字句，每一款都別具本土特色與創意元素。
WhatsApp：52483589
訂購方法：網站訂購
08：SAGE TEA｜香港製造客製化茶味爆谷/曲奇/茶包
本地品牌Sage以台灣高山茶園的優質茶葉製作茶味爆谷，近期推出限定茶味爆谷，包括有紅烏龍、桂花烏龍、四季春、靜崗焙茶口味，每包售$15，並附有感謝卡；亦有100包及200包裝，買100包以上可自訂貼紙或感謝卡，多買有折扣優惠！
另外，可選擇茶味曲奇作散水餅，有MOMO & Friends系列包裝，可選擇「加油頂住」、「有緣再見」、「走先啦係咁先」、「要不是你一直照顧我早就完蛋了」等字句印在包裝上。
SAGE TEA
WhatsApp：91668854
訂購方法：網站預訂，需最少1日前預訂
09：Grandma’s Scone｜藍帶甜品師傅主理甜點店
Grandma's Scone由藍帶甜品師傅主理，鬆餅選用高級材料法國牛油、法國麵粉和日本牛奶，不加雞蛋，牛油香味突出，外脆內軟，相信出品有保證！鬆餅有多款創意口味選擇，如原味楓糖、玄米茶紅豆麻糬鬆餅、海鹽焦糖朱古力、抹茶黑糖麻糬、蜜糖菠蘿黑椒味等，Scone Party Set 30件起，$1,000/set，而且有獨立包裝，做散水餅十分不錯。
Grandma’s Scone
門市自取：
九龍灣工場：九龍灣臨興街21號美羅中心2期20樓2028室
尖沙咀河內路 18 號 K11 Artmall 地下 26 號鋪
Kaffeine Café：香港上環蘇杭街 108 號地下
銅鑼灣崇光百貨 Freshmart B2/F
Whatsapp：93124114
訂購方法：網站訂購
10：Miss Pisces 雙魚小姐｜清新低糖甜品
雙魚小姐屬經營多年的網店，主打低糖甜品及手工飲品，有不同類別的產品可作散水餅，例如鬆餅曲奇、小蛋糕、輕奶油罐子蛋糕、巴斯克蛋糕、瑪德蓮等。量少的話可直接預訂1盒12件的雜錦感謝禮盒，其中雜錦鬆餅曲奇感謝禮盒$360起，一盒有4種口味，獨立包裝及有「Thank You」貼紙，包裝精美夠大方得體。需最少3日前預訂，而產品可於尖沙咀或銅鑼灣門市自取，或安排運送，需按地區收費。
Miss Pisces 雙魚小姐
門市：
尖沙咀漢口道店營業中(半島酒店斜後方)
銅鑼灣時代廣場店營業中（B2層)
WhatsApp：9860 6923
訂購方法：網站預訂，需最少3日前預訂
11：Fifty Cake｜經典法式瑪德蓮
Fifty Cake的經典小蛋糕瑪德蓮有8款口味，如原味法式香草、川寧伯爵茶檸檬糖霜 、小山園抹茶硬殼配麻糬等，價錢由$20至$34，每款口味最少購買2件，每張訂單最少購買4件，所有瑪德蓮均為獨立包裝，6件或以上會有紙盒包裝，可加購Thank you貼紙，派散水餅時最適合不過。
Fifty Cake
地址：觀塘開源道60號駱駝漆大廈3座7樓E
WhatsApp：6013 6359
訂購方法：網站訂購，需最少4日前預訂
12：Happy Roller｜濃茶爆餡忌廉卷蛋
Happy Roller是旺角老餅店「開心餅店」的副線，近年在觀塘開了分店，只售原條卷蛋，註明是作散水餅用的話會提供代切，每條卷蛋可切4至5件，每條售價約$148至$228，另有See you或Thank you旗仔裝飾，滿$1,000免費贈送。茶控必點丸久小山園抹茶卷蛋、鐵觀音生乳卷蛋，亦有開心果x原味生乳卷蛋、竹炭海鹽Oreo麻糬生乳卷蛋、黑芝麻花生麻糬生乳卷蛋、三重朱古力生乳卷蛋等口味，任君選擇。
