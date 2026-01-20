立即投選年度十大消費新聞
【數分鐘即可見效？】藥劑師拆解 感冒藥藥理及揀藥Tips
港人生活節奏急促，面對傷風感冒作病，喉嚨痛、鼻塞、頭痛接踵而來，一秒都不能拖延！市面上有不少感冒藥均以「快」作招徠，有些更強調「數分鐘」，到底感冒藥是否真的能在數分鐘內起效？註冊藥劑師 Brian Chan 指，某些感冒藥廣告中宣稱的「數分鐘」，實際上指藥物中部分成份的體外溶解時間，而非起效時間；藥物溶解後，還需經由身體不同部分吸收。要真正紓緩不適，關鍵在於藥物進入體內後的運作原理。
傷風感冒症狀多樣 對症下藥是關鍵
傷風感冒往往伴隨多重症狀，一旦發作就會非常影響生活節奏，甚至令工作效率大打折扣 。Brian指常見傷風感冒症狀包括發燒、頭痛、喉嚨痛、咳嗽、鼻塞及身體痛楚 。
鼻塞： 主要是鼻腔血管擴張及黏膜腫脹所致，令呼吸道變窄，感覺像「塞車」一樣，嚴重影響呼吸及睡眠質素 。
咳嗽： 呼吸道受刺激後的防禦反應，若處理不當會演變成持續乾咳 。
發燒與痛楚：身體在對抗病毒時產生炎症反應，導致體溫上升及各種肌肉、關節痛症 。
Brian 提醒，若傷風感冒有多重症狀，可選擇含有多種有效成分配方的感冒藥，一次過針對性處理不同症狀。
藥理運作全拆解 起效時間取決於吸收
「藥物的溶解只是物理形態的改變」—— Brian解釋，溶解只是藥物預備被人體吸收的過程，不代表當中的成分正發揮作用。Brian 補充指，藥物必須經過胃部進入腸道，並穿過腸壁進入血液循環，才能送到受傷風感冒影響的部位發揮作用。
Brian 指複合配方的感冒藥蘊含多種成分，以針對紓緩各種不適症狀。例如撲熱息痛 (Paracetamol) 作用於中樞神經系統以止痛退燒，而通鼻塞成分則直接收縮鼻腔血管，令呼吸回復暢順 。
揀選感冒藥時，Brian 亦提醒可以留意產品成份是否有專業的臨床研究支持其起效時間。
必理痛特強傷風感冒配方：極速^擊退症狀、無睡意
必理痛特強傷風感冒配方除了含有撲熱息痛 (Paracetamol)，針對發燒、頭痛及全身肌肉酸痛症狀；亦含有通鼻塞成分Phenylephrine Hydrochloride，臨床實證15 分鐘有效紓緩鼻塞^，同時亦含有止咳及化痰成份，以多重有效成份夾擊傷風感冒各種症狀。
無睡意配方，不會使人有昏昏欲睡的感覺，即使在傷風感冒期間也能掌握自己狀態。配方亦加入維他命 C，有助於維持免疫系統的正常功能，在生病時提供必要的防禦支援，同時減低身體疲倦感，更適合感冒期間的體質需要。
面對感冒，時間就是關鍵。選擇極速^起效的藥物，「速戰速決」擊退感冒症狀。
了解更多：https://www.panadol.com/zh-hk/products/adult/cold-and-flu-relief/panadol-cold-and-flu-extra/
——————————
^極速紓緩鼻塞, Eur J Clin Pharmacol. 1972; 5:81-86. 更持續擊退發燒、喉嚨痛等感冒症狀
請於使用前詳閲產品標籤說明。商標為赫力昂公司集團擁有或經授權使用。©2026 赫力昂公司集團或其授權人。
PM-HK-PCF-26-00006 (01/2026)
