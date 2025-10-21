整改敷衍了事 滴滴分公司負責人遭立案調查

不斷更新｜累計 17 名議員宣布棄選立法會
【on.cc東網專訊】雲南省紅河哈尼族彝族自治州交通運輸局今年以來，嚴厲打擊非法違法運輸經營行為。其中，該州首次因網約車平台違規經營問題，直接對企業負責人立案調查。
據了解，滴滴出行在當地網約車市場所佔份額達90%以上。長期以來，該平台向無證車輛、駕駛員派單的違法行為突出。紅河州交通運輸局綜合採取約談、責令整改、一案雙罰等方式開展治理，並敦促清退不合規車輛與司機，但該公司敷衍了事。因此，紅河州交通運輸部門依據規定，對滴滴出行紅河分公司依法作出罰款1萬元人民幣（約1.1萬港元）的行政處罰決定，同時責令對彌勒、瀘西、建水三縣市的問題進行全面整改。同時，對其負責人溫某某因未有效履行《安全生產法》規定職責，啟動立案調查程序。
紅河州交通運輸局相關負責人強調，網約車行業絕非法外之地，平台公司必須嚴格落實承運人責任與安全生產管理主體責任。此次從約談警示到行政處罰，再到對負責人立案調查，彰顯了行業主管部門對網約車違規經營行為“零容忍”的堅決態度。
