8大最差散水餅 名符其實派「餅」 網民：比唔派仲深刻

早前有網民以「見過最肉酸嘅散水餅係咩」為題在網上討論區發帖，留言一面倒抵死，以下總結出網民心目中8大最差的散水「餅」，即睇內文：
講到辦公室文化，散水餅幾乎已經成為香港職場的指定動作，但並不是每一件散水餅都令人感動，反而有些選擇會令同事收到時「懷疑人生」。早前就有網民以「見過最肉酸嘅散水餅係咩」為題在網上討論區發帖，留言一面倒抵死，更有人直言「比唔派仲深刻」，以下總結出網民心目中8大最差的散水「餅」。
8大最差散水「餅」
1. 童年回憶零食（旺旺仙貝、雪餅、甘大支、肚臍餅等）
原來不少網民收過「最差散水餅」就是童年零食系列，不少人留言寸爆，「你係值呢d」。
2. 連鎖西餅店西餅
上一代最流行的西餅被網民狠批完全冇心思，「聖安娜幾蚊一件，仲要放埋去位焗你食」、「派美心真係唔好派算，又高糖高脂又唔好食」。
3. 獨立包裝餅乾，如Oreo
有網民指曾收過「一塊餅乾唔知算唔算係散水餅」，但亦有人覺得起碼衛生，「有塊餅你食算比面你啦」。
4. 拜年必備嘉頓雜餅、丹麥藍罐曲奇
原來買一大罐餅乾給同事們慢慢品嚐亦是一個選擇，有網民更笑言，「派嘉頓果個唔係玩膠而係真心既話，應該係白卡」、「照咁睇藍罐好似唔算太衰」。
5. 月餅
不少人對派月餅頗有微言，而且「一盒月餅全公司分」，根本唔夠分，仲要放到最後先有人肯拆開食。
6. 山楂餅
網民強調是「山楂餅一塊」，未知真偽但有人抵死回應指，「總要嗱曬上手搵隻手指搣比你」，難道派個餅都要考驗手指靈活度？
7. 愉快動物餅
雖然派愉快動物餅似乎充滿童真，但網民直言是「暗示班人係畜牲」，似乎是屬於「報復餅」的一種。
8. 熊仔餅
熊仔餅也算是童年回憶零食，但有網民就留言護航，「但我覺得又幾好笑，我鍾意」，可謂評價兩極。
網民：梗係你地平時對人差
對於派散水餅的習慣，不少網民都有其見解，留言道，「其實如果唔係和平離職冇乜必要派」、「離職又唔係特別好感情，不如留返個錢暖肚」、「熟嘅就唔洗做呢啲行禮如儀嘅野啦」、「所謂散水餅係惡習來」等等。從留言中亦可以見到不少網民收過的「創意散水餅」，例如燒賣、可樂、即食魚肉腸甚至燒味，確實令人印象深刻。
圖片來源：連登討論區、美心西餅、奇華餅家、PNS、Wikipedia
