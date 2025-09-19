敬悼胡菊人先生 隔著車窗微笑一剎成永恆︱Yahoo

記者六年前第一次跟胡菊人先生伉儷見面，也是最後一次見面。

2019年10月下旬，跟胡菊人伉儷和一個朋友，在溫哥華的酒樓飲茶吃點心，胡先生吃了喜愛的餃子。之後，胡太駕日本車子回家，我站着送別。看到坐在司機位旁邊的胡菊人，安然低首沉着，車子轉彎要開走了，胡太揮手，我高聲說「再見」！一代文化人抬頭，輕輕揮手，隔着玻璃車窗微笑。這一剎，成了永恆。

六年前的事了，第一次跟胡菊人先生見面，也是最後一次見面。一晃眼，2025年9月3日他在夢中辭世，幾年間，一個一個與香港社會一起成長，影響一代一代思潮文化的人，都走了。時間與人都會流逝，胡菊人所處的，是個建立的時代，他是其中奠立價值讓後學之輩仰望的人，至1996年一家移居加拿大溫哥華，今天永遠跟香港道別，也永遠被記錄。

特約記者：冼麗婷

香港戰後一代熱切於文學、文化與言論自由的傳媒人，約稿編撰，是胡菊人一生的事業。雖然晚年記憶衰退，2021年6月刊登於《明報月刊》「《悲歡離合四十年》讀後小語」，全文近二千字，成為胡菊人先生最後期的作品。胡太對我表示，文章是按胡先生口述，由她筆錄的。文章寫出蔣介石與白崇禧的恩恩怨怨、分分合合，認為是「關係大局，影響國家命運。」觀點明晰，指出國軍成敗因由，「國共內戰時，蔣介石與白崇禧在軍事戰略上有大分岐，造成國軍軍事上節節失利，假若能像北伐、抗戰時期，白崇禧得蔣介石倚仗，重用其戰略的話，中華民國可能在大陸不必滅亡。」

與白先勇、余英時知交

編輯約稿寫作之人，終生最大財富是文化與各方聯繫知交。胡菊人與白先勇早期已對談小說技巧，也因教小說技巧而認識香港中文大學新亞書院畢業的太太劉美美。2019年我往訪白先勇加州寓所，白教授知道我隨後會到溫哥華訪問胡菊人，提我代他向胡先生問好。

採訪的世界很大，胡先生作為《中國學生周報》、《明報月刊》與《百姓》半月刊等等重要雜誌主事人，一生游走的世界，有想像就有多大，對一代一代青年，他建構的思考舞台，有表演的人，也有看表演的人。

五十代初，余英時是友聯出版社《中國學生周報》首任總編輯（三個月），六十年代胡菊人任社長。他正想到美國讀書之時，被金庸邀請出任《明報月刊》十三年。這段六十年至七十年代末期的時間，香港文化生機勃勃，前因後果，胡先生也經常跟余先生約稿。《余英時談話錄》裏， 余先生說過跟胡先生很熟，都是因為《明報月刊》約稿交情，並說到胡先生離開《明月》，創辦《中報》及《中報月刊》的不好經歷。余教授在2018年初那趟受訪，還跟我說起過偶然會聯絡胡菊人。

採訪，是一天兩天的事，要進入的世界，卻是人家的一生。後學之輩，在親訪文化學人之間記敍點滴，連結圖畫。如果要說感受，真實路程與文化思路，千里走之不盡。2018年訪問余英時教授，有前輩叫我最好也能訪問許倬雲教授；2019年訪問胡菊人先生，也有前輩問為何不也飛去東岸訪問戴天先生。2013年跟李怡先生訪問後，見面幾趟，不時傳訊息時問候他，至他三年前去世，心裏感嘆，同輩數下去的，就是胡菊人還在。

香港戰後一代熱切於文學文化言論自由的傳媒人，約稿編撰，是胡菊人一生的事業。圖為胡菊人晚年在家中所攝。

靜靜離開的大智慧

胡先生曾在珠海書院（現學院）英文系修讀，他喜愛文學，後來喜愛哲學。作為文化人，胡先生的深度都在文化與文學評論的筆觸裏；作為編輯，他有橫向的廣闊人脈。以往從無機會接觸胡菊人先生，有前輩說，在政治文化媒體及政論圈中，胡先生屬於不張揚的那種人，自有氣度，眼光銳利，面容總是沉默，總像是在思考。辭世後，家屬在溫哥華本拿比海景墓園（Ocean View Burial Park）舉行的下葬禮沒有公開。月前辭世的校監胡鴻烈喪禮，讓公眾鞠躬瞻仰，但不作繁文縟節，不在靈堂說生平，不用任何人說輓詞，講述建校與教導歷程的《追思集》，最親近的，還是學生。我親歷兩日設靈，靜思默想，領略靜靜離開，裏面有大智慧。

