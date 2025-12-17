整合一氧化碳中毒成因 勞工處推預防指引

【on.cc東網專訊】勞工處今日(17日)推出《預防工作場所一氧化碳中毒指引》。為加強持責者對預防一氧化碳中毒的意識，勞工處分析近年在不同工作場所發生的一氧化碳中毒個案，整合常見的意外成因和應採取的預防措施。

一氧化碳是一種無色、無味、無嗅且極具毒性的氣體。一般而言，在通風不足的工作場所使用以燃油(例如柴油、汽油、煤氣等)驅動的設備、引擎或供暖系統，均有機會令工人出現一氧化碳中毒。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】