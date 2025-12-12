《整形過後》做假奶 媽媽桑艾怡良討好金主

▲艾怡良（右）在《整形過後》飾演酒店媽媽桑，不惜討好金主男友郭子乾（左）而隆乳。（圖／魚文創提供）

[NOWnews今日新聞] 金曲歌后艾怡良首次主演電視劇，即獻給台灣首部整形外科醫療影集《整形過後》，她在劇中挑戰外放撫媚的媽媽桑Hana，為了討好金主（郭子乾 飾）不斷進出醫美診所，深信「越大越好」，對温昇豪飾演的整外神醫江浩宇露胸不斷要求，「漂亮還有更漂亮的，我要又大又挺又尖！」角色個性鮮明，也意外引出一場跨越百年的「審美對話」。

▲艾怡良認為她飾演的Hana在整形背後，其實是迫切需要愛的女人。（圖／六魚文創提供）

1927年女性裸體抗議束胸 百年審美像鐘擺

近日律師KOL「雷丘律師就決定是你了」在粉專分享「百年巨乳史」，驚爆其實早在1927年的三八婦女節，武漢街頭就曾發生震撼史冊的「天乳運動」，多名女子以裸體抗議束胸，怒喊：「束胸是一條毒蛇！」此段歷史曝光後，網友直呼：「原來女性為身體自由奮鬥，已經一百年了！」

雷丘律師指出，清末民初流行「束胸」追求平坦，現代則強調立體甚至求助醫美隆乳，表面看似兩個極端，實則反映的是相同的社會期待，「百年審美像鐘擺，小到大、扁到挺，只是換了一種方式要求女性迎合。」而這份觀察，也恰好與《整形過後》的劇情主軸自然呼應。

胸部大小關係是否被選擇 艾怡良：她其實很自卑

艾怡良坦言，自己是不會因為別人的看法而決定改變外貌，但角色的執念深刻又犀利，「她覺得胸部大小，關係到她值不值得被看見、被選擇。Hana是非常依賴伴侶的人，為了滿足男友的期待，她願意對自己的身體一次次動刀。她其實是一個很自卑、又迫切需要被愛的女人，也因此一步步走向悲劇，這真的讓人覺得很可惜。」

劇中Hana的故事也讓觀眾再度意識到，百年前女性為端莊而把胸部勒小；百年後有人為迎合審美而把胸部做大，時代不同，但壓力形式始終相似。對於影集是否替觀眾下了審美結論？温昇豪回應：「《整形過後》不是要告訴大家『應該怎麼做』，而是希望大家都能問自己一句『這個改變，是我想要的，還是時代替我決定的？』」

▲艾怡良（右）在《整形過後》隆胸，要求醫師幫她做成「又大又挺又尖」。（圖／六魚文創提供）

《整形過後》將於本週六晚間9點在公視頻道播出2集；晚間11點於公視+、LINE TV、台灣大哥大MyVideo與Hami Video同步上線。

