在一起越久，越容易開始敷衍的星座TOP4：雙子越熟越隨便，「這星座」愛久了就開始愛理不理

當一段感情走過最初的心動期，進入穩定、熟悉的階段，有些星座不但不會越愛越深，反而開始展現出「越熟越隨便」的真面目。不是不在乎、不是不喜歡，只是他們把你放進了「最安心、最放鬆」的位置，也因此——最容易被忽略、被敷衍。今天就來揭曉：那些越熟越隨便，愛久了就容易開始敷衍的星座 TOP4。

在一起越久，越容易開始敷衍的星座 TOP 4：天秤座

天秤在戀愛初期非常注重儀式感，也會努力維持形象_圖片來源：tvN《我的大叔》劇照

天秤在戀愛初期非常注重儀式感，也會努力維持形象，聊天很有耐心，情緒也拿捏得恰到好處。但當感情步入穩定，他們就會慢慢卸下包裝，變得懶得經營，也不再刻意討好。他們不是不愛了，而是覺得：「我們都這麼熟了，還需要裝嗎？」他們會少了甜言蜜語，也開始偶爾已讀不回，但心裡其實依然有你，只是他們覺得這樣才是真實的自己。

在一起越久，越容易開始敷衍的星座 TOP 3：水瓶座

水瓶不是敷衍，而是熟悉後就完全活在自己的節奏裡 source：tvN《未知的首爾》劇照

水瓶不是敷衍，而是熟悉後就完全活在自己的節奏裡。剛開始聊天熱絡、互動頻繁，甚至願意為你調整生活。可一旦關係穩定，他們就會慢慢回歸自我世界：不想報備、不想天天聊天，需要大量的空間與安靜。你會開始懷疑：「他是不是沒那麼在乎了？」其實他只是覺得，你應該懂他、也應該給他自由。只是這份自由，有時候看起來就像「冷淡」與「敷衍」。

在一起越久，越容易開始敷衍的星座 TOP 2：摩羯座

摩羯在戀愛初期很拘謹，也會努力表現成熟、可靠 source：SBS《那年，我們的夏天》劇照

摩羯在戀愛初期很拘謹，也會努力表現成熟、可靠。但當感情走得越久，他越把你視為「家人」或「老婆/老公候選人」。於是——不哄了、不甜了、不裝了，甚至懶得回訊息、敷衍式關心。他不是愛得少了，而是愛得更深，只是轉成了一種「穩定、實在、默默陪伴」的模式。是這種愛，往往缺乏熱度與驚喜，也讓人覺得：「你是不是把我當理所當然了？」

在一起越久，越容易開始敷衍的星座 TOP 1：雙子座

雙子在熱戀初期簡直是黏人精 source：JTBC《奔向愛情》劇照

雙子在熱戀初期簡直是黏人精：訊息秒回、天天分享生活、約會永遠有話題，甚至連你打噴嚏他都想知道原因。但！當感情越來越熟，他們就開始「放飛自我」：訊息不一定秒回、約會偶爾心不在焉，甚至會邊陪你邊滑手機。不是不愛，而是他完全把你當成自己人——也因此不再需要偽裝、不再維持形象、不藏脾氣、不刻意討好……甚至懶得把「有你在身邊」這件事當成一件事。

在愛情裡，有些人的敷衍不是疏離，而是一種「安心感」的表現。他們越敢在你面前隨便、越敢露出真實的一面，其實越代表——你在他心裡的位置，很安全。但感情從來不是靠安全感就能維持，熱情、尊重、回應與用心，才是讓愛不被習慣消耗的真正底氣。

主圖來源：tvN《金秘書為何那樣》劇照