Happy Roller
地址：
1.旺角廣東道1000號地下(開心餅店)
2.觀塘成業街11-13號華成工商中心4樓10室
WhatsApp：98417417 訂購方法：WhatsApp訂購
13：Cookie Vission｜爆漿美式曲奇
Cookie Vission主打特色美式曲奇，大約有10款口味選擇，味道夠吸引，有花生醬果醬、S'MORE、抹茶白朱古力等口味，最大賣點就是曲奇內餡一掰開就流心爆漿，驚喜滿分！每件曲奇定價由$30至$50，滿$800免運費，$800以下運費$50起。注意曲奇需經官網訂購，不能夠在Instagram預訂。
Cookie Vission
地址：大坑浣紗街6號全興樓地舖
電話：5545 5655
訂購方法：網站訂購
14：THE MOCHIFFON CAKE｜首創麻糬戚風蛋糕
人氣蛋糕網店The Mochiffon Cake，將麻糬與戚風蛋糕合而為一，其中抹茶紅豆最具人氣，選用日本宇治抹茶粉、日本紅豆蓉。每件均以低糖低油的戚風蛋糕及煙靭麻糬相配搭，軟綿綿之餘又有煙靭口感。若選購散水餅，可考慮6件裝價錢由$220至$300不等，平均每件$36.7起，有約20款口味選擇。
THE MOCHIFFON CAKE
工作室地址：荔枝角青山道489-491號香港工業中心B座8樓10室（只供領取蛋糕）
店舖地址：
中環街市1樓118號舖
旺角T.O.P MTR樓Kiosk K07-K10
銅鑼灣希慎廣場B1樓B116B
WhatsApp：5441 0282
訂購方法：網站下單
15：Relive Patisserie｜簡約文青人氣蛋糕
Relive Patisserie的蛋糕和甜點走簡約精緻風，用來作散水餅於last day跟同事們打卡非常吸睛！散水餅小蛋糕會不定期換款式，今期是經典法式小蛋糕——費南雪，有藍莓椰子、士多啤梨羅勒、青檸莫希托、朱古力香蕉、乳酪茉莉花茶、檸檬接骨木花六款口味，屬市場上少見，價錢$270/6件，平均$45件，最少6件。每件費南雪均配有獨立膠叉及包裝盒，亦可加購「THANK YOU」貼紙，平均每個$1，十分貼心。
Relive Patisserie
地址：上環摩羅上街34-36號地下
WhatsApp：6090 4099
訂購方法：網站訂購
16：Pâtisserie Jane｜精緻手工撻及美式曲奇
人氣甜品店Pâtisserie Jane主打色彩繽紛的精緻手工撻及美式曲奇，適合選購用於散水餅、升職餅等。甜點以上乘食材炮製，賣相精緻。他們的招牌手工撻超過20款口味選擇，包括三重開心果、伯爵蘋果、黑芝麻黑糖麻糬味等，層次豐富且打卡一流。美式曲奇則有流心及軟心款，有Oreo 藍莓、燕麥無花果、榛子朱古力流心、紅絲絨忌廉芝士流心等選擇。各款手工撻及曲奇除了單賣外，亦可禮盒形式訂購，最平約$22/件，性價比高，當做散水餅送禮更為得體。另外單筆消費滿 $1500免運費，直接送到公司就更方便啦！
Pâtisserie Jane
地址：觀塘成業街成業工業大廈607室
WhatsApp：95388021
訂購方法：網站訂購
17：Sugary Art Hong Kong｜自家設計卡通散水餅