如果不認識胡菊人，應該是因為年輕。近日社交媒體、傳媒人及身邊朋友，都說過胡菊人跟自己的關係或影響。對於媒體文化人，胡菊人作為「收稿的主編」，是橫向建築舞台讓他們走到世界各地「表演」的人。

潤物無聲的文字事業

對於不同界別文化的讀者，胡菊人所辦的文字事業，縱向深入思維，不知不覺成了學習看世界、看中國、看香港的其中養份，讓香港外表西化的生活，懷着與別不同的本土與傳統內在。今天，胡菊人辭世，若有所失，其實是潤物無聲；似無還有，就是入血的文化養份。

我的醫生會員想起，胡菊人是社會的「青年導師」。記得大狀朋友對我為他找胡菊人簽名的《文學的視野》總是念念不忘。政府工作多年的退休朋友，想起胡菊人，想起那些年影響他的閱讀與思考世界：「When he was editor of 《明報月刊》, I was most active in reading through that journal, almost every page of it, and looked forward to every new issue. So he had probably influenced me a lot too.（他擔任《明報月刊》主編的時候，我在讀得最投入，幾乎每頁都細讀並期待每期新刊。他大概對我產生了很大的影響。）」那是年輕建立價值觀的時候，熱愛中國，事事視中國為冠，但從月刊的歷史分析及報導，又看到當代中領袖的複雜生平，慢慢建立出更深厚的獨立思考及看法。

記者作為唸新聞系的學生，自九十代投身新聞界與社會，胡菊人是遠遠的熟悉名字。圖為2019年訪問時留影。

一個時代的名字

筆下的視野，記錄了就永遠存在，一個編輯、作者的記錄不會消亡。從文化到政治，從中國到香港，從人到事，從點到面，寫下的面向，影響有多深，不由他去估計，但是，這筆財產，讓人富比權貴。

對於我來說，胡菊人是一個時代的名字，屬於文化，屬於政治新聞，他1981年與陸鏗創立的《百姓》半月刊，深入報導模式，作為唸新聞系的學生，也曾希望進入裏面工作。結果，九十代開始的新聞界與社會，翻天覆地的成長，機遇與自由，各自精彩，但胡菊人仍是遠遠的熟悉名字。

2019年10月，我受聘於媒體的採訪生活遠去了，但世界不會因此變小，作為獨立記者，《Yahoo新聞》邀請我為二十周年寫五輯專訪，其中之一是到加州家訪問白先勇。乘此，多買一張往溫哥華的機票，着手約訪胡菊人。訪問他的想法很早就有，以往要找好原因，那次就是自主地找個好方法去說服胡先生的照顧者胡太。下面是訪問內容片段：

「恐怕，（胡菊人）以今天年紀及說話，他不能給你想要的。」來溫哥華以前，她在長途電話跟記者說出了憂慮，其實，接受訪問，一直折騰着胡太這位照顧者。

「我訪問過最老的記者有一百零一歲，她只跟我說了幾句話而已。」記者提到已故英國名記者Clare Hollingworth的訪問，胡太心軟了。對一個傳媒長輩，是不是只有驚世期待，懂不懂尊重追憶？難道我們今天仍只在意人人皆會朽壞的皮囊？

往後，偶然在大節日傳訊息給胡太，問候她及胡先生。

文化人最寧靜的生活

我有時想，一個文化傳媒人，最後的日子該怎過？Clare Hollingworth晚年有一對好菲傭照顧，雙手塗一下指甲油就高興了；劉以鬯有劉太照顧，九十多歲還能乘地鐵去看心頭好。胡菊人親口對我說，「（以往）一面寫稿，一面飲，飲得太多，後來戒掉了。」酒精曾令胡先生兩腳出現臗關節壞死症，最後在胡太照顧下，情況好轉了，在溫哥華飲食清淡家庭飯，偶然上酒樓，就愛吃餃子。

到最後，文化人最寧靜的生活，都不看書了。但說起香港，他掛在口邊的，還是法治制度與自由。