8大最差散水餅 名符其實派「餅」 網民：比唔派仲深刻

講到辦公室文化，散水餅幾乎已經成為香港職場的指定動作，但並不是每一件散水餅都令人感動，反而有些選擇會令同事收到時「懷疑人生」。早前就有網民以「見過最肉酸嘅散水餅係咩」為題在網上討論區發帖，留言一面倒抵死，更有人直言「比唔派仲深刻」，以下總結出網民心目中8大最差的散水「餅」。

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

8大最差散水「餅」

1. 童年回憶零食（旺旺仙貝、雪餅、甘大支、肚臍餅等）

8大最差散水餅 名符其實派「餅」 網民：比唔派仲深刻

廣告 廣告

原來不少網民收過「最差散水餅」就是童年零食系列，不少人留言寸爆，「你係值呢d」。

2. 連鎖西餅店西餅

8大最差散水餅 名符其實派「餅」 網民：比唔派仲深刻

上一代最流行的西餅被網民狠批完全冇心思，「聖安娜幾蚊一件，仲要放埋去位焗你食」、「派美心真係唔好派算，又高糖高脂又唔好食」。

3. 獨立包裝餅乾，如Oreo

8大最差散水餅 名符其實派「餅」 網民：比唔派仲深刻

有網民指曾收過「一塊餅乾唔知算唔算係散水餅」，但亦有人覺得起碼衛生，「有塊餅你食算比面你啦」。

4. 拜年必備嘉頓雜餅、丹麥藍罐曲奇

8大最差散水餅 名符其實派「餅」 網民：比唔派仲深刻

原來買一大罐餅乾給同事們慢慢品嚐亦是一個選擇，有網民更笑言，「派嘉頓果個唔係玩膠而係真心既話，應該係白卡」、「照咁睇藍罐好似唔算太衰」。

5. 月餅

8大最差散水餅 名符其實派「餅」 網民：比唔派仲深刻

不少人對派月餅頗有微言，而且「一盒月餅全公司分」，根本唔夠分，仲要放到最後先有人肯拆開食。

6. 山楂餅

8大最差散水餅 名符其實派「餅」 網民：比唔派仲深刻

網民強調是「山楂餅一塊」，未知真偽但有人抵死回應指，「總要嗱曬上手搵隻手指搣比你」，難道派個餅都要考驗手指靈活度？

7. 愉快動物餅

8大最差散水餅 名符其實派「餅」 網民：比唔派仲深刻

雖然派愉快動物餅似乎充滿童真，但網民直言是「暗示班人係畜牲」，似乎是屬於「報復餅」的一種。

8. 熊仔餅

8大最差散水餅 名符其實派「餅」 網民：比唔派仲深刻

熊仔餅也算是童年回憶零食，但有網民就留言護航，「但我覺得又幾好笑，我鍾意」，可謂評價兩極。

網民：梗係你地平時對人差

對於派散水餅的習慣，不少網民都有其見解，留言道，「其實如果唔係和平離職冇乜必要派」、「離職又唔係特別好感情，不如留返個錢暖肚」、「熟嘅就唔洗做呢啲行禮如儀嘅野啦」、「所謂散水餅係惡習來」等等。從留言中亦可以見到不少網民收過的「創意散水餅」，例如燒賣、可樂、即食魚肉腸甚至燒味，確實令人印象深刻。

8大最差散水餅 名符其實派「餅」 網民：比唔派仲深刻

8大最差散水餅 名符其實派「餅」 網民：比唔派仲深刻

8大最差散水餅 名符其實派「餅」 網民：比唔派仲深刻

8大最差散水餅 名符其實派「餅」 網民：比唔派仲深刻

8大最差散水餅 名符其實派「餅」 網民：比唔派仲深刻

8大最差散水餅 名符其實派「餅」 網民：比唔派仲深刻

8大最差散水餅 名符其實派「餅」 網民：比唔派仲深刻

8大最差散水餅 名符其實派「餅」 網民：比唔派仲深刻

8大最差散水餅 名符其實派「餅」 網民：比唔派仲深刻

8大最差散水餅 名符其實派「餅」 網民：比唔派仲深刻

圖片來源：連登討論區、美心西餅、奇華餅家、PNS、Wikipedia

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多近期熱話

OREO保險庫｜如果世界末日OREO將成為唯一零食？ OREO建保險庫永久保存經典配方

網民Threads呻IG shop蛋糕比酒店貴 價錢離地又多限制 大推邊間五星酒店蛋糕？

食客Threads怒轟深水埗大排檔 四百幾蚊叫黑椒薯仔牛柳粒上碟九成薯仔 網民：薯仔先係主角

結業潮2025｜四季常餐宣布灣仔店月底結業 僅餘中環店

結業潮2025｜土瓜灣應援茶飲小店「裕吉堂」9月底結業 店家預告同區重開兼插旗啟德 Collar成員亦曾現身支持

港父女打風瘋搶辛辣麵 一人一車惹熱議 網民嘲諷：幫人清貨尾

食客網上插壽司郎張櫈污糟 反遭網民圍攻呢樣嘢

結業潮2025｜大角咀韓式打卡食店「新沙洞大排檔」9月中結業 臨別推訂位優惠

麥當勞新推出芫茜醬 引發「玩食物風潮」網民：合理懷疑目的係分裂社會

麥當勞生日會攻略 大人細路都啱玩嘅party？

米線關注組大推佐敦富金軒街市搬地舖 必食黃酒雞米線/公司米線

台網民熱議「珍珠天花板」推薦名單 其中邊間香港有分店？ 最多網民大推呢間？

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？