Sugary Art 為專門設計不同可愛圖案的餅店，店主於五星酒店餅房出身，其中訂制曲奇以低糖及低溫烘焙製作，可和店主溝通設計想要做的主題！若大家想做簡單圖案，同樣可自訂訊息，適合特別訂制給個別同事！
Sugary Art Hong Kong
地址：荃灣嘉力工業中心B座6樓21室
WhatsApp：5401 4141
訂購方法：WhatsApp訂購
18：常溫SoWarm｜古法拿破崙
常溫SoWarm的古法拿破崙賣相吸引，與平常需要冷藏的吉士拿破崙不同，古法拿破崙只需放置常溫，更適合當作散水餅。吃起來口感鬆脆，內裡的合桃蛋白餅煙韌有咬口，每層之間的忌廉牛油味亦十分香濃。
常溫SoWarm
地址：新蒲崗大有街33號A地下
WhatsApp：93257882
訂購方法：Whatsapp訂購
19：Ohlalagout｜法式閃電泡芙
Ohlalagout由2019年創立法式烘焙甜點網店開始，售賣各款法式烘焙甜點，主打招牌閃電泡芙。其閃電泡芙提供 5 種口味，包括朱古力、草莓大黃、芒果、百香果及 Tiramisu。Last Day拿著賣相精緻的閃電泡芙，打卡一流！
Ohlalagout
地址：上環皇后大道中251號太興中心2座,地下 B&C舖
訂購方法：網站訂購
20：Twinkle Baker Décor｜具地道風味與創意散水餅
Twinkle Baker Décor 的散水餅選擇既精緻又別具心思，不僅美味可口，更充滿個性。「辭職大晒」散水禮盒套餐（6盒裝）專為離職送禮設計，包括有「冇咗我呢個同事真可憐」、「留低？不了～」、「明天開始自然醒」等，十分有創意！禮盒內含多款精選點心，無論贈予同事或好友都充滿儀式感，定能留下深刻印象！若想挑選一款兼具地道風味與創意的散水餅，Twinkle Baker Décor 絕對是理想之選。
Twinkle Baker Décor
地址：分店地址
訂購方法：網站訂購
21：Double You Bakery｜散水窩夫
Double You Bakery 主打比利時列日窩夫甜品，最平 $27/件，包括鮮奶麻糬窩夫、打卡蛋糕窩夫、迷你窩夫棒等，提供多款口味如芝士煙肉、朱古力、抹茶、士多啤梨味，特別之餘又好味，是散水餅的絕佳之選！另外，所有產品建議七天前訂購，七天內的急單需請先inbox查詢。
Double You Bakery
WhatsApp：60433553
訂購方法：網站訂購
22：彩子｜自家製純素飲品
彩子飲品製造所主打低糖無添加純素飲品，有4個系列：無糖冷泡茶、奶茶、水果茶及豆乳，售價由$25至$45不等，10樽以上即享95折優惠，30樽以上則9折，訂散水茶可提供兩款免費貼紙選擇，亦可討論客製內容，建議一星期前預訂，滿$2,000可免運費。
彩子飲品製造所
WhatsApp：63603614
長期檔位：K11 Art Mall 2/F
訂購方法：WhatsApp訂購
23：MissMe Bakery｜軟淋淋的美式曲奇
Miss Me Bakery主打美式曲奇，採用低糖配方，口感厚實高質，內藏軟糯麻糬，牛油香濃且鬆脆流心，甜而不膩。售價$20至$34一塊不等，建議3日前預訂（急單可議）。
訂購方法：instagram DM選購
24：悅晨製菓｜主打薄荷朱古力
悅晨製菓由充滿正能量的90後製菓人建立及經營。甜點曲奇均使用純天然食材製作，無添加防腐劑。其中以薄荷朱古力雪球曲奇、薄荷朱古力棉花糖、彩虹蛋白餅等為主打招牌甜品，雖然其他甜品亦十分出色，但薄荷朱古力絕對為這間店舖的重點項目！另外，每份散水餅都有獨立包裝，方便派送給同事。
地址：九龍荔枝角青山道489-491號香港工業中心C座10樓4號C室 (只接受提前預約到訪)
訂購方法：網站訂購
25：Chill Time｜可愛造型冬甩
Chill Time主打可愛造型冬甩，而且採用非油炸配方，健康輕盈，建議食用前加熱10-15秒風味更佳。冬甩共有6款口味，包括朱古力三重奏、宇治金時及白朱古力胖友等。提供盒裝及獨立包裝選擇，方便散水派送。冬甩花茶連小匙羹禮盒，可配搭不同口味花茶，亦相當適合做散水禮物。
訂購方法：instagram DM查詢
26：Endorphins｜法式甜點
Endorphins 為香港超人氣甜品IG店，主打法式甜點，包括招牌可麗露、達克瓦茲和手工貝果。Endorphins的三款抹茶可麗露特別受歡迎，嚴選日本龍膽、若竹和西尾三種頂級抹茶製作而成，茶香濃郁層次豐富。其他口味還包括開心果、靜岡焙茶和斯里蘭卡伯爵茶等，每款都展現出獨特風味。
散水餅選擇豐富，如達克瓦茲$38起、可麗露$37起、瑪德蓮$25起，而且每次快閃市集都迅速售罄，如果想last day留下美好回憶絕對是其中一個選擇！
地址：荃灣柴灣角街華俊工業中心1704室
WhatsApp：60333682
訂購方法：WhatsApp或網站訂購
27：Fifty Fifty｜招牌牛角包窩夫
Fifty Fifty的招牌牛角包窩夫採用正宗法國麵糰製作，牛油香氣濃郁撲鼻，烘烤時特別蘸上韓國黃糖，創造出令人驚艷的酥脆口感。Fifty Fifty精心研發10多款創意口味，包括柚子蜂蜜牛角包窩夫、蘋果肉桂牛角包窩夫、斑斕咖央牛角包窩夫、奧利奧焦糖脆餅牛角包窩夫等，每款都讓人回味無窮。窩夫外脆內軟，特別適合下午茶時段派散水餅。
WhatsApp：68583098
訂購方法：WhatsApp或網站訂購
28：UCHU BAKERY｜可愛簡約散水餅
UCHU BAKERY以日式可愛簡約美學打造溫暖甜點．招牌達克瓦茲外殼酥脆、內餡綿密，甜度調配得恰到好處，連不愛吃甜食的人都會喜歡。每款甜點都承載著店家對細節的堅持，從精緻包裝到獨特配方，處處都能感受到用心。離職散水日，UCHU的甜點定能完美傳遞心意！
訂購方法：instagram DM選購
29：麻糬鳥｜首創片片麻糬專賣店
「麻糬鳥」寄寓可以自由地飛翔，也希望人們的心靈像麻糬般柔韌自如，十分符合散水的心情！網店大熱的柔軟拉絲鮮奶麻糬全人手製作，麻糬鳥推出散水麻糬禮盒，每盒均包含30件片片麻糬，可以自選一款口味，亦有散水鳥麻糬小禮盒，有18件片片麻糬，最受歡迎的四大口味有抹茶、焙茶、紫薯、黃豆粉，全部均甜度低，可以吃到食材的原味。至於一般販售的麻糬每盒約$50-$60，夾啱日子可於pop up店購買現貨。
麻糬鳥
訂購方法：instagram dm查詢
30：Napoh｜拿破崙專門店
Napoh 為拿破崙專門店，堅持傳統工法製作，每一層酥皮都香脆可口，奶油餡甜而不膩。特別推薦他們的散水餅方案，20件即享免費送貨服務，每件都採用獨立包裝，既衛生又體面。尺寸設計恰到好處，不會太大造成負擔，酥香口感連平常不吃甜食的同事都會愛上。包裝精美大方，就算同事不在座位，直接放在座位也完全沒問題。
WhatsApp：67604013
訂購方法：WhatsApp訂購